Τουρκία: Ανακοίνωσε την ενσωμάτωση συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου σε drone
Κόσμος 21 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Τουρκία: Ανακοίνωσε την ενσωμάτωση συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου σε drone

Η τουρκική εταιρεία ASELSAN ανακοίνωσε ότι ενσωμάτωσε το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου FEWS-U στην πλατφόρμα που αναπτύσσει η Baykar, πραγματοποιώντας με επιτυχία την πρώτη του πτήση.

Σύνταξη
A
A
Η Τουρκία ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης πτητικής δοκιμής του συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου FEWS-U, το οποίο ενσωματώθηκε στο μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος Bayraktar KIZILELMA (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, στιγμιότυπα οθόνης του συστήματος FEWS-U).

Το σύστημα FEWS-U εντοπίζει και αναγνωρίζει απειλές ραντάρ κατά του αεροσκάφους και ενεργοποιεί αντίμετρα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ASELSAN, το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου FEWS-U κατέστη επιχειρησιακά έτοιμο και ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα που αναπτύσσει η Baykar, πραγματοποιώντας με επιτυχία την πρώτη του πτήση.

Κατά τις ίδιες πηγές, το FEWS-U διαθέτει δυνατότητες κάλυψης 360 μοιρών, υψηλής ακρίβειας εντοπισμού κατεύθυνσης απειλής, καθώς και ταχείας ανίχνευσης και αναγνώρισης απειλών.

Πρόκειται για σύστημα αυτοπροστασίας που έχει σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζει και να αναγνωρίζει απειλές ραντάρ κατά του αεροσκάφους και να ενεργοποιεί αντίμετρα.

Ο στόχος

Η ASELSAN αναφέρει ότι το σύστημα έχει αναπτυχθεί με στόχο την ενίσχυση της επιβιωσιμότητας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας μη επανδρωμένων αεροπορικών πλατφορμών στο σύγχρονο περιβάλλον αεροπορικών επιχειρήσεων.

Το Bayraktar KIZILELMA αποτελεί το μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος που αναπτύσσει η Baykar στο πλαίσιο των προγραμμάτων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Πηγή: philenews.com/ΚΥΠΕ

Business
Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

World
Τραμπ: Ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Τραμπ: Ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

inWellness
inTown
Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία – «Γοητευμένος» ο ένας από τον τζιχαντισμό
Γαλλία 21.02.26

Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία

«Γοητευμένος» από τον τζιχαντισμό ήταν ο ένας από τους δύο 16χρονους που συνελήφθησαν στη Γαλλία, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε εμπορικό κέντρο ή συναυλιακή αίθουσα.

Σύνταξη
Αυστρία: Στους πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες
Κόσμος 21.02.26

Πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία

Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Αντον αμ Αρλμπεργκ, ένας κατέληξε σε νοσοκομείο, ανεβάζοντας στους πέντε τους νεκρούς από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%
Ουάσιγκτον 21.02.26

Ο Τραμπ υπέγραψε τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μόλις υπέγραψα στο Οβάλ Γραφείο έναν παγκόσμιο δασμό 10% σε όλες τις χώρες» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, στον απόηχο της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Αυστρία: Τέσσερις νεκροί και πολλά προβλήματα στις μεταφορές λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης
Οι τελευταίες πληροφορίες 21.02.26

Τέσσερις νεκροί και πολλά προβλήματα στις μεταφορές στην Αυστρία λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης

Την τελευταία εβδομάδα οι υπηρεσίες διάσωσης χρειάστηκε να επέμβουν περίπου 200 φορές για να σώσουν ανθρώπους που καταπλακώθηκαν από τα χιόνια στην Αυστρία

Σύνταξη
Αλβανία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από την έδρα της κυβέρνησης – Επικεφαλής ο Μπερίσα
Δείτε φωτογραφίες 20.02.26

Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από την έδρα της κυβέρνησης στην Αλβανία - Επικεφαλής ο Μπερίσα

Διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ στο πεζοδρόμιο και στην πρόσοψη της έδρας της κυβέρνησης στην Αλβανία - Η αστυνομία διέλυσε τη συγκέντρωση

Σύνταξη
Με ομάδα έμπειρων, αλλά και νέους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα – Στην αποστολή ο Τεντόγλου
Στο Βελιγράδι 20.02.26

Με ομάδα έμπειρων, αλλά και νέους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα – Στην αποστολή ο Τεντόγλου

Με μία από τις πιο δυνατές ομάδες των τελευταίων ετών ετοιμάζεται να αγωνιστεί το Σάββατο (21/2) η ελληνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Σύνταξη
Πάτρα: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 44χρονου που αγνοείται – Είχε πάει για ψάρεμα στις εκβολές του Γλαύκου
Ελλάδα 20.02.26

Πάτρα: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 44χρονου που αγνοείται – Είχε πάει για ψάρεμα στις εκβολές του Γλαύκου

Σύμφωνα πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιό του, περίπου 13 ετών, ο οποίος ήταν και αυτός που ενημέρωσε αμέσως την μητέρα του και στη συνέχεια το Λιμενικό Σώμα.

Σύνταξη
Η Λάιζα Μινέλι ερωτεύτηκε σφοδρά τον Σκορσέζε και αποφάσισε να κόψει τα ναρκωτικά λόγω Ελίζαμπεθ Τέιλορ
Θρύλος 20.02.26

Η Λάιζα Μινέλι ερωτεύτηκε σφοδρά τον Σκορσέζε και αποφάσισε να κόψει τα ναρκωτικά λόγω Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Η ζωή της Λάιζα Μινέλι είναι τόσο κινηματογραφική, όσο και η καριέρα της: πάθη, έρωτες, πόνος, προδοσία και μια απώλεια που την στιγμάτισε για πάντα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Final 8: Τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του Κυπέλλου – Έτσι θα γίνει η είσοδος των φιλάθλων
Μπάσκετ 20.02.26

Final 8: Τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του Κυπέλλου – Έτσι θα γίνει η είσοδος των φιλάθλων

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Γνωστή εκπαιδευτικός από την Πάτρα η γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή και σκοτώθηκε στην Πατησίων
Ελλάδα 20.02.26

Γνωστή εκπαιδευτικός από την Πάτρα η γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή και σκοτώθηκε στην Πατησίων

Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας όταν παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή - Ο 28χρονος οδηγός διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύνταξη
Roblox: Πεδίο δράσης παιδεραστών και predators για την κομητεία του Λος Άντζελες – Ντόμινο καταγγελιών
Go Fun 20.02.26

Roblox: Πεδίο δράσης παιδεραστών και predators για την κομητεία του Λος Άντζελες – Ντόμινο καταγγελιών

Μια νέα, δριμεία δικαστική επίθεση εξαπέλυσε η κομητεία του Λος Άντζελες κατά της δημοφιλούς πλατφόρμας Roblox, κατηγορώντας την εταιρεία ότι μετέτρεψε έναν θεωρητικά ασφαλή ψηφιακό χώρο σε «εκτροφείο» για επίδοξους θηρευτές ανηλίκων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα τρία ΑΦΜ που ενώ δεσμεύτηκαν το 2022, εισέπραξαν κανονικά το… 2024
Νέα ερωτήματα 20.02.26

Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα τρία ΑΦΜ που ενώ δεσμεύτηκαν το 2022, εισέπραξαν κανονικά το… 2024

Τα ΑΦΜ τριών προσώπων που εμφανίζονται ως μέλη του κυκλώματος γύρω από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλίστη Χιλετζάκη δεσμεύτηκαν το 2022 - και αποδεσμεύτηκαν με απόφαση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2024.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
