«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη
03 Μαρτίου 2026

«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

Την Κυριακή 1η Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα».

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Spotlight

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα» του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γ. Ανεμογιάννης» και στην Αίθουσα «Κλεοπάτρα Πρίφτη» στον Πολυχώρο του Μουσείου.

Η έκθεση περιλαμβάνει επιλεγμένα εικαστικά έργα των συμμετεχόντων στα εικαστικά εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Πιλοτικές Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης» του Υπουργείου Πολιτισμού και θα διαρκέσει έως και τις 31 Μαρτίου 2026.

Η δράση εντάχθηκε στο καινοτόμο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης, που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στο πλαίσιο του Next Generation EU. Το επιστημονικό πλαίσιο εφαρμογής του έργου σχεδιάστηκε από την ερευνητική ομάδα του Ερευνητικoύ Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ), ενώ η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για την υλοποίηση της δράσης, το Μουσείο συνεργάστηκε με την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με έδρα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.), καθώς και με τον Μετανοσοκομειακό Ξενώνα της Κλινικής, υπό τη διεύθυνση της κας Μαρίας Μπάστα, Καθηγήτριας Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Την επιστημονική ευθύνη για θέματα ψυχικής υγείας είχε η κα Ελένη Αϊβαλιώτη, Ψυχολόγος MSc, PhD, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια ανέλαβε η κα Μαρία Βολανάκη, εικαστικός και art therapist MSc. Τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης είχε η κα Χαρά Βαβαδάκη, Μουσειολόγος – Μουσειοπαιδαγωγός και Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς και τόνισαν την σπουδαιότητα της δράσης η κ. Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού, η κ. Γεωργία Μηλάκη, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, η κ. Μαρία Μπάστα, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθύντρια Ψυχιατρικής Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, κ. Ανδρέας Μεταξάς, και η Διευθύντρια του Μουσείου, κ. Μαριλένα Μηλαθιανάκη.

Η εκδήλωση των εγκαινίων ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του θεραπευτικού προγράμματος της δράσης από την κ. Ελένη Αϊβαλιώτη, Υπεύθυνη Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας Έργου και την κ. Μαρία Βολανάκη, Υπεύθυνη παραγωγής καλλιτεχνικής δράσης Έργου.

Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν με το κοινό τα συναισθήματα και τα βιώματα τους από την εμπειρία τους στα εικαστικά εργαστήρια και συνομίλησαν με τους επισκέπτες της Έκθεσης. Η έκθεση αποτέλεσε μια ουσιαστική στιγμή συνάντησης των συμμετεχόντων με το κοινό, της θεραπευτικής διαδικασίας με τη δημιουργική έκφραση, της Επιστήμης με τον Πολιτισμό. Τα έργα που παρουσιάστηκαν δεν ήταν απλώς εικαστικές δημιουργίες· ήταν προσωπικές διαδρομές, αποτυπώσεις βιωμάτων και η απόδειξη ότι η Τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα φροντίδας και κοινωνικής επανένταξης.

Με τη δράση αυτή, το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ζωντανός οργανισμός πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας, που διευρύνει διαρκώς τα όρια της αποστολής του, υπηρετώντας όχι μόνο τη μνήμη και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, αλλά και τον άνθρωπο στο σήμερα. Τα εγκαίνια της έκθεσης ολοκληρώθηκαν μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, σηματοδοτώντας την αφετηρία ενός νέου εγχειρήματος για την καταπολέμηση του στίγματος και την ανάδειξη της ευεργετικής συμβολής της Τέχνης και των Μουσείων στην ψυχική υγεία.

Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη σημασία της σύνδεσης πολιτισμού και δημόσιας υγείας. Παραβρέθηκαν ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης, Βουλευτής Ηρακλείου, ο κ. Μανόλης Κοκοσάλης, Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκος Συριγωνάκης, ο Αντιδήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, κ. Μανόλης Αντωνακάκης, η Αντιδήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κ. Μιχάλης Κλώντζας και κ. Γιώργος Παπαδάκης. Παρόντες ήταν επίσης ο κ. Χάρης Τσακουντάκης, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μυρτιάς και Μέλος του Δ.Σ. του Μουσείου, ο τέως Πρόεδρος του Μουσείου, κ. Μιχάλης Ταρουδάκης και η τέως Διευθύντρια του Μουσείου, κ. Βαρβάρα Τσάκα.

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Five Star Catering και τον κ. Στέλιο Ρουσοχατζάκη για τη υποστήριξη της εκδήλωσης και την εταιρεία My Crete Transfer και τον κ. Νίκο Τζανάκη για την δωρεάν μετακίνηση των συμμετεχόντων την ημέρα των εγκαινίων.

