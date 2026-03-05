Έφτιαξαν… σοκολατένιο μέλι με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες

Ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστήμιου Campinas (UNICAMP) στο Σάο Πάουλο της Βραζιλίας δημιούργησαν μέλι με γεύση… σοκολάτας εξάγοντας βιοδραστικές ουσίες από τα κελύφη των σπόρων του κακάο με χρήση τεχνολογίας υπερήχων.

Το… σοκολατένιο μέλι μπορεί να καταναλωθεί όπως καταναλώνεται σήμερα οποιοδήποτε είδος μελιού ή να προστεθεί σε τρόφιμα ή ακόμη και καλλυντικά. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό ACS Sustainable Chemistry & Engineering (παρουσιάστηκαν μάλιστα ως κεντρικό θέμα στο εξώφυλλό του).

Φυσικός βρώσιμος διαλύτης

Για τη δημιουργία του προϊόντος η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε μέλι από μέλισσες ενδημικές της Βραζιλίας ως ένα φυσικό, βρώσιμο διαλυτικό μέσο προκειμένου να εξαγάγει ευεργετικά συστατικά από τα κελύφη των σπόρων του κακάο – ένα υποπροϊόν που σε γενικό πλαίσιο απορρίπτεται κατά την παρασκευή της σοκολάτας. Μεταξύ αυτών των συστατικών περιλαμβάνονται η θεοβρωμίνη και η καφεΐνη οι οποίες συνδέονται με την υγεία της καρδιάς.

Με χρήση υπερήχων

Στη διαδικασία της εξαγωγής συνέβαλε η χρήση υπερήχων που αύξησε τα επίπεδα φαινολικών ενώσεων του μελιού, οι οποίες είναι γνωστές για τις αντιοξειδωτικές και τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους.

Υψηλή περιεκτικότητα σε βιοδραστικές ουσίες

Ερευνητές που δοκίμασαν το μέλι από κακάο ανέφεραν ότι διαθέτει γεύση σοκολάτας – η οποία ποικίλλει σε ένταση ανάλογα με την αναλογία μελιού και σπόρων κακάο που περιέχονται. «Βέβαια, το σημαντικότερο για το κοινό είναι η γεύση, ωστόσο οι αναλύσεις μας έδειξαν ότι το νέο προϊόν περιέχει σημαντικό αριθμό βιοδραστικών ουσιών που το καθιστούν ενδιαφέρον από θρεπτική και κοσμητολογική σκοπιά» ανέφερε ο Φελίπε Σάντσες Μπραγκανιόλο, πρώτος συγγραφέας της μελέτης ο οποίος τη διεξήγαγε στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνάς του στη Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών του UNICAMP.

Στόχος η κυκλοφορία στην αγορά

Η ερευνητική ομάδα συνεργάζεται με την υπηρεσία καινοτομίας του UNICAMP (INOVA UNICAMP) προκειμένου να βρεθεί κάποιος εμπορικός εταίρος ώστε το προϊόν που παρήχθη από την έρευνα να κυκλοφορήσει στην αγορά.

Από πέντε είδη μελισσών της Βραζιλίας

Μέθοδος φιλική προς το περιβάλλον

Όπως προαναφέραμε, η μέθοδος εξαγωγής των βιοδραστικών ουσιών βασιζόταν στην τεχνολογία υπερήχων. Ένα όργανο που έμοιαζε με μεταλλικό στυλό εισήχθη σε ένα δοχείο το οποίο περιείχε το μέλι και τα κελύφη των σπόρων του κακάο. Ηχητικά κύματα που παρήχθησαν από το όργανο συνέβαλαν στην έκλυση των ουσιών από τα κελύφη των σπόρων του κακάο τα οποία και διαλύθηκαν μέσα στο μέλι. Η προσέγγιση αυτή λειτουργεί μέσω του σχηματισμού μικροσκοπικών φυσαλίδων που σκάνε και αυξάνουν παροδικά τη θερμοκρασία οδηγώντας στη διάσπαση των κελυφών. Πρόκειται για μια μέθοδο που θεωρείται φιλική προς το περιβάλλον.

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει τώρα νέες μελέτες προκειμένου να χρησιμοποιήσει το μέλι των μελισσών της Βραζιλίας ως διαλυτικό μέσο για άλλα φυτικά υπολείμματα.

Πηγή: OT.gr