Χιμπατζής που έπαιξε τις «κουμπάρες» δείχνει προηγμένη φαντασία

Οι χιμπατζήδες έχουν την ικανότητα να παίζουν παιχνίδια ρόλων όπως οι «κουμπάρες», δείχνει ένα ασυνήθιστο πείραμα στις ΗΠΑ. Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες ενδείξεις ότι οι πλησιέστεροι συγγενείς του ανθρώπου έχουν ανεπτυγμένη φαντασία και ότι η σκέψη τους δεν περιορίζεται στο «εδώ και τώρα».

Οπως φαίνεται, η ικανότητα αντίληψης φανταστικών αντικειμένων ή προσώπων είναι πιθανό να πηγαίνει πίσω έξι εκατομμύρια χρόνια, όταν έζησε ο τελευταίος κοινός πρόγονος του ανθρώπου και του χιμπατζή.

Συμπεριφορές που μοιάζουν με προσποίηση είχαν παρατηρηθεί παλαιότερα τόσο στον κοινό χιμπατζή (Pan troglodytes) όσο και στον πυγμαίου χιμπατζή μπονόμπο (Pan paniscus). Για παράδειγμα, νεαροί θηλυκοί χιμπατζήδες έχουν θεαθεί να μεταφέρουν κούτσουρα σαν κούκλες μωρών.

Στη νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science, ερευνητές του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στο Μέριλαντ παρουσιάζουν την περίπτωση του «Κάνζι», ενός μπονόμπο που φιλοξενήθηκε στο καταφύγιο Ape Initiative στην Αϊοβα πριν πεθάνει το 2025 σε ηλικία 41 ετών.

Ο Κάνζι κλήθηκε να καθίσει απέναντι από έναν ερευνητή σε ένα τραπέζι στο οποίο είχαν τοποθετηθεί μια άδεια κανάτα και άδεια διαφανή ποτήρια. Ο ερευνητής έγειρε την κανάτα για να «γεμίσει» και τα δύο ποτήρια με φανταστικό χυμό, και στη συνέχεια αναποδογύρισε το ένα για να το «αδειάσει».

Στη συνέχεια, ο Κάνζι ρωτήθηκε «πού είναι ο χυμός;». Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο μπονόμπο έδειξε το ποτήρι που υποτίθεται ότι παρέμενε γεμάτο, ακόμα και αν η θέση του είχε στο μεταξύ αλλάξει.

Παρόμοια αποτελέσματα έδωσε μια δεύτερη δοκιμή με φανταστικά σταφύλια αντί χυμό.

Περίπου το ίδιο κάνουν τα παιδιά όταν παίζουν τις «κουμπάρες», πίνοντας για παράδειγμα ανύπαρκτο τσάι κρατώντας προσεκτικά το φλιτζάνι.

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι εντυπωσιακά, ωστόσο οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι ο Κάνζι είναι μια σπάνια περίπτωση εκπαιδευμένου πιθήκου υψηλής νοημοσύνης. Μελλοντικές μελέτες μένει να δείξουν αν η ικανότητα αντίληψης φανταστικών αντικειμένων υπάρχει και στους άγριους χιμπατζήδες.

Οι ερευνητές θέλουν επίσης να εξετάσουν άλλες πλευρές της φαντασίας, όπως η ικανότητα να σκεφτόμαστε το μέλλον ή το τι μπορεί να σκέφτονται οι άλλοι.