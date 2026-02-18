Κι όμως οι περισσότεροι άνθρωποι κρατούν επαφή με τους πρώην τους

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Έρευνα 18 Φεβρουαρίου 2026, 07:30

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το 66% των ανθρώπων συνεχίζουν να έχουν επαφές με τους πρώην τους μετά τον χωρισμό.

Όλοι ξέρουμε ότι τις περισσότερες φορές οι χωρισμοί είναι δύσκολοι και επίπονοι, αλλά το να παραμένουμε σε επαφή με τις/τους πρώην συντρόφους μας μπορεί να μας κρατήσει σε ένα συναισθηματικό αδιέξοδο. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, οι περισσότεροι άνθρωποι όχι απλά δεν κόβουν εντελώς κάθε επαφή μετά από έναν χωρισμό, αλλά την διατηρούν και σε μεγάλο βαθμό, κάτι που κάνει τη διαδικασία της «συναισθηματικής ανάρρωσης» πιο περίπλοκη από ποτέ. Αλλά γιατί, τελικά, το να αφήνουμε το παρελθόν πίσω μας είναι τόσο δύσκολο;

Γιατί πρέπει να κόψετε κάθε επικοινωνία με τον/την πρώην σας;

Οι περισσότεροι χωρισμοί σημαίνουν το τέλος μιας σχέσης, με ξεκάθαρο και οριστικό τρόπο. Όμως, η σύγχρονη εποχή, με τα social media και τις συνεχείς ψηφιακές επαφές, έχει αλλάξει τα δεδομένα. Σύμφωνα την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από γνωστή ιστοσελίδα γνωριμιών, το 66% των ανθρώπων συνεχίζουν να επικοινωνούν με τουλάχιστον έναν πρώην τους, ενώ το 28% της γενιάς Z παραμένει σε επαφή με “τους περισσότερους ή όλους” τους πρώην συντρόφους τους.

Η συνεχής επαφή με τον πρώην μπορεί να φαίνεται φυσιολογική και εύκολη, αλλά συχνά καθυστερεί την διαδικασία επούλωσης. Η αλήθεια είναι ότι το να παραμένεις συναισθηματικά συνδεδεμένος με τον πρώην σου μπορεί να σε κρατήσει πίσω και να σε εμποδίσει να προχωρήσεις μπροστά, τόσο σε νέες γνωριμίες όσο και σε νέα κεφάλαια της ζωής σου.

Συναισθηματική επούλωση

Αυτό που συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η απομάκρυνση από το παρελθόν μπορεί να προσφέρει χώρο για “συναισθηματική ίαση”. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η διακοπή της επαφής με τον πρώην σύντροφο επιτρέπει στον άνθρωπο να επεξεργαστεί το τέλος της σχέσης και να ξεκινήσει την ανάρρωση χωρίς να ανακυκλώνει συνεχώς τα ίδια συναισθήματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να αποδεχτείς το τέλος και να ανοίξεις τον δρόμο για νέες, πιο υγιείς σχέσεις.

Βήματα για μια νέα αρχή

Η διαδικασία της απομάκρυνσης μπορεί να φαίνεται δύσκολη στην αρχή, αλλά ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορείτε να ξεκινήσετε με έναν μήνα χωρίς άμεση επικοινωνία, συνδυάζοντας αυτό με την σίγαση του στα social media. Αν και το να απέχετε από την επικοινωνία μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο στην αρχή, το πρώτο βήμα είναι να δεσμευτείτε στον στόχο και να δημιουργήσετε σαφή όρια στον εαυτό σας. Προσπαθήστε να ασχολείστε με άλλες δραστηριότητες, όπως μια βόλτα ή μια συζήτηση με φίλους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να “εκπαιδεύσετε” τον εαυτό σας να αποδεχτεί τη νέα πραγματικότητα και να εστιάσει στην μελλοντική ευημερία του.

Η αλήθεια είναι ότι, όσο κι αν είναι δύσκολο να κλείσουμε την πόρτα του παρελθόντος, αυτός μπορεί να είναι και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προχωρήσουμε πραγματικά μπροστά και ίσως η μεγαλύτερη πράξη αυτοσεβασμού και αυτοφροντίδας, που θα οδηγήσει σε συναισθηματική απελευθέρωση.

* Πηγή: Vita

Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»
Euroleague 18.02.26

Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας από τους καλύτερους φόργουορντ στην Euroleague, η κατάσταση στη Μονακό είναι στον αέρα και οι ομάδες της Euroleague θέλουν να το εκμεταλλευτούν – Τα δεδομένα για τον Αμερικανό

Σύνταξη
Tax Revenues at 6.207Β in January
English edition 18.02.26

Tax Revenues at 6.207Β in January

The primary result on a modified cash basis showed a surplus of 3.510 billion euros, compared with a target of 1.751 billion euros.

Σύνταξη
Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;
Επαγγέλματα χάνονται 18.02.26

Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;

Στη Γαλλία τα Άρλεκιν δεν θα μεταφράζονται πια από ανθρώπους αλλά από ΑΙ. Στην Ελλάδα το επάγγελμα του υποτιτλιστή κινδυνεύει. Θα «σκοτώσει» η τεχνητή νοημοσύνη τις μεταφραστικές εργασίες;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική
Ορίστε; 18.02.26

H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική

Η Charli XCX κλήθηκε στο να απαντήσει έαν θέλει «ένα ή περισσότερα παιδιά» και η απάντηση της δεν φάνηκε να αρέσει στον Τζέισον Μπέιτμαν (αλλά ποιος νοιάζεται;).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας
Εργατικό δυστύχημα 18.02.26

Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη δικογραφία, από τις καταθέσεις εργαζομένων, στη Βιολάντα για την ένταση της μυρωδιάς προπανίου στην επιχείρηση, που αγνοήθηκε από την ιδιοκτησία, είναι αποκαλυπτικά

Σύνταξη
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό – Σημειωτόν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες
Υπομονή 18.02.26

Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό - Σημειωτόν σε κεντρικές αρτηρίες - Καθυστερήσεις έως 25' στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάσουν σχεδόν το μισάωρο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας - Προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Κηφισίας καθώς και στον Καρέα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων – Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers
Η προτεινόμενη λύση 18.02.26

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων σε ελβετικό φράγκο - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers

Τα συγκεκριμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το ξένο νόμισμα - Συνολικές οφειλές 6 δισ. ευρώ που αφορούν περί τους 40.000 δανειολήπτες

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
Απάντηση στο «Νέα Δημοκρατία ή χάος» έδωσε ο Ανδρουλάκης – «Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι οι ολιγάρχες»
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Απάντηση στο «Νέα Δημοκρατία ή χάος» έδωσε ο Ανδρουλάκης – «Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι οι ολιγάρχες»

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε να μη θέσουμε σε περιπέτεια τις κατακτήσεις μας (...). Οι μόνοι που έχουν να χάσουν από τις κατακτήσεις που τους πρόσφερε είναι οι ολιγάρχες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Αγνοούνται δέκα σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Στην Καλιφόρνια 18.02.26

Θρίλερ με 10 αγνοούμενους σκιέρ - Παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Η χιονιοστιβάδα καταγράφηκε στο Κασλ Πικ, στην Καλιφόρνια - 10 σκιέρ να αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ έξι ακόμη άτομα έχουν αποκλειστεί και περιμένουν να διασωθούν

Σύνταξη
Λέσλι Γουέξνερ: Ποιος είναι ο μεγιστάνας της Victoria’s Secret και ποια η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν;
Forbes 18.02.26

Λέσλι Γουέξνερ: Ποιος είναι ο μεγιστάνας της Victoria’s Secret και ποια η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν;

Ο δισεκατομμυριούχος Λέσλι Γουέξνερ καλείται να καταθέσει στο Κογκρέσο για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την αποκάλυψη εγγράφου του FBI που τον εμφάνιζε ως συγκατηγορούμενο στο δίκτυο διακίνησης ανηλίκων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
