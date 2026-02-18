Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια

Νεκροί εντοπίστηκαν την Τετάρτη οκτώ σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα χθες, Τρίτη, στην Καλιφόρνια, ενώ σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν έναν αγνοούμενο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η χιονοστιβάδα παρέσυρε συνολικά 15 σκιέρ στο Κασλ Πικ, βουνοκορφή στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα. Έξι από αυτούς διασώθηκαν λίγες ώρες αργότερα.

Η Σάναν Μουν, σερίφης της κομητείας Νεβάδα, ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου πως «οκτώ από τους υπόλοιπους εννέα σκιέρ βρέθηκαν νεκροί». Συμπλήρωσε πως «αναζητείται ακόμη ένα μέλος της ομάδας, το τελευταίο, του οποίου η τύχη αγνοείται ακόμη».

Οι επιζώντες είχαν καταφύγει σε ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο, κατασκευασμένο εν μέρει από φύλλα μουσαμά και επικοινωνούσαν με τους διασώστες μέσω ραδιοφάρου και μηνυμάτων κειμένου.

Ένας από τους νεκρούς σκιέρ ήταν παντρεμένες με μέλος της ομάδας διάσωσης

Περίπου 50 ειδικευμένοι διασώστες απεστάλησαν από τα νότια και τα βόρεια και αντιμετώπισαν «ακραίες» συνθήκες, είπε η Μουν, συμπεριλαμβανομένων των θυελλωδών ανέμων και του εκτυφλωτικού χιονιού. Μια ομάδα μπόρεσε να χρησιμοποιήσει ένα ειδικό όχημα για να φτάσει σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από τους επιζώντες και στη συνέχεια να κάνει σκι στον τόπο του συμβάντος.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός πως ένας από τους νεκρούς σκιέρ ήταν παντρεμένος με μέλος της ομάδας έρευνας και διάσωσης της περιοχής, ανέφεραν οι αρχές.

Σε έναν τυπικό χειμώνα, το βουνό δέχεται περισσότερα από 10,1 μέτρα χιονιού, καθιστώντας το ένα από τα πιο χιονισμένα μέρη στο δυτικό ημισφαίριο.

Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη από την Κυριακή με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά.