Η Ρωσία τιμά τον Καποδίστρια – Η δήλωση της Ζαχάροβα

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τιμήσει την 250ή επέτειο από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια έκανε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο Καποδίστριας διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και έγινε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831).

250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια

Η ανάρτηση του ρωσικού ΥΠΕΞ συνοδεύεται και από την ειδική αναφορά στον Καποδίστρια, της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

Το μήνυμα της Ζαχάροβα

Συγκεκριμένα, στο μήνυμά της η Μαρία Ζαχάροβα κάνει λόγο για «ρώσο πολιτικό και διπλωμάτη», υπογραμμίζοντας ότι «το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής του προσφοράς» ήταν όταν εκείνος αναδείχθηκε κυβερνήτης της Ελλάδας, τον Απρίλιο του 1827.

💬 #Zakharova: On February 11, we marked the 250th anniversary of of Russian statesman & diplomat Ivan #Kapodistrias. The culmination of his national & patriotic service was his election in April 1827 as President (Governor) of the emerging Greek state. pic.twitter.com/JepwTM7Urs — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 12, 2026

«Το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής του προσφοράς ήταν η εκλογή του, τον Απρίλιο του 1827, ως προέδρου (Κυβερνήτη) του αναδυόμενου ελληνικού κράτους», αναφέρει το μήνυμα.

«Αυτές τις μέρες γιορτάζουμε την 250ή επέτειο από τη γέννηση του ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Αντόνοβιτς Καποδίστρια», το μήνυμα τα ρώσικα. Το «Ιβάν Αντόνοβιτς» αποτελεί τη ρωσική εκδοχή του ονόματος του Ιωάννη Καποδίστρια και αναδεικνύει τη λαμπρή διπλωματική του σταδιοδρομία στην υπηρεσία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, όπου διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών.