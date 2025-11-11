science
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Ανακαλύφθηκε νέο είδος μέλισσας – Την ονόμασαν «Λούσιφερ» λόγω της διαβολικής της όψης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 11 Νοεμβρίου 2025 | 14:06

Ανακαλύφθηκε νέο είδος μέλισσας – Την ονόμασαν «Λούσιφερ» λόγω της διαβολικής της όψης

Είναι το πρώτο νέο μέλος της ομάδας των μελισσών εδώ και πάνω από 20 χρόνια

Σύνταξη
Στον κατάλογο με τα τρομακτικά ζώα, η Αυστραλία μετρούσε ήδη φίδια, αράχνες, καρχαρίες… Όμως τώρα μπορεί να προσθέσει σε αυτόν και ένα νέο είδος μέλισσας, η οποία ονομάστηκε «Λούσιφερ» (Εωσφόρος) λόγω της διαβολικής όψης που της προσδίδουν τα μικρά κέρατα που φέρει στο κεφάλι, την ανακάλυψη της οποίας ανακοίνωσαν σήμερα ερευνητές.

Το είδος αυτό, που ονομάστηκε Megachile (Hackeriapis) Lucifer, βρέθηκε στη Δυτική Αυστραλία, τη μεγάλη σε έκταση πολιτεία της Αυστραλίας, ανακοίνωσε σήμερα το Πανεπιστήμιο Κέρτιν, στο Περθ.

Καθώς μελετούσε ένα αγριολούλουδο που είναι είδος προς εξαφάνιση, η Κιτ Πρέντεργκαστ, της σχολής μοριακών επιστημών και ζωής του πανεπιστημίου αυτού, ανακάλυψε τη μέλισσα αυτή, η οποία προσήλκυσε αμέσως το ενδιαφέρον της λόγω του μοναδικού παρουσιαστικού της.

«Το θηλυκό είχε απίστευτα μικρά κέρατα στο κεφάλι», σημείωσε η ίδια σε έκδοση του πανεπιστημίου.

Η επιστήμων, θαυμάστρια της τηλεοπτικής σειράς «Lucifer» που παρακολουθούσε στο Netflix, έκρινε ότι το όνομα αυτό ταίριαζε απόλυτα στη διαβολική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη μέλισσα αυτή.

«Είναι το πρώτο νέο μέλος της ομάδας των μελισσών εδώ και πάνω από 20 χρόνια, πράγμα που δείχνει πόσο πολλά είδη ζωής έχουμε ακόμη να ανακαλύψουμε, μεταξύ άλλων και σε περιοχές που απειλούνται από την εξόρυξη μετάλλων, όπως η Γκόλντφιλντς», όπου ανακαλύφθηκε η «Λούσιφερ», σημείωσε η Πρέντεργκαστ.

Η ειδική ελπίζει πως η ανακάλυψη αυτή θα καταφέρει να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα πολλά άγνωστα ακόμη είδη που μπορεί να υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές.

«Καθώς το νέο είδος ανακαλύφθηκε στην ίδια περιοχή με το αγριολούλουδο που είναι είδος προς εξαφάνιση, μπορεί και τα δύο (είδη) να απειλούνται από τη διατάραξη του οικοσυστήματός τους και από άλλες διαδικασίες, όπως η κλιματική αλλαγή», προειδοποίησε.

«Πολλές μεταλλευτικές εταιρείες εξακολουθούν να μην καταγράφουν τις γηγενείς μέλισσες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ίσως να χάνουμε είδη, ιδίως αυτά που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση των απειλούμενων φυτών και οικοσυστημάτων. Κινδυνεύουμε να τα χάσουμε προτού ακόμη γνωρίσουμε την ύπαρξή τους», υπογράμμισε.

Σχεδόν όλα τα φυτά που ανθοφορούν εξαρτώνται από άγριους επικονιαστές, ιδιαίτερα τις μέλισσες, αλλά η απώλεια του βιότοπού τους και η κλιματική αλλαγή οδηγούν στην εξαφάνιση πολλών ειδών ζωτικής σημασίας.

