Η Τουρκία ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης πτητικής δοκιμής του συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου FEWS-U, το οποίο ενσωματώθηκε στο μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος Bayraktar KIZILELMA (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, στιγμιότυπα οθόνης του συστήματος FEWS-U).

Το σύστημα FEWS-U εντοπίζει και αναγνωρίζει απειλές ραντάρ κατά του αεροσκάφους και ενεργοποιεί αντίμετρα

🇹🇷 BREAKING: Türkiye’s KIZILELMA moves closer to 5th generation capability. A specially developed, fuselage integrated FEWS-U Electronic Warfare Suite by ASELSAN has now been successfully tested on the KIZILELMA unmanned combat aircraft. The stealth integrated EW system is… pic.twitter.com/bCY3AqqrqT — Defence Index (@Defence_Index) February 20, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ASELSAN, το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου FEWS-U κατέστη επιχειρησιακά έτοιμο και ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα που αναπτύσσει η Baykar, πραγματοποιώντας με επιτυχία την πρώτη του πτήση.

Κατά τις ίδιες πηγές, το FEWS-U διαθέτει δυνατότητες κάλυψης 360 μοιρών, υψηλής ακρίβειας εντοπισμού κατεύθυνσης απειλής, καθώς και ταχείας ανίχνευσης και αναγνώρισης απειλών.

Πρόκειται για σύστημα αυτοπροστασίας που έχει σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζει και να αναγνωρίζει απειλές ραντάρ κατά του αεροσκάφους και να ενεργοποιεί αντίμετρα.

Ο στόχος

Η ASELSAN αναφέρει ότι το σύστημα έχει αναπτυχθεί με στόχο την ενίσχυση της επιβιωσιμότητας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας μη επανδρωμένων αεροπορικών πλατφορμών στο σύγχρονο περιβάλλον αεροπορικών επιχειρήσεων.

Το Bayraktar KIZILELMA αποτελεί το μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος που αναπτύσσει η Baykar στο πλαίσιο των προγραμμάτων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Πηγή: philenews.com/ΚΥΠΕ