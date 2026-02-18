ΙΦΕΤ: Εισάγει 850 νέα φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στη χώρα

Σε μηδενισμό των ελλείψεων φαρμάκων, αλλά και διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε θεραπείες που δεν κυκλοφορούν στη χώρα στοχεύει το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), ενώ ταυτόχρονα προωθεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία της συνταγογράφησής τους, ηλεκτρονικά, από το σπίτι τους.

Ήδη τα φάρμακα με οριακό ή μηδενικό απόθεμα, μειώθηκαν πέρυσι σε 8, από 112 το 2023 και ο στόχος της διοίκησης του Ινστιτούτου είναι να μηδενιστούν οι ελλείψεις στην εσωτερική αγορά.

Όσο για τις νέες εξειδικευμένες θεραπείες, που το ΙΦΕΤ εισάγει ειδικά για κάθε έναν ασθενή που τις χρειάζεται, σήμερα διακινούνται πάνω από 850 διαφορετικά σκευάσματα, κυρίως για σπάνιες παθήσεις. Την τελευταία διετία έγινε εισαγωγή στη χώρα 219 νέων φαρμάκων, από τα οποία τα 160 αφορούσαν νέες θεραπείες που εγκρίθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ή τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και τα οποία εισήχθησαν στη χώρα, σε χρόνο ακόμη και κάτω των 2 μηνών από την έγκρισή τους από τους αρμόδιους οργανισμούς.

Το 2025 οι εντολές έκτακτης εισαγωγής λόγω διακοπής κυκλοφορίας φαρμάκων, διπλασιάστηκαν συγκριτικά με το 2024

Τα στοιχεία αυτά, έδωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ΙΦΕΤ Ελευθερία Τοκατλίδη μιλώντας στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Ινστιτούτου, στην οποία προσκεκλημένος ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΙΦΕΤ έκαναν ένα συμβολικό δώρο στον κ. Κακλαμάνη, τιμώντας τον για την κοινοβουλευτική του διαδρομή, την ιατρική του ιδιότητα και τη συμβολή του στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και αξιόπιστου δημόσιου συστήματος υγείας. Η κ. Τοκατλίδη σημείωσε παράλληλα την αναγνώριση και στήριξη του ρόλου του ΙΦΕΤ για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε κρίσιμες θεραπείες από τον κ. Κακλαμάνη.

Σε ότι αφορά τους χρόνους παράδοσης, μειώθηκαν στις 7-10 ημέρες μέσω πρόβλεψης και εξασφάλισης στρατηγικών αποθεμάτων, όταν παλαιότερα ο χρόνος αναμονής των ασθενών κυμαινόταν από 2-4 μήνες.

Ορφανά φάρμακα

Εστιάζοντας στις σπάνιες παθήσεις, η κ. Τοκατλίδη σημείωσε πως το 69% των φαρμάκων που διακίνησε το ΙΦΕΤ πέρυσι, αφορούσε ορφανά φάρμακα ύψους 280 εκατ. ευρώ, έναντι 96 εκατ. ευρώ το 2024.

Ταυτόχρονα, τη διετία 2024–2025, επιτεύχθηκε μεσοσταθμική μείωση τιμών πάνω 18% και συνολικό όφελος για το σύστημα υγείας ήταν 78 εκατ. ευρώ.

Η κ. Τοκατλίδη διευκρίνισε ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών, προήλθε από την αύξηση της κάλυψης πραγματικών αναγκών και την συστηματική εμπλοκή του ΙΦΕΤ στην αντιμετώπιση των ελλείψεων, παρέχοντας μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκων και νέα φάρμακα, που μέχρι πριν από έναν χρόνο δεν υπήρχαν.

Καλύφθηκε διπλάσιος αριθμός ασθενών, βάσει του ΑΜΚΑ τους, και το 91% των φαρμάκων αυτών αφορούσαν φάρμακα ατομικών θεραπειών εξωτερικού.

Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα πρόσβασης σε πάνω από 50 νέα φάρμακα που είχαν έγκριση μόνο από τον FDA, και τα οποία δεν αποζημιώνονταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για φάρμακα που οι ασθενείς τα είχαν απόλυτη ανάγκη και τα παρέλαβαν με χρόνο παράδοσης από 30 – 45 ημέρες.

Για την κάλυψη των αναγκών αυτών, το ΙΦΕΤ προχώρησε σε νέες συνεργασίες, με περισσότερους από 215 διαπιστευμένους προμηθευτές, εισήγαγε νέα ψηφιακά εργαλεία πρόβλεψης και προμηθειών, ενώ λειτούργησε η νέα πλατφόρμα δυναμικού συστήματος αγορών, που από 1ης Ιουνίου 2025 ενίσχυσε την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

«Αγοράζουμε πλέον στις χαμηλότερες τιμές της Ευρώπης έχοντας ενισχύσει την διαπραγματευτική μας δύναμη», είπε η κ. Τοκατλίδη και σημείωσε πως «σήμερα μπορούμε να πούμε ότι το ΙΦΕΤ λειτουργεί με δεδομένα, με έλεγχο, με διαφάνεια και με σχέδιο, και όχι με αποσπασματικές λύσεις».

Νέοι στόχοι

Παράλληλα, η διευθύνουσα σύμβουλος του ΙΦΕΤ αναφέρθηκε στο Ερευνητικό Εργαστήριο του Ινστιτούτου, υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει τη δυναμική και την τεχνογνωσία να εξελιχθεί σε εθνικό κόμβο Φαρμακευτικής Έρευνας σε προκλινικές και κλινικές μελέτες, καθώς και στη Μονάδα Ακτινοβόλησης στη Μαγούλα που αναβαθμίζεται και διαθέτει έναν σύγχρονο βιομηχανικό ακτινοβολητή ιατροτεχνολογικών προϊόντων πιστοποιημένο με ISO.

Για το 2026 στόχοι της διοίκησης του ΙΦΕΤ είναι: