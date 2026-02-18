newspaper
ΙΦΕΤ: Εισάγει 850 νέα φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στη χώρα
Οικονομία 18 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

ΙΦΕΤ: Εισάγει 850 νέα φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στη χώρα

Το 91% των φαρμάκων αφορούν ατομικές εισαγωγές κυρίως σπανίων παθήσεων – Διπλασιάστηκαν οι ασθενείς που καλύπτονται μέσω ΙΦΕΤ

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε μηδενισμό των ελλείψεων φαρμάκων, αλλά και διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε θεραπείες που δεν κυκλοφορούν στη χώρα στοχεύει το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), ενώ ταυτόχρονα προωθεί  νέα ψηφιακή πλατφόρμα, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία της συνταγογράφησής τους, ηλεκτρονικά, από το σπίτι τους.

Ήδη τα φάρμακα με οριακό ή μηδενικό απόθεμα, μειώθηκαν πέρυσι σε 8, από 112 το 2023 και ο στόχος της διοίκησης του Ινστιτούτου είναι να μηδενιστούν οι ελλείψεις στην εσωτερική αγορά.

Όσο για τις νέες εξειδικευμένες θεραπείες, που το ΙΦΕΤ εισάγει ειδικά για κάθε έναν ασθενή που τις χρειάζεται, σήμερα διακινούνται πάνω από 850 διαφορετικά σκευάσματα, κυρίως για σπάνιες παθήσεις. Την τελευταία διετία έγινε εισαγωγή στη χώρα 219 νέων φαρμάκων, από τα οποία τα 160 αφορούσαν νέες θεραπείες που εγκρίθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) ή τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και τα οποία εισήχθησαν στη χώρα, σε χρόνο ακόμη και κάτω των 2 μηνών από την έγκρισή τους από τους αρμόδιους οργανισμούς.

Το 2025 οι εντολές έκτακτης εισαγωγής λόγω διακοπής κυκλοφορίας φαρμάκων, διπλασιάστηκαν συγκριτικά με το 2024

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΙΦΕΤ Ελευθερία Τοκατλίδη

Τα στοιχεία αυτά, έδωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ΙΦΕΤ Ελευθερία Τοκατλίδη μιλώντας στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Ινστιτούτου, στην οποία προσκεκλημένος ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΙΦΕΤ έκαναν ένα συμβολικό δώρο στον κ. Κακλαμάνη, τιμώντας τον για την κοινοβουλευτική του διαδρομή, την ιατρική του ιδιότητα και τη συμβολή του στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και αξιόπιστου δημόσιου συστήματος υγείας. Η κ. Τοκατλίδη σημείωσε παράλληλα την αναγνώριση και στήριξη του ρόλου του ΙΦΕΤ για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε κρίσιμες θεραπείες από τον κ. Κακλαμάνη.

Σε ότι αφορά τους χρόνους παράδοσης, μειώθηκαν στις 7-10 ημέρες μέσω πρόβλεψης και εξασφάλισης στρατηγικών αποθεμάτων, όταν παλαιότερα ο χρόνος αναμονής των ασθενών κυμαινόταν από 2-4 μήνες.

Ορφανά φάρμακα

Εστιάζοντας στις σπάνιες παθήσεις, η κ. Τοκατλίδη σημείωσε πως το 69% των φαρμάκων που διακίνησε το ΙΦΕΤ πέρυσι, αφορούσε ορφανά φάρμακα ύψους 280 εκατ. ευρώ, έναντι 96 εκατ. ευρώ το 2024.

Ταυτόχρονα, τη διετία 2024–2025, επιτεύχθηκε μεσοσταθμική μείωση τιμών πάνω 18% και συνολικό όφελος για το σύστημα υγείας ήταν 78 εκατ. ευρώ.

Η κ. Τοκατλίδη διευκρίνισε ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών, προήλθε από την αύξηση της κάλυψης πραγματικών αναγκών και την συστηματική εμπλοκή του ΙΦΕΤ στην αντιμετώπιση των ελλείψεων, παρέχοντας μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκων και νέα φάρμακα, που μέχρι πριν από έναν χρόνο δεν υπήρχαν.

Καλύφθηκε διπλάσιος αριθμός ασθενών, βάσει του ΑΜΚΑ τους, και το 91% των φαρμάκων αυτών αφορούσαν φάρμακα ατομικών θεραπειών εξωτερικού.

Το 2025 οι εντολές έκτακτης εισαγωγής λόγω διακοπής κυκλοφορίας φαρμάκων, διπλασιάστηκαν συγκριτικά με το 2024.

Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα πρόσβασης σε πάνω από 50 νέα φάρμακα που είχαν έγκριση μόνο από τον FDA, και τα οποία δεν αποζημιώνονταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για φάρμακα που οι ασθενείς τα είχαν απόλυτη ανάγκη και τα παρέλαβαν με χρόνο παράδοσης από 30 – 45 ημέρες.

Για την κάλυψη των αναγκών αυτών, το ΙΦΕΤ προχώρησε σε νέες συνεργασίες, με περισσότερους από 215 διαπιστευμένους προμηθευτές, εισήγαγε νέα ψηφιακά εργαλεία πρόβλεψης και προμηθειών, ενώ λειτούργησε η νέα πλατφόρμα δυναμικού συστήματος αγορών, που από 1ης Ιουνίου 2025 ενίσχυσε την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

«Αγοράζουμε πλέον στις χαμηλότερες τιμές της Ευρώπης έχοντας ενισχύσει την διαπραγματευτική μας δύναμη», είπε η κ. Τοκατλίδη και σημείωσε πως «σήμερα μπορούμε να πούμε ότι το ΙΦΕΤ λειτουργεί με δεδομένα, με έλεγχο, με διαφάνεια και με σχέδιο, και όχι με αποσπασματικές λύσεις».

Νέοι στόχοι

Παράλληλα, η διευθύνουσα σύμβουλος του ΙΦΕΤ αναφέρθηκε στο Ερευνητικό Εργαστήριο του Ινστιτούτου, υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει τη δυναμική και την τεχνογνωσία να εξελιχθεί σε εθνικό κόμβο Φαρμακευτικής Έρευνας σε προκλινικές και κλινικές μελέτες, καθώς και στη Μονάδα Ακτινοβόλησης στη Μαγούλα που αναβαθμίζεται και διαθέτει έναν σύγχρονο βιομηχανικό ακτινοβολητή ιατροτεχνολογικών προϊόντων πιστοποιημένο με ISO.

Για το 2026 στόχοι της διοίκησης του ΙΦΕΤ είναι:

  • ο μηδενισμός των κρίσιμων ελλείψεων,
  • ακόμη ταχύτερη πρόσβαση σε νέες θεραπείες,
  •  ενίσχυση της παραγωγικής και ψηφιακής υποδομής και
  • η λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για τους ασθενείς, όπου θα μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία της συνταγογραφησής τους ηλεκτρονικά από το σπίτι τους.

World
Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό
ΕΛΣΤΑΤ 18.02.26

Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό

Πρόδρομοι δείκτες ανατιμήσεων στα τρόφιμα είναι οι αυξήσεις στα κόστη και τις τιμές παραγωγού, ιδίως στην κτηνοτροφία, καθώς και η άνοδος των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες
Αξιολόγηση τεχνολογίας 17.02.26

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή αξιολόγηση για 30 χώρες της Ευρώπης και ακολουθούν και οι υπόλοιπες βάσει του νέου κανονισμού για τις νέες τεχνολογίες υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι
Οικονομία 17.02.26

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι

Τα χρέη στον ΕΦΚΑ, η αύξηση των φόρων και ο εγκλωβισμός στην κατώτατη ασφαλιστική βαθμίδα, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας, αποτελούν τριπλή θηλιά, που πνίγει αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα
Γερμανός καγκελάριος 16.02.26

Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει κηρύξει τον πόλεμο στις αναρρωτικές άδειες. Κατηγορεί τους Γερμανούς ότι απουσιάζουν λόγω ασθενείας διπλάσιες ημέρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από την «ομπρέλα» ασφαλείας των ΗΠΑ, στη στρατηγική αυτονομία – Είναι τα πυρηνικά λύση για την Ευρώπη;
Προς πυρηνικοποίηση; 18.02.26

Από την «ομπρέλα» ασφαλείας των ΗΠΑ, στη στρατηγική αυτονομία – Είναι τα πυρηνικά λύση για την Ευρώπη;

Με τις ΗΠΑ επί Τραμπ ως αναξιόπιστο σύμμαχο και τη Ρωσία να ασκεί πυρηνικό εκβιασμό, η συζήτηση στην Ευρώπη για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας με πυρηνική αποτροπή παύει να είναι θεωρητική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο «Βασιλιάς του rock ‘n’ roll» επιστρέφει στο σανίδι – Η ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ θα γίνει μιούζικαλ
Viva Las Vegas 18.02.26

Ο «Βασιλιάς του rock ‘n’ roll» επιστρέφει στο σανίδι – Η ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ θα γίνει μιούζικαλ

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας Elvis, ο Μπαζ Λούρμαν ετοιμάζει ένα ακόμα project για τη ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ. Μόνο που αυτή τη φορά θα προτιμήσει το θεατρικό σανίδι.

Σύνταξη
Η μεγάλη επιστροφή στα χάρτινα βιβλία
Culture Live 18.02.26

Η μεγάλη επιστροφή στα χάρτινα βιβλία

Η Σουηδία περιορίζει τις οθόνες στα σχολεία και επενδύει ξανά στην ανάγνωση και τις βιβλιοθήκες μετά την πτώση επιδόσεων και ανησυχητικά ευρήματα στον αλφαβητισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά
Ελλάδα 18.02.26

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά

Οι διατάξεις με τις οποίες καθίστανται ανάξιοι οι συγκεκριμένοι κληρονόμοι, και παραδείγματα για να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και αυτό που θα ισχύει σε λίγους μήνες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δεν πείθουν οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τις τελευταίες κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ
Διαξιφισμοί και κενά 18.02.26

Δεν πείθουν οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τις τελευταίες κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντιδράσεις απέναντι στις «διευκρινίσεις» που έδωσε η νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιπολίτευση και φορείς ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό
ΕΛΣΤΑΤ 18.02.26

Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό

Πρόδρομοι δείκτες ανατιμήσεων στα τρόφιμα είναι οι αυξήσεις στα κόστη και τις τιμές παραγωγού, ιδίως στην κτηνοτροφία, καθώς και η άνοδος των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Βανς διαβεβαιώνει πως δεν έχει «καμιά σύγκρουση» με τον Ρούμπιο
ΗΠΑ 18.02.26

Ο Βανς απαντά για τη... σύγκρουσή του με τον Ρούμπιο

«Είναι τόσο ενδιαφέρον το ότι τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγκρουση εκεί που δεν υπάρχει καμιά», απάντησε ο Τζέι Ντι Βανς όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;
Opinion 18.02.26

Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;

Πολλοί από εμάς έχουν πολεμήσει πολύ στο παρελθόν για την υπεράσπιση της φιλελεύθερης ιδεολογίας. Που όμως τώρα τελευταία αντιμετωπίζει σοβαρά σκοτεινές προοπτικές. Ετσι πολλοί συνειδητοποιούν σήμερα πως ο φιλελευθερισμός υφίσταται πολιτικές πιέσεις και είναι ουσιαστικά υπό διωγμό. Από τη Δεξιά έως την Αριστερά ελάχιστοι πλέον νοιάζονται για τις τύχες του. Στα δεξιά, πολλοί τον θεωρούν […]

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες
Ελλάδα 18.02.26

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες

Σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αστάθεια Παρασκευή και Σάββατο, ψυχρότερη μέρα η Κυριακή, σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Σύνταξη
Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας
Επαγρύπνηση 18.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας

Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται τα ελληνικά πλοία καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Προέχει η ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών.

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)
Champions League 18.02.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)

Ο Βινίσιους «καθάρισε» για την ισπανική ομάδα στο επεισοδιακό παιχνίδι της Λισαβώνας, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ. Ο σκόρερ κατηγόρησε τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα για ρατσιστική επίθεση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)

Δεκάλεπτη διακοπή μετά την γκολάρα του Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και επικράτησε χαμός.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία
Damnatio memoriae 17.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία

Μια μοναδική, χειρόγραφη επιστολή της 10χρονης τότε Πριγκίπισσας Ελισάβετ, γεμάτη με τρυφερά σκίτσα και προσωπικές παρατηρήσεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και ετοιμάζεται να δημοπρατηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία
Ελλάδα 17.02.26

Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία

Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Σέρβου υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων Ίβιτσα Ντάσιτς, Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους και αντίστοιχα Έλληνες αστυνομικοί θα βρίσκονται στη Σερβία

Σύνταξη
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη χώρα
Κόσμος 17.02.26

Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις με τις οποίες ο Επστάϊν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
