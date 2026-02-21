Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα

Το δικαστικό σύστημα στη Βενεζουέλα ενέκρινε την αποφυλάκιση 379 πολιτικών κρατουμένων μετά την υιοθέτηση ενός νόμου περί χορήγησης αμνηστίας που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Η εισαγγελική αρχή υπέβαλε αιτήματα χορήγησης αμνηστίας σε αρμόδια δικαστήρια (…) για συνολικά 379 άτομα», δήλωσε χθες βράδυ ο βουλευτής Χόρχε Αρεάθα, που προεδρεύει της επιτροπής που είναι επιφορτισμένη με τη διαδικασία.

«Αυτά τα άτομα πρόκειται να αφεθούν ελεύθερα και να τους χορηγηθεί αμνηστία μεταξύ σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί», τόνισε.

Την Πέμπτη εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί από την αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Αποκλείει τη Ματσάδο

Ο νόμος δεν αφορά πρόσωπα τα οποία «ενεθάρρυναν» τις «ένοπλες ενέργειες» εναντίον της χώρας, κάτι που ενδέχεται να αποκλείσει ορισμένα μέλη της αντιπολίτευσης, ιδίως την επικεφαλής της και νομπελίστρια ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τάχθηκε υπέρ της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης της 3ης Ιανουαρίου.

«Εξαιρούνται επίσης από την αμνηστία όσοι διώχθηκαν ή μπορεί να διωχθούν ή καταδικάστηκαν ή μπορεί να καταδικαστούν επειδή προώθησαν, υποκίνησαν, ζήτησαν, αξίωσαν, ενεθάρρυναν, διευκόλυναν, χρηματοδότησαν ή συμμετείχαν σε ένοπλες ή βίαιες ενέργειες εναντίον του λαού, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Βενεζουέλας από πλευράς κρατών, εταιρειών ή προσώπων» στο εξωτερικό, αναφέρει το άρθρο 9 του νόμου.

Την κατάρτιση του νόμου είχε υποσχεθεί η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες στην αρχή της χρονιάς.

Σταμάτησαν την απεργία πείνας

Συγγενείς πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται σε κέντρο κράτησης γνωστό με την ονομασία Zona 7 του Καράκας, σε απεργία πείνας από το Σάββατο, τερμάτισαν όλοι τη διαμαρτυρία αυτήν αφού ενημερώθηκαν για την ψήφιση του νόμου, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Απαιτώντας την απελευθέρωση δικών τους, δέκα γυναίκες άρχισαν απεργία πείνας μπροστά στην πύλη της φυλακής, όπου κατασκήνωσαν.

Καθώς παρουσίασαν προβλήματα υγείας, εννιά σταμάτησαν το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο η δέκατη συνέχιζε τη διαμαρτυρία αυτή χθες Πέμπτη. Η τελευταία την τερμάτισε έπειτα από «136 ώρες» (πέντε ημέρες και πλέον), σύμφωνα με τις συμμετέχουσες.