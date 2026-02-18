Κι όμως οι περισσότεροι άνθρωποι κρατούν επαφή με τους πρώην τους

Όλοι ξέρουμε ότι τις περισσότερες φορές οι χωρισμοί είναι δύσκολοι και επίπονοι, αλλά το να παραμένουμε σε επαφή με τις/τους πρώην συντρόφους μας μπορεί να μας κρατήσει σε ένα συναισθηματικό αδιέξοδο. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, οι περισσότεροι άνθρωποι όχι απλά δεν κόβουν εντελώς κάθε επαφή μετά από έναν χωρισμό, αλλά την διατηρούν και σε μεγάλο βαθμό, κάτι που κάνει τη διαδικασία της «συναισθηματικής ανάρρωσης» πιο περίπλοκη από ποτέ. Αλλά γιατί, τελικά, το να αφήνουμε το παρελθόν πίσω μας είναι τόσο δύσκολο;

Γιατί πρέπει να κόψετε κάθε επικοινωνία με τον/την πρώην σας;

Οι περισσότεροι χωρισμοί σημαίνουν το τέλος μιας σχέσης, με ξεκάθαρο και οριστικό τρόπο. Όμως, η σύγχρονη εποχή, με τα social media και τις συνεχείς ψηφιακές επαφές, έχει αλλάξει τα δεδομένα. Σύμφωνα την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από γνωστή ιστοσελίδα γνωριμιών, το 66% των ανθρώπων συνεχίζουν να επικοινωνούν με τουλάχιστον έναν πρώην τους, ενώ το 28% της γενιάς Z παραμένει σε επαφή με “τους περισσότερους ή όλους” τους πρώην συντρόφους τους.

Η συνεχής επαφή με τον πρώην μπορεί να φαίνεται φυσιολογική και εύκολη, αλλά συχνά καθυστερεί την διαδικασία επούλωσης. Η αλήθεια είναι ότι το να παραμένεις συναισθηματικά συνδεδεμένος με τον πρώην σου μπορεί να σε κρατήσει πίσω και να σε εμποδίσει να προχωρήσεις μπροστά, τόσο σε νέες γνωριμίες όσο και σε νέα κεφάλαια της ζωής σου.

Συναισθηματική επούλωση

Αυτό που συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η απομάκρυνση από το παρελθόν μπορεί να προσφέρει χώρο για “συναισθηματική ίαση”. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η διακοπή της επαφής με τον πρώην σύντροφο επιτρέπει στον άνθρωπο να επεξεργαστεί το τέλος της σχέσης και να ξεκινήσει την ανάρρωση χωρίς να ανακυκλώνει συνεχώς τα ίδια συναισθήματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να αποδεχτείς το τέλος και να ανοίξεις τον δρόμο για νέες, πιο υγιείς σχέσεις.

Βήματα για μια νέα αρχή

Η διαδικασία της απομάκρυνσης μπορεί να φαίνεται δύσκολη στην αρχή, αλλά ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορείτε να ξεκινήσετε με έναν μήνα χωρίς άμεση επικοινωνία, συνδυάζοντας αυτό με την σίγαση του στα social media. Αν και το να απέχετε από την επικοινωνία μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο στην αρχή, το πρώτο βήμα είναι να δεσμευτείτε στον στόχο και να δημιουργήσετε σαφή όρια στον εαυτό σας. Προσπαθήστε να ασχολείστε με άλλες δραστηριότητες, όπως μια βόλτα ή μια συζήτηση με φίλους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να “εκπαιδεύσετε” τον εαυτό σας να αποδεχτεί τη νέα πραγματικότητα και να εστιάσει στην μελλοντική ευημερία του.

Η αλήθεια είναι ότι, όσο κι αν είναι δύσκολο να κλείσουμε την πόρτα του παρελθόντος, αυτός μπορεί να είναι και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προχωρήσουμε πραγματικά μπροστά και ίσως η μεγαλύτερη πράξη αυτοσεβασμού και αυτοφροντίδας, που θα οδηγήσει σε συναισθηματική απελευθέρωση.

* Πηγή: Vita