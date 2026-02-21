Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη νέα ομοβροντία δασμών, δήλωσε στους Financial Times ο υπουργός Εμπορίου της Γαλλίας, Νικολά Φορισιέ, καλώντας τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν «κοινή προσέγγιση» στην επιβολή επιπλέον 10% τελωνειακής επιβάρυνσης στις εισαγωγές που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στην καταδικαστική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη δασμολογική του πολιτική.

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου ανέφερε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ομολόγους του της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόφαση Τραμπ.

«Εάν χρειασθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία», τόνισε ο Νικολά Φορισιέ.

Θα απαντήσει η ΕΕ στον Τραμπ με το «εμπορικό μπαζούκα»;

Γάλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνουν εικασίες σχετικά με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνουν το «εμπορικό μπαζούκα», το Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού της ΕΕ (Anti-Coercion Instrument – ACI), το οποίο μπορεί να πλήξει τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Το ACI διαθέτει ευρύ φάσμα μέτρων, από τους εξαγωγικούς ελέγχους μέχρι την επιβολή δασμών επί των υπηρεσιών και τον αποκλεισμό των αμερικανικών εταιρειών από τις συμβάσεις προμηθειών τις ΕΕ.

Υπάρχει επίσης διαθέσιμο ένα πακέτο ανταποδοτικών δασμών ύψους άνω των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ επί των αμερικανικών προϊόντων, το οποίο θα μπορούσε να επιβληθεί.

Ο Γάλλος υπουργός υπογράμμισε ότι οι απειλές του Τραμπ έχουν ενισχύσει την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το μπλοκ πρέπει να είναι έτοιμο να αντεπιτεθεί. «Δεν μπορούμε να είμαστε άλλο αφελείς. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία μας και όχι μόνο να μιλάμε γι’ αυτά. Δεν θέλουμε να είμαστε εξαρτημένοι. Δεν θέλουμε να είμαστε ένα είδος ομήρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνέλθει την Δευτέρα για να συζητήσει την περαιτέρω αναβολή της επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, στην οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές τον Ιούλιο.