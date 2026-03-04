«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50
Το MEGA, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, από σήμερα, Τετάρτη 4 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα μεταδίδει καθημερινά στις 13:50 την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Tο MEGA στη Μέση Ανατολή» με την Νίκη Λυμπεράκη.
Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε τροχιά έντονης κλιμάκωσης, με τις συγκρούσεις και τις ανακατατάξεις να διαμορφώνουν μια νέα, αβέβαιη ισορροπία στην περιοχή.
Το MEGA, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, από σήμερα, Τετάρτη 4 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα μεταδίδει καθημερινά στις 13:50 την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Tο MEGA στη Μέση Ανατολή» με την Νίκη Λυμπεράκη, η οποία θα καταγράφει όλη την επικαιρότητα, θα μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα αναλύει τη νέα γεωπολιτική σκακιέρα όπως αυτή διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή.
Αντιστοίχως, απόψε το βράδυ στις 23:50 και την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 00:40, στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα», η Νίκη Λυμπεράκη με τη συμβολή ειδικών, καλεσμένων στο στούντιο, θα επιχειρήσει να φωτίσει όλες τις επιπτώσεις για την Ανατολική Μεσόγειο, την παγκόσμια οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και τις διεθνείς συμμαχίες, καθώς και τις συνέπειες για την Ελλάδα και την Κύπρο, εξετάζοντας παράλληλα τα πιθανά σενάρια για την επόμενη ημέρα.
