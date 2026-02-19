NCAA: Τέλος από τους Οκλαχόμα Στέιτ ο Μαντζούκας λόγω προβλήματος υγείας

Ο Λευτέρης Μαντζούκας αποχώρησε από το Οκλαχόμα Στέιτ, καθώς σύμφωνα με τις δηλώσεις του προπονητή, Στιβ Λουτζ, ο Έλληνας φόργουορντ αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Ο Στιβ Λούτζ μέσα από μία λιτή δήλωση ευχαρίστησε τον Μαντζούκα για τη συνεισφορά του και υπογράμμισε ότι στέκεται στο πλευρό του 22χρονου διεθνή.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Οκλαχόμα για τον Μαντζούκα

«Ο Λευτέρης Μαντζούκας αποφάσισε να αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα και δεν θα συμμετέχει πλέον στο πρόγραμμα μπάσκετ, καθώς θα επικεντρωθεί στην υγεία του.

Ο Λευτέρης υπήρξε ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και άνθρωπος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Stillwater και θα μας λείψει πολύ. Αν και είμαστε απογοητευμένοι που τον βλέπουμε να αποχωρεί, κατανοούμε ότι αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για τον ίδιο και τους κοντινούς του ανθρώπους.

Υποστηρίζουμε πλήρως τον Λευτέρη και του ευχόμαστε μόνο το καλύτερο, καθώς συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην υγεία και την ευημερία του».