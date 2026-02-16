Η περίφημη αψίδα των θαλάσσιων βράχων στο Σαντ’Αντρέα στο Μελεντούνο της Πούλια, Ιταλία, γνωστή ως Αψίδα των Εραστών, κατέρρευσε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μετά από ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νότια Ιταλία.

Η βραχώδης αψίδα, ένα από τα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα της Αδριατικής ακτής, πήρε το όνομά της καθώς χρησίμευε ως φόντο για προτάσεις γάμου, selfie και καρτ-ποστάλ, και ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του Σαλέντο, μιας από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Ιταλίας.

«Είναι ένα καταστροφικό πλήγμα για την καρδιά», δήλωσε ο δήμαρχος του Μελεντούνο, Μαουρίτσιο Τιστερνίνο.

«Ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της ακτογραμμής μας και ολόκληρης της Ιταλίας έχει εξαφανιστεί».

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι ισχυροί άνεμοι, η άγρια θάλασσα και οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών αποδυνάμωσαν σταδιακά τη δομή του βράχου μέχρι την τελική κατάρρευσή του το Σάββατο. Πρόκειται για τη σημαντικότερη ζημιά που έχει προκαλέσει η παράκτια διάβρωση στο τοπίο του Σαλέντο.

«Η φύση έχει ανατραπεί: αυτό που υπήρχε πριν από 30 χρόνια δεν υπάρχει πια. Πρέπει να βρούμε τους πόρους για μια οργανική παρέμβαση», πρόσθεσε ο Cisternino.

«Είναι σαν κηδεία», δήλωσε ο σύμβουλος τουρισμού του Μελεντούγνο, Francesco Stella σύμφωνα με τον Guardian.

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ιταλία

Οι μεσογειακοί κυκλώνες, γνωστοί ως medicanes, όπως ο κυκλώνας Harry που έπληξε την περιοχή τον Ιανουάριο, έχουν καταστρέψει λιμάνια, σπίτια και δρόμους, αναδιαμορφώνοντας τη δομή των ακτών. Οι μεσογειακοί κυκλώνες είναι συστήματα θερμού πυρήνα που γίνονται όλο και πιο συχνά στη Μεσόγειο, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας που συνδέεται με την κλιματική έκτακτη ανάγκη.

«Με τη Μεσόγειο να βιώνει ένα από τα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί το 2025, οι θερμότερες θάλασσες υπερθερμαίνουν την ατμόσφαιρα και τροφοδοτούν ακραία φαινόμενα», δήλωσε ο Christian Mulder, καθηγητής οικολογίας και κλιματικής έκτακτης ανάγκης στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια στη Σικελία.

Η καταστροφική δύναμη αυτών των κυκλώνων, με ανέμους που ξεπερνούν τα 97 χλμ/ώρα και κύματα που φτάνουν τα 15 μέτρα, έχει αφήσει ένα μακρύ ίχνος καταστροφής, καταστρέφοντας λιμάνια, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, διαλύοντας δρόμους και διαβρώνοντας μεγάλες εκτάσεις της ακτογραμμής στη νότια Ιταλία.

Στις 25 Ιανουαρίου, μετά από τις καταρρακτώδεις βροχές που έφερε ο κυκλώνας Χάρι, μια καταστροφική κατολίσθηση έσπασε ολόκληρη την πλαγιά στην πόλη Νισκέμι της Σικελίας, δημιουργώντας ένα χάσμα μήκους 4 χιλιομέτρων.

Οι δρόμοι κατέρρευσαν, τα αυτοκίνητα καταποντίστηκαν και ολόκληρα τμήματα του αστικού ιστού βυθίστηκαν στην κοιλάδα από κάτω.