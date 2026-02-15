Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1: Ισοπαλία με γκολ του τερματοφύλακα στο 90+6′ (vids)

Ο Ολυμπιακός Β’ ήταν κοντά στο να ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στα πλέι οφ του Β΄ ομίλου της Super League 2, ωστόσο την «τελευταία λέξη» είχε η Μαρκό η οποία εν τέλει απέσπασε ισόπαλο 1-1 για την πρώτη αγωνιστική.

Τι ακριβώς συνέβη στο Μαρκόπουλο; Στο πρώτο μέρος όχι πολλά από τις δύο ομάδες, όμως στο δεύτερο και καλό ρυθμό είχαμε και φάσεις. Τις περισσότερες τελικές οι γηπεδούχοι, αλλά οι ερυθρόλευκοι είχαν την ουσία. Έτσι στο 64ο λεπτό ο Ολυμπιακός Β’ έκανε το 0-1 με τον Απόστολο Μαρτίνη, ο οποίος αν και αμυντικός είχε προωθηθεί ωραία στην περιοχή, με αποτέλεσμα να πάρει το «ριμπάουντ» από το σουτ του Τουφάκη που κατέληξε στο δοκάρι και από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Να τονίσουμε ότι οι παίκτες των Πειραιωτών αφιέρωσαν στον Αργύρη Λιατσικούρα, ο οποίος απουσίασε από το την αναμέτρηση λόγω της απώλειας του πατέρα του (βίντεο παρακάτω).

Μέχρι το 90+5′ ο Ολυμπιακός Β’΄ κρατούσε τη νίκη στα χέρια του, καθώς ναι μεν η Μαρκό πίεσε κατά διαστήματα και έφερε αρκετές φορές τη μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ήταν καλοστημένοι αμυντικά και εξουδετέρωναν σχετικά εύκολα κάθε προσπάθεια απειλής των γηπεδούχων.

Όλα αυτά μέχρι το 6ο και τελευταία λεπτό των καθυστερήσεων όταν η Μαρκό κέρδισε κόρνερ και ο τερματοφύλακα Θεοδωράκης (πέρασε στο ματς στο 74′ αντί του Αυγερινού που τραυματίστηκε) πήδηξε ψηλότερα από όλους μετά την εκτέλεση του Μεντόζα, για να σκοράρει με κεφαλιά και διαμορφώσει το σκορ στο 1-1 που έμεινε ως το τέλος.

Να αναφέρουμε ότι μετά από καιρό ο Μαριέ Βαλεμπουενά πάτησε και πάλι στο χορτάρι, δείχνοντας πολύ γρήγορα γιατί η ποιότητά του έλειψε από τους ερυθρόλευκους. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός πέρασε στο ματς στο 61ο λεπτό και βοήθησε την ομάδα του να κρατήσει μπάλα και να βγει μπροστά.

Μάλιστα μια μεγάλη διπλή ευκαιρία που είχε ο Ολυμπιακός Β’ στο 89′ ξεκίνησε από τα πόδια του. Συγκεκριμένα ο Βαλμπουενά έβγαλε άψογα σε θέση βολής τον Μπιλάλ, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Θεοδωράκη. Στην εξέλιξη της φάσης ο Αργυρίου ο έγινε αποδέκτης της μπάλας, αλλά το πλασέ του σταμάτησε πάνω στην γραμμή από τους αμυντικούς της Μαρκό.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός Β’ έφτασε τους 15 βαθμούς, ενώ η Μαρκό έχει 17.

ΣΚΟΡΕΡ: 90+6′ Θεοδωράκης κεφ. – 64′ Μαρτίνης σουτ

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός (74′ λ.τ Θεοδωράκης), Τσάκνης, Ντέντλερ, Στάμου, Κυριακίδης (65′ Μεντόζα), Σμάλης, Οικονομίδης, Νεκούλ (57′ Κωνσταντακόπουλος), Σεμπά, Μιούλερ (73′ Γιόχανσον), Αλεξόπουλος.

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Κουράκλης, Κουτσίδης, Γκοτζαμανίδης (72′ Τανούλης), Κουτσογούλας (61′ Βαλμπουενά), Τουφάκης, Λιάτσος (46′ Φίλης), Μαρτίνης, Θαρθάνα, Λώλης (61′ Αργυρίου), Ζουγλής, Μπιλάλ.

Διαιτητής: Γιαννούκας (Δωδεκανήσου)

Βοηθοί: Τζανής (Αθηνων), Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Κουτσογούλας, Φίλης

Κόκκινες:

Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής

Play offs

Καλαμάτα – Πανιώνιος 0-2

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1

Play out

Αιγάλεω – Athens Kallithea 1-0

Ηλιούπολη – Παναργειακός 1-0

Χανιά – Ελλάς Σύρου 1-2

Η βαθμολογία των play offs στον Νότιο Όμιλο

Καλαμάτα 25

Πανιώνιος 25

Μαρκό 17

Ολυμπιακός Β’ 15

Ο πρώτος προβιβάζεται στη Stoiximan Super League

Η βαθμολογία των play out στον Νότιο όμιλο

5. Ελλάς Σύρου 15

6. Αthens Kallithea 13

7. Αιγάλεω 12

8. Ηλιούπολη 11

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 3

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις τελευταίοι από κάθε όμιλο υποβιβάζονται στη Γ’ Εθνική.