Αγελάδα παρατηρήθηκε για πρώτη φορά να χρησιμοποιεί εργαλεία – Θαυμάστε την πολυμήχανη Βερόνικα

Πριν από μια δεκαετία, ο φούρναρης ενός μικρού χωριού στην ορεινή νότια Αυστρία άρχισε να παρατηρεί την αγελάδα του να κάνει κάτι περίεργο. Η Βερόνικα έπιανε κλαδιά με το στόμα και τα σήκωνε για να ξύσει τη ράχη της. Με τον καιρό, γινόταν όλο και πιο επιδέξια και άρχισε να χρησιμοποιεί βούρτσες και τσουγκράνες για να ανακουφιστεί από τη φαγούρα.

Η πολυμήχανη 14χρονη αγελάδα είναι η πρώτη περίπτωση βοοειδούς στο οποίο τεκμηριώνεται χρήση εργαλείων, διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύεται στο Current Biology. Κάποιες ικανότητές της μάλιστα είχαν παρατηρηθεί ως σήμερα μόνο στους χιμπατζήδες, αναφέρουν βιολόγοι του Πανεπιστημίου Κτηνιατρικής της Βιέννης.

«Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι υποθέσεις για τη νοημοσύνη των εκτρεφόμενων ζώωνμπορεί να ανακλούν κενά στις παρατηρήσεις αντί πραγματικά γνωσιακά όρια» σχολίασε η Άλις Άουερσμπεργκ, επικεφαλής της μελέτης.

<br />

Η Βερόνικα μεγάλωσε ως κατοικίδιο και έχει την τύχη να ζει ελεύθερα σε ένα λιβάδι, χωρίς να αρμέγεται και με πρόσβαση σε δικό της στάβλο δίπλα στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Οι ερευνητές ταξίδεψαν στο σπίτι της στο Νετς ιμ Γκάιλταλ όταν έλαβαν ένα βίντεο με την ευρεσιτεχνία της.

Σε διάστημα δύο εβδομάδων, οι βιολόγοι πραγματοποίησαν 70 δοκιμασίες, κατά τις οποίες άφηναν μια σκούπα δίπλα στη Βερόνικα και τη βιντεοσκοπούσαν. Σχεδόν πάντα, η αγελάδα χρησιμοποιούσε τη συλληπτήρια γλώσσα της για να πιάνει το κοντάρι στο κατάλληλο σημείο ώστε να φτάσει σε κάθε δύσκολη περιοχή.

Και όχι μόνο αυτό: για να ξύσει το παχύ δέρμα της ράχης και των πλευρών της χρησιμοποιούσε την πλευρά της βούρτσας, ενώ για την ευαίσθητη περιοχή των μαστών προτιμούσε την άκρη του κονταριού, με την οποία πατούσε μαλακά το δέρμα αντί να ξύνει. Με άλλα λόγια, η σκούπα είχε γίνει το πολυεργαλείο της.

Αυτή η ικανότητα χρήσης του ίδιου εργαλείου για διαφορετικές εργασίες είχε παρατηρηθεί μόνο στους χιμπατζήδες. Οι στενοί συγγενείς μας χρησιμοποιούν για παράδειγμα την πλατιά άκρη ενός κλαδιού για να ανοίγουν τρύπες στις φωλιές των τερμιτών και τη λεπτή άκρη για να τους βγάζουν από την τρύπα.

Τι κάνει όμως τη Βερόνικα τόσο ξεχωριστή; Οι ερευνητές επισήμαναν ότι η τετραπέρατη αγελάδα απέκτησε την ικανότητα λίγο μετά τον θάνατο της μητέρας της, πιθανώς επειδή της έλειπε το ανακουφιστικό γλείψιμό της. Η αλήθεια όμως είναι ότι λίγα εκτρεφόμενα ζώα ζουν σε τόσο πλούσιο περιβάλλον με πρόσβαση σε αντικείμενα που μπορούν να χειριστούν.

Σίγουρα είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ένα εξημερωμένο ζώο που συνυπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια με τον άνθρωπο μπορεί να κρύβει ταλέντα που αγνοούμε μέχρι σήμερα.

Όπως σημείωσαν οι ερευνητές, τα ευρήματα θα πρέπει να ενθαρρύνουν περαιτέρω μελέτες και να ληφθούν υπόψη όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των αγελάδων και άλλων εκτρεφόμενων ειδών.

«Υποψιαζόμαστε ότι αυτή η ικανότητα μπορεί να είναι πιο διαδεδομένη από ό,τι είχε τεκμηριωθεί ως σήμερα» δήλωσε ο Αντόνιο Οσούνα-Μασκάρο, ο έτερος ερευνητής της μελέτης.

«Προσκαλούμε τους αναγνώστες που έχουν παρατηρήσει αγελάδες να χρησιμοποιούν κλαδιά ή άλλα αντικείμενα για σκόπιμες ενέργειες να επικοινωνήσουν μαζί μας» είπε.