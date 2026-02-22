Στο ΣΕΦ κόντρα στον Αθηναϊκό ο Ολυμπιακός

Τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα συνεχίζει, σήμερα Κυριακή (22/2), η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Αθηναϊκό (13:00, MEGA NEWS), τον οποίο υποδέχονται στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, για το ματς της 21ης αγωνιστικής της Α1.

Ράμπερ: «Γνωρίζουμε καλά τον αντίπαλο»

Δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης έκανε η Ντάνιελ Ράμπερ και τόνισε πως: «Μπροστά μας έχουμε έναν δύσκολο αγώνα, απέναντι σε μια δυνατή και πολύ ταλαντούχα ομάδα.

Εχουμε κάποιους τραυματισμούς και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε και να βρούμε νέες λύσεις, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία στο ματς. Γνωρίζουμε καλά τον αντίπαλό μας, καθώς έχουμε παίξει ήδη δύο φορές εναντίον του. Εχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για αυτό το σημαντικό παιχνίδι».