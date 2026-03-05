Η ανάρτηση του Ταρέμι για τον πόλεμο στο Ιράν (pic)
Η τοποθέτηση του Μέχντι Ταρέμι με αφορμή τα όσα συμβαίνουν με τη χώρα του, το Ιράν.
Με ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, τοποθετήθηκε για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν.
«Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου. Ούτε στο Ιράν. Ούτε πουθενά. Είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε το στόρι του Μέχντι Ταρέμι
