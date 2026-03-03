newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Δένουν κάβους τα πλοία την Πέμπτη, 5 Μαρτίου – 24ωρη απεργία από την ΠΝΟ
Ελλάδα 03 Μαρτίου 2026, 15:59

Δένουν κάβους τα πλοία την Πέμπτη, 5 Μαρτίου – 24ωρη απεργία από την ΠΝΟ

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της και θα λήξει στις 24:00 τα μεσάνυχτα καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε πανελλαδικό επίπεδο

Σύνταξη
Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για την Πέμπτη 5 Μαρτίου, αποφάσισε σε σημερινή συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον απεγκλωβισμό Ελλήνων Ναυτικών.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της και θα λήξει στις 24:00 τα μεσάνυχτα καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε πανελλαδικό επίπεδο.

«Ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη η κατάσταση»

Η διοίκηση της ΠΝΟ χαρακτηρίζει «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ως προκλητική την ενέργεια την οποία ήδη καταγγείλει και με επιστολή, ότι «εταιρεία σε συνεννόηση με την κυβέρνηση όπως μας αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της, ετοίμαζε την αποστολή πλοίου στην περιοχή που μαίνεται ο πόλεμος». Η ΠΝΟ σημειώνει επίσης ότι ξεκαθάρισε στον εκπρόσωπο της επίμαχης εταιρείας που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας, ότι «κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της ΠΝΟ περιλαμβάνονται ο άμεσος απεγκλωβισμός όλων των ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή, η κήρυξή της ως απαγορευμένης για την προσέγγιση πλοίων, καθώς και η λήψη μέριμνας από το υπουργείο για τους δόκιμους σπουδαστές που υπηρετούν σε πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτησή τους.

Economy
Θεοδωρικάκος: Αισχροκέρδεια οποιαδήποτε αύξηση τιμών

Θεοδωρικάκος: Αισχροκέρδεια οποιαδήποτε αύξηση τιμών

Κόσμος
Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στον πόλεμο

Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στον πόλεμο

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου
Ελλάδα 03.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου. Τα ονόματα που έχουν γιορτή και το εορτολόγιο της ημέρας με τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού
InShorts 03.03.26

Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού

Στο κινητό του ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «USS Geralnd Ford» καθώς και άλλων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη ναυτική βάση στη Σούδα

Σύνταξη
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Συγγρού
Ελλάδα 03.03.26

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Συγγρού

Μετά τα μεσάνυχτα αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με την Αμφιθέας τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύνταξη
Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.
Υπερ-πλατφόρμα 03.03.26

Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.

Σε μια κίνηση που αλλάζει τον χάρτη του streaming, η Paramount Skydance ενώνει Paramount+ και HBO Max σε μία πλατφόρμα με 200 εκατ. συνδρομητές, εν αναμονή έγκρισης από τις αμερικανικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά 117 νέες υποθέσεις στην Ελλάδα – Πυρά ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς
Στο μικροσκόπιο 03.03.26

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά 117 νέες υποθέσεις στην Ελλάδα – Πυρά ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Νέα Αριστερά χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως τους «καλύτερους πελάτες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας». Τι δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός θεσμός

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
«Διαφθορά» 03.03.26

Τσουκαλάς: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Αυτή η εικόνα δεν αξίζει στην Ελλάδα, δεν αξίζει στους Έλληνες. Το απόστημα της διαφθοράς θα σπάσει μόνο με την πολιτική αλλαγή», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ενέργεια: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ – Συγκαλείται η ομάδα διαχείρισης κρίσεων για καύσιμα και αέριο
Οικονομία 03.03.26

Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ - Συγκαλείται η ομάδα διαχείρισης κρίσεων για καύσιμα και αέριο

Στη σύσκεψη για την ενέργεια συμμετέχουν ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και HELLENiQ ENERGY – Επιβεβαίωση ΟΤ – Η κατάσταση στην αγορά λόγω Ιράν στη συνάντηση υπό τον υπουργό Παπασταύρου

Σύνταξη
The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα
Media 03.03.26

The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα

Το επιτυχημένο παιχνίδι The Chase κέρδισε τους τηλεθεατές τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή του για τη φετινή σεζόν στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου - Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για την ατζέντα των συνομιλιών

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ
Euroleague 03.03.26

Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να επιστρέφει στις προπονήσεις, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ακολούθησε ατομικό.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Σήμα Διαφορετικότητας» – Πιστοποίηση πολιτικών συμπερίληψης στην εργασία
Πλατφόρμα 03.03.26

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Σήμα Διαφορετικότητας» – Πιστοποίηση πολιτικών συμπερίληψης στην εργασία

Η συμμετοχή πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σύνταξη
Ο γιος του Αλ Πατσίνο είναι σχεδόν 2 ετών – Η βόλτα με την 31χρονη μητέρα του στο Μπέβερλι Χιλς
DNA 03.03.26

Ο γιος του Αλ Πατσίνο είναι σχεδόν 2 ετών – Η βόλτα με την 31χρονη μητέρα του στο Μπέβερλι Χιλς

Η 31χρονη παραγωγός ταινιών και πρώην σύντροφος του Αλ Πατσίνο, Νουρ Αλφαλάχ, με τον μικρό γιο τους για φαγητό στο Μπέβερλι Χιλς, σε μια σπάνια εμφάνισή τους σε κοινή θέα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων
ΠΑΣΟΚ 03.03.26

Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προκρίνει την άμεση εκλογή του προέδρου και του συμβουλίου της κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη, ταυτόχρονα με τη θεσμική και οικονομική τους θωράκιση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic
Ο άλλος πόλεμος 03.03.26

Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic

Ηθική, τεχνητή νοημοσύνη και εξοπλισμοί, αυτή είναι η δύσκολη εξίσωση στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης με τα LLMs Claude της Anthropic και Chatgpt της OpenAI να είναι δείκτες αποδοχής και εναντίωσης από τους χρήστες.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων για τον πόλεμο στο Ιράν – Δεν διαφαίνεται στρατηγική εξόδου από τις ΗΠΑ
Κόσμος 03.03.26

Τραμπ διαψεύδει Τραμπ σε κάθε δήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν - Χωρίς στρατηγική εξόδου ενώ η Μέση Ανατολή βυθίζεται στο χάος

Ο Τραμπ και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να εξηγήσουν τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά το τοπίο γίνεται πιο θολό όσο περνούν οι μέρες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
