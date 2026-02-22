Στο χειρουργείο βρίσκεται ένας 17χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην Πτολεμαΐδα μετά από έκρηξη κροτίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, ο ανήλικος διακομίστηκε χθες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, αμέσως μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, και στη συνέχεια εισήχθη στην Ορθοπαιδική Κλινική.

Τα τραύματα εντοπίζονται στον αντίχειρα, τον δείκτη και τον μέσο του άνω άκρου.

Σε εξέλιξη κρίσιμο χειρουργείο

Αυτή την ώρα, οι γιατροί προχωρούν σε λεπτή χειρουργική επέμβαση οστεοσύνθεσης στον αντίχειρα, ο οποίος φέρει και το πιο σοβαρό τραύμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δείκτης και ο μέσος βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με την ιατρική εκτίμηση, ο 17χρονος δεν αναμένεται να χάσει κανένα από τα τρία δάχτυλα. Το μεγάλο στοίχημα για τους γιατρούς είναι, μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης και την αποκατάσταση, τα δάχτυλα να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργικότητα

Πώς συνέβη το ατύχημα με την κροτίδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών Πτολεμαΐδας όταν ο 17χρονος επιχείρησε να ενεργοποιήσει την κροτίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος φέρεται να είχε προμηθευτεί την κροτίδα μέσω διαδικτύου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη εξακολουθούν να διερευνώνται.