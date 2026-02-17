science
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Χιμπατζής που έπαιξε τις «κουμπάρες» δείχνει προηγμένη φαντασία
Επιστήμες 17 Φεβρουαρίου 2026, 15:15

Χιμπατζής που έπαιξε τις «κουμπάρες» δείχνει προηγμένη φαντασία

Ο Κάνζι ο χιμπατζής έδειξε ικανότητα αντίληψης φανταστικών αντικειμένων, όπως τα παιδιά που παίζουν παιχνίδια ρόλων.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Οι χιμπατζήδες έχουν την ικανότητα να παίζουν παιχνίδια ρόλων όπως οι «κουμπάρες», δείχνει ένα ασυνήθιστο πείραμα στις ΗΠΑ. Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες ενδείξεις ότι οι πλησιέστεροι συγγενείς του ανθρώπου έχουν ανεπτυγμένη φαντασία και ότι η σκέψη τους δεν περιορίζεται στο «εδώ και τώρα».

Οπως φαίνεται, η ικανότητα αντίληψης φανταστικών αντικειμένων ή προσώπων είναι πιθανό να πηγαίνει πίσω έξι εκατομμύρια χρόνια, όταν έζησε ο τελευταίος κοινός πρόγονος του ανθρώπου και του χιμπατζή.

Συμπεριφορές που μοιάζουν με προσποίηση είχαν παρατηρηθεί παλαιότερα τόσο στον κοινό χιμπατζή (Pan troglodytes) όσο και στον πυγμαίου χιμπατζή μπονόμπο (Pan paniscus).  Για παράδειγμα, νεαροί θηλυκοί χιμπατζήδες έχουν θεαθεί να μεταφέρουν κούτσουρα σαν κούκλες μωρών.

Στη νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science, ερευνητές του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στο Μέριλαντ παρουσιάζουν την περίπτωση του «Κάνζι», ενός μπονόμπο που φιλοξενήθηκε στο καταφύγιο Ape Initiative στην Αϊοβα πριν πεθάνει το 2025 σε ηλικία 41 ετών.

Ο Κάνζι ο μπονόμπο συμμετείχε στο πείραμα το 2014 και πέθανε το 2025 (Ape Initiative)

Ο Κάνζι ο μπονόμπο συμμετείχε στο πείραμα το 2014 και πέθανε το 2025 (Ape Initiative)

Ο Κάνζι κλήθηκε να καθίσει απέναντι από έναν ερευνητή σε ένα τραπέζι στο οποίο είχαν τοποθετηθεί μια άδεια κανάτα και άδεια διαφανή ποτήρια. Ο ερευνητής έγειρε την κανάτα για να «γεμίσει» και τα δύο ποτήρια με φανταστικό χυμό, και στη συνέχεια αναποδογύρισε το ένα για να το «αδειάσει».

Στη συνέχεια, ο Κάνζι ρωτήθηκε «πού είναι ο χυμός;». Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο μπονόμπο έδειξε το ποτήρι που υποτίθεται ότι παρέμενε γεμάτο, ακόμα και αν η θέση του είχε στο μεταξύ αλλάξει.

Παρόμοια αποτελέσματα έδωσε μια δεύτερη δοκιμή με φανταστικά σταφύλια αντί χυμό.

Περίπου το ίδιο κάνουν τα παιδιά όταν παίζουν τις «κουμπάρες», πίνοντας για παράδειγμα ανύπαρκτο τσάι κρατώντας προσεκτικά το φλιτζάνι.

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι εντυπωσιακά, ωστόσο οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι ο Κάνζι είναι μια σπάνια περίπτωση εκπαιδευμένου πιθήκου υψηλής νοημοσύνης. Μελλοντικές μελέτες μένει να δείξουν αν η ικανότητα αντίληψης φανταστικών αντικειμένων υπάρχει και στους άγριους χιμπατζήδες.

Οι ερευνητές θέλουν επίσης να εξετάσουν άλλες πλευρές της φαντασίας, όπως η ικανότητα να σκεφτόμαστε το μέλλον ή το τι μπορεί να σκέφτονται οι άλλοι.

«Θεραπεία που χορεύει» αποκατέστησε τραυματισμό σε νωτιαίο μυελό εργαστηρίου
Επιστήμες 17.02.26

Ελπίδες κατά της παράλυσης λόγω τραυματισμών - Τι είναι η «θεραπεία που χορεύει»

Δημιουργήθηκε το πιο λεπτομερές ως σήμερα μοντέλο νωτιαίου μυελού στο εργαστήριο στο οποίο προκλήθηκε τραυματισμός που στη συνέχεια θεραπεύθηκε με χρήση… μορίων που χορεύουν.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
Επιστήμες 15.02.26

Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η επιβατιδίνη προκαλεί θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Ανιχνεύθηκε σε δείγματα που φέρονται να συλλέχθηκαν από το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»
Επιστήμες 15.02.26

Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας» - Συναγερμός στη CIA

Εκατοντάδες αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύεται ότι έχουν εμφανίσει «σύνδρομο της Αβάνας». Η συσκευή που δοκιμάστηκε στη Νορβηγία φέρεται ικανή να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%
Πνευματικά ερεθίσματα 12.02.26

Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%

Απλές συνήθειες, όπως η καθημερινή γραφή και ανάγνωση, αλλά και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, μπορούν να προστατέψουν τη γνωστική υγεία. Και να προφυλάξουν από την άνοια.

Σύνταξη
Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους
Τόνωση ντοπαμίνης 10.02.26

Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους

Ερευνητές εξετάζουν αν η εισαγωγή βλαστοκυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη στον εγκέφαλο ασθενών με Πάρκινσον μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και να βελτιώσει την κινητικότητα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Αναβολή μέχρι τα 19 04.02.26

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Σύνταξη
Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία
Επιστήμες 04.02.26

Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία

Οι δύο ιοί έχουν προκαλέσει σποραδικά κρούσματα σε Ασία και ΗΠΑ, μέχρι στιγμής όμως δεν δείχνουν να έχουν αποκτήσει την ικανότητα ευρείας μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων.

Σύνταξη
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
