Tαϊλάνδη: Ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο και κρατούσε ομήρους μαθητές
Πληροφορίες για τρεις τραυματίες
- Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα
- Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
- Η φον ντερ Λάιεν θέλει να εξαφανιστούν τα προσκόμματα που εμποδίζουν την Ευρώπη να γίνει «παγκόσμιος γίγαντας»
- Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις
Συναγερμός σήμανε στην Ταϊλάνδη, όταν ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο κρατώντας ομήρους μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Σονγκκλά, στην περιοχή Χατ Γιάι, όταν ένας 18χρονος εισέβαλε στο σχολείο κρατώντας όπλο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 3 άτομα.
Αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι ο δράστης συνελήφθη και όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν.
Η ένοπλη βία και η ιδιοκτησία δεν είναι ασυνήθιστα περιστατικά στην Ταϊλάνδη, όπου ένας πρώην αστυνομικός σκότωσε 36 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 22 παιδιών, σε επίθεση με όπλο και μαχαίρι σε παιδικό σταθμό στα ανατολικά της χώρας το 2022.
[Breaking] Gunman Opens Fire at Hat Yai School, Takes Hostages; At Least Two Seriously Injured
An 18-year-old gunman opened fire at a school in Hat Yai on Wednesday afternoon, injuring at least two people and taking a female staff member hostage, police said.
The shooting… pic.twitter.com/4g9pQsx3pi
— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) February 11, 2026
- Tαϊλάνδη: Ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο και κρατούσε ομήρους μαθητές
- Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
- Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής
- Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το σπουδαίο ματς με τη Λεβερκούζεν
- Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη – Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος
- Τροχαίο με στρατιωτικό Steyr στον Έβρο – Δύο τραυματίες
- Ρωσία: Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
- Σε «Red Code» Αχαΐα και Ηλεία ενόψει της κακοκαιρίας – Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις