Η Βέρντερ Βρέμης ακύρωσε το ταξίδι στις ΗΠΑ λόγω της ICE
Η γερμανική ομάδα ακυρώνει το ταξίδι της στις ΗΠΑ εν μέσω ανησυχιών για τις ενέργειες της ICE στη Μινεσότα και τις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει.
- ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται τα πρώτα 11 καταστήματα – Το σχέδιο μετασχηματισμού
- Γυναίκα κατηγορείται ότι ζήτησε βοήθεια από το ChatGPT για να δηλητηριάσει τρεις άνδρες
- Νέα τηλεδιάσκεψη κορυφής της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου
- Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος
Η γερμανική ποδοσφαιρική ομάδα Βέρντερ Βρέμης ακύρωσε ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω ανησυχιών για τις αναταραχές στη Μινεσότα μετά τις ενέργειες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), που είχαν ως αποτελέσματα τον θάνατο δύο ατόμων, δήλωσε εκπρόσωπος του συλλόγου στο Reuters την Παρασκευή (20/2), σημειώνει ο «theguardian.com».
Ο σύλλογος της Bundesliga σχεδίαζε να επισκεφθεί τη Μινεσότα και το Ντιτρόιτ τον Μάιο και να παίξει δύο φιλικούς αγώνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Πάντως δεν είχε επιβεβαιωθεί ότι είχαν βρεθεί αντίπαλοι για τους αγώνες αυτούς.
Εν τέλει ο σύλλογος της Bundesliga αποφάσισε να ακυρώσει την επίσκεψη εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις ενέργειες της ICE, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα τον περασμένο μήνα.
«Είναι σωστό ότι ακυρώσαμε ένα προγραμματισμένο ταξίδι στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρχαν αθλητικοί, οικονομικοί και πολιτικοί λόγοι γι’ αυτό», δήλωσε εκπρόσωπος της Βέρντερ Βρέμης και πρόσθεσε: «Το να παίζεις σε μια πόλη όπου υπάρχουν αναταραχές και άνθρωποι έχουν πυροβοληθεί δεν ταιριάζει με τις αξίες μας. Επιπλέον, δεν ήταν σαφές για εμάς ποιοι παίκτες θα μπορούσαν να εισέλθουν στις ΗΠΑ λόγω των αυστηρότερων απαιτήσεων εισόδου στην χώρα».
Οι δυσκολίες της Βρέμης στην Μπουντεσλίγκα , όπου αγωνίζεται να αποφύγει τον υποβιβασμό, καθώς βρίσκεται στην 16η θέση (θέση που οδηγεί στα πλέι οφ για την αποφυγή του υποβιβασμού), ήταν επίσης ένας παράγοντας στη λήψη της απόφασης, δήλωσε ο εκπρόσωπος.
«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη αθλητική κατάσταση, η οποία δυσχεραίνει επίσης τον σχεδιασμό ενός τέτοιου ταξιδιού. Υπήρξαν επίσης ορισμένοι οικονομικοί κίνδυνοι», εξήγησε.
Η Βέρντερ Βρέμης παραμένει χωρίς νίκη στους τελευταίους 12 αγώνες της στην Bundesliga, έχοντας 19 βαθμούς πριν από την Κυριακάτικη (22/2) επίσκεψή της στην έδρα της προτελευταίας Σεντ Πάουλι, η οποία έχει 17 βαθμούς σε 22 αγώνες. Έναν αγώνα που έχει αποκτήσει… χαρακτήρα τελικού.
- Η Βέρντερ Βρέμης ακύρωσε το ταξίδι στις ΗΠΑ λόγω της ICE
- Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ
- Λουίζ: «Είτε με ένα γκολ, είτε με μία ασίστ θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω τον Ολυμπιακό»
- Μozzart Sport: «Ανδρέας Τεττέη, η ελληνική εκδοχή του Λαμίν Γιαμάλ»
- ΕΠΟ: Μια απομονωμένη διοίκηση ψάχνει διέξοδο
- Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό
- Έμειναν στην ίδια τάξη οι νέοι διαιτητές του Λανουά
- Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις