Στο ΣΕΦ κόντρα στον Αθηναϊκό ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Αθηναϊκό (22/2, 13:00) για την 21η αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.
- Νέα αποκάλυψη για τη δράση της ICE: Πράκτορας είχε σκοτώσει πολίτη το 2025
- Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από τις επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε Κίεβο και άλλες περιοχές
- Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων
Τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα συνεχίζει, σήμερα Κυριακή (22/2), η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού.
Οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Αθηναϊκό (13:00, MEGA NEWS), τον οποίο υποδέχονται στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, για το ματς της 21ης αγωνιστικής της Α1.
Ράμπερ: «Γνωρίζουμε καλά τον αντίπαλο»
Δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης έκανε η Ντάνιελ Ράμπερ και τόνισε πως: «Μπροστά μας έχουμε έναν δύσκολο αγώνα, απέναντι σε μια δυνατή και πολύ ταλαντούχα ομάδα.
Εχουμε κάποιους τραυματισμούς και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε και να βρούμε νέες λύσεις, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία στο ματς. Γνωρίζουμε καλά τον αντίπαλό μας, καθώς έχουμε παίξει ήδη δύο φορές εναντίον του. Εχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για αυτό το σημαντικό παιχνίδι».
- Ο Ολυμπιακός, το 23% στο τρίποντο και η απόφαση για τον Πίτερς (vids)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (22/2): Πού θα δείτε τα ματς της Super League και παιχνίδια από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Το μήνυμα του Χέιζ-Ντέιβις: «Δεν ακούω πολύ καλά πάνω στις επευφημίες για τον MVP» (pic)
- Παναθηναϊκός: Το πάρτι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου (pics)
- Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό
- Γιαννακόπουλος: Η πρώτη αντίδραση μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου
- Στο ΣΕΦ κόντρα στον Αθηναϊκό ο Ολυμπιακός
- Ο Παναθηναϊκός του Χέιζ-Ντέιβις: MVP στον πρώτο τελικό «αιωνίων» ο Αμερικανός (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις