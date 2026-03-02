Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στην Ξάνθη μετά τη δολοφονία που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον οικισμό Μέδουσα, όπου ένας 69χρονος έχασε τη ζωή του. Το έγκλημα φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές μεταξύ δράστη και θύματος.

Ο 61χρονος δράστης μετέβη στο σπίτι του 69χρονου συγχωριανού του κρατώντας γκασμά και τον χτύπησε στο κεφάλι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού ήταν ιδιαίτερα τεταμένες το τελευταίο διάστημα, με τις διαφορές τους να δημιουργούν κλίμα έντονης αντιπαράθεσης τις προηγούμενες ημέρες.

Ο 61χρονος δράστης μετέβη στο σπίτι του 69χρονου συγχωριανού του κρατώντας γκασμά και, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ τους, τον χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία, με περιπολικό να φτάνει στο χωριό και να προχωρά στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη δολοφονία στην Ξάνθη

«Συνελήφθη χθες (1-3-2026) απογευματινές ώρες σε οικισμό της Ξάνθης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης ένας ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο. Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, ο δράστης, ένεκα οικονομικών διαφορών με ημεδαπό παθόντα, εισήλθε στην οικία του και με τη χρήση γεωργικού σιδερένιου εργαλείου τον τραυμάτισε θανάσιμα. Άμεσα οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιστάμενες αναζητήσεις και ο δράστης εντοπίσθηκε και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε το μέσο τέλεσης του εγκλήματος. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.»