Μπαρτζώκας: «Ήμασταν σοβαροί και κερδίσαμε» – Τι είπε για το Final 8 του Κυπέλλου

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει από την έδρα του Ηρακλή επικρατώντας με 95-70, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία του στην Stoiximan GBL. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι τονίζοντας ότι όλοι ήταν σοβαροί, ξεκαθάρισε ότι αναγκάστηκε να κουράσει παίκτες, ενώ στάθηκε στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος που πλησιάζει.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Η αλήθεια είναι πως ήμασταν σοβαροί. Πολύ περιορισμένο rotation, όμως όλα τα παιδιά που έπαιξαν, ήταν πολύ σοβαρά για να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Είναι σημαντικό για εμάς και προχωράμε».

Για το Final 8 του Κυπέλλου: «Το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Πρέπει να γυρίσουν οι τραυματίες μας να δούμε πόσους έχουμε, να συγκεντρωθούμε γιατί σήμερα αναγκαστήκαμε να κουράσουμε αρκετούς παίκτες. Ευτυχώς έχουμε ρεπό αύριο και θα προσπαθήσουμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα».

Φουρνιέ: «Καλό ματς σε μία δύσκολη ατμόσφαιρα – Πρέπει να είμαστε υγιείς»

«Δύσκολο ματς, καλό ματς για εμάς σε μία δύσκολη ατμόσφαιρα. Έχουμε απουσίες, πρέπει να έχουμε νοοτροπία “next man up”. Πρέπει να είμαστε υγιείς. Έχουμε τραυματίες που συνεχίζουν τις αποθεραπείες τους. Πρέπει να είμαστε υγιείς», ανέφερε από την πλευρά του ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι, καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους.