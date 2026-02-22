sports betsson
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Στο ΣΕΦ κόντρα στον Αθηναϊκό ο Ολυμπιακός
Μπάσκετ 22 Φεβρουαρίου 2026, 08:30

Στο ΣΕΦ κόντρα στον Αθηναϊκό ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Αθηναϊκό (22/2, 13:00) για την 21η αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
Τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα συνεχίζει, σήμερα Κυριακή (22/2), η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Αθηναϊκό (13:00, MEGA NEWS), τον οποίο υποδέχονται στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, για το ματς της 21ης αγωνιστικής της Α1.

Ράμπερ: «Γνωρίζουμε καλά τον αντίπαλο»

Δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης έκανε η Ντάνιελ Ράμπερ και τόνισε πως: «Μπροστά μας έχουμε έναν δύσκολο αγώνα, απέναντι σε μια δυνατή και πολύ ταλαντούχα ομάδα.

Εχουμε κάποιους τραυματισμούς και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε και να βρούμε νέες λύσεις, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία στο ματς. Γνωρίζουμε καλά τον αντίπαλό μας, καθώς έχουμε παίξει ήδη δύο φορές εναντίον του. Εχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για αυτό το σημαντικό παιχνίδι».

Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία για την Ελλάδα

Δημόσιο Χρέος: Τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία για την Ελλάδα

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (22/2) η Super League, με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ να θέλουν νίκες για να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής και τον Παναθηναϊκό για να προλάβει την τετράδα.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός του Χέιζ-Ντέιβις: MVP στον πρώτο τελικό «αιωνίων» ο Αμερικανός (vids)
Μπάσκετ 22.02.26

Ο Παναθηναϊκός του Χέιζ-Ντέιβις: MVP στον πρώτο τελικό «αιωνίων» ο Αμερικανός (vids)

O Nάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήρθε πριν λίγες μέρες στον Παναθηναϊκό και στο πρώτο του ντέρμπι »αιωνίων» και τον πρώτο τελικό, έκανε τη διαφορά για τους «πράσινους» με μια εμφάνιση που του χάρισε το βραβείο του MVP.

Σύνταξη
Ερνανγκόμεθ: «Ο πρώτος τίτλος σημαίνει πολλά – Εχουμε την πίεση να τους κερδίζουμε όλους» (vid)
Μπάσκετ 22.02.26

Ερνανγκόμεθ: «Ο πρώτος τίτλος σημαίνει πολλά – Εχουμε την πίεση να τους κερδίζουμε όλους» (vid)

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό, εξηγώντας γιατί σημαίνει πολλά για το τριφύλλι, αλλά και στην κακή περίοδο που προηγήθηκε τον Γενάρη.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε μία υπεπολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Νιούκαστλ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League κι έτσι μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ.

Σύνταξη
Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)
Μπάσκετ 21.02.26

Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)

Ο MVP του τελικού Κυπέλλου, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πρώτη του συμμετοχή σε ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ευχαρίστησε άπαντες στους «πράσινους».

Σύνταξη
Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!

Η Ρεάλ κόλλησε στην Παμπλόνα, η Οσασούνα τη νίκησε με 2-1 και πλέον η Μπαρτσελόνα που υποδέχεται τη Λεβάντε την Κυριακή (22/2) έχει την ευκαιρία να περάσει ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά
«Βαθιά πολιτικοποιημένος τόπος» 22.02.26

Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά

Με φόντο την έντονη συζήτηση για τα όρια τέχνης και πολιτικής, η τελετή απονομής στη Μπερλινάλε ανέδειξε ανοιχτά πολιτικά έργα, ενώ ο Βιμ Βέντερς απάντησε στις επικρίσεις, υπερασπιζόμενος τη «γλώσσα του κινηματογράφου» ως δύναμη ενσυναίσθησης και μνήμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες
Στην Κρήτη 22.02.26

Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη - Συνδράμουν σκάφη της Frontex και παραπλέοντα πλοία

Σύνταξη
Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση
Ελλάδα 22.02.26

Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στην Αθήνα - Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»
Βίντεο 22.02.26

Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»

«Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν τόσο ταπεινός», είπε ,μεταξύ άλλων για τον αδερφό του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους
Στην Κυψέλη 22.02.26

Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 64χρονου φερόμενου δράστη - Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Σύνταξη
Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (22/2) η Super League, με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ να θέλουν νίκες για να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής και τον Παναθηναϊκό για να προλάβει την τετράδα.

Σύνταξη
Πάτρα: Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα
Τροχαίο 22.02.26

Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα στην Πάτρα

Από το τροχαίο στην Πάτρα έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στα αυτοκίνητα και σε τι κατάσταση βρίσκονται

Σύνταξη
Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία
Ελλάδα 22.02.26

Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία

Κεντρικό πυλώνα των αλλαγών στη στρατιωτική θητεία αποτελεί η βασική εκπαίδευση που πλέον θα διαρκεί 10 εβδομάδες αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή – Συννεφιασμένη αναμένεται η Καθαρά Δευτέρα
Καιρός 22.02.26

Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή - Συννεφιασμένη η Καθαρά Δευτέρα σε αρκετές περιοχές

Αυξημένες νεφώσεις την Καθαρά Δευτέρα στην Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα βόρεια ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός του Χέιζ-Ντέιβις: MVP στον πρώτο τελικό «αιωνίων» ο Αμερικανός (vids)
Μπάσκετ 22.02.26

Ο Παναθηναϊκός του Χέιζ-Ντέιβις: MVP στον πρώτο τελικό «αιωνίων» ο Αμερικανός (vids)

O Nάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήρθε πριν λίγες μέρες στον Παναθηναϊκό και στο πρώτο του ντέρμπι »αιωνίων» και τον πρώτο τελικό, έκανε τη διαφορά για τους «πράσινους» με μια εμφάνιση που του χάρισε το βραβείο του MVP.

Σύνταξη
Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου
10 εκατ. ζημιά 22.02.26

Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου

«Με τέτοια επισκεψιμότητα, είναι αδύνατον να μη συναντήσεις κατά διαστήματα φαινόμενα απάτης», δήλωσε η Κιμ Φαμ για το Λούβρο, ενώ απέφυγε να συγκρίνει την κατάσταση με άλλα μεγάλα μουσεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»
«Ήταν τρελό» 22.02.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αλήθεια ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά την σειρά, η Τζένιφερ Γκάρνερ απάντησε: «Ναι, είναι αλήθεια – πολλές νεαρές γυναίκες υπέβαλαν αίτηση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…
Κόσμος 22.02.26

Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…

Οι επιχειρηματίες προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για τη μείωση του ωραρίου και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Ωστόσο, χωρίς δύναμη, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο να μοιραστούν τα οφέλη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται
Μόνο με την ισχύ 22.02.26

Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται

Όταν οι αντιθέσεις μεταξύ των ισχυρών οξύνονται, το διεθνές δίκαιο ακυρώνεται στην πράξη - Ο νέος αυτός κόσμος δεν πρόκειται να ημερέψει με στείρες διπλωματικές εκκλήσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
