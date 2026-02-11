newspaper
Tαϊλάνδη: Ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο και κρατούσε ομήρους μαθητές
Κόσμος 11 Φεβρουαρίου 2026, 14:29

Tαϊλάνδη: Ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο και κρατούσε ομήρους μαθητές

Πληροφορίες για τρεις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην Ταϊλάνδη, όταν ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο κρατώντας ομήρους μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Σονγκκλά, στην περιοχή Χατ Γιάι, όταν ένας 18χρονος εισέβαλε στο σχολείο κρατώντας όπλο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 3 άτομα.

Αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι ο δράστης συνελήφθη και όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν.

Η ένοπλη βία και η ιδιοκτησία δεν είναι ασυνήθιστα περιστατικά στην Ταϊλάνδη, όπου ένας πρώην αστυνομικός σκότωσε 36 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 22 παιδιών, σε επίθεση με όπλο και μαχαίρι σε παιδικό σταθμό στα ανατολικά της χώρας το 2022.

Economy
Νόμος Κατσέλη: Βλέπει κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών στην απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Βλέπει κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών στην απόφαση του Αρείου Πάγου

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Ρωσία: Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
Δηλώσεις Πεσκόφ 11.02.26

Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Η Ρωσία σχεδιάζει να ζητήσει διευκρινίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους νέους περιορισμούς των ΗΠΑ στις πετρελαϊκές επιχειρήσεις της Βενεζουέλας

Αρχεία Έπσταϊν: Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του, Γιάγκλαντ
Νέα εξέλιξη 11.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του λόγω των αρχείων Έπσταϊν

Ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, έχει χρηματίσει πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης.

Ιράν: Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»
Κόσμος 11.02.26

Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικό όπλο. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επαλήθευση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν με αφορμή την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης

Καναδάς: «Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» – Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό
Άγνωστα τα κίνητρα 11.02.26

«Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» - Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό στο σχολείο του Καναδά

Σε σοκ ο Καναδάς μετά το περιστατικό μαζικών δολοφονιών σε μία μικρή κοινότητα 2300 κατοίκων - Η επίθεση στο σχολείο και σε ένα γειτονικό σπίτι φαίνεται να έγιναν από το ίδιο πρόσωπο

Γάζα: Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ
Ανατριχιαστική έρευνα 11.02.26

Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε στη Γάζα διεθνώς απαγορευμένα θερμικά και θερμοβαρικά όπλα - Σώματα θυμάτων έλιωσαν στους 3.500 βαθμούς Κελσίου - Τι λένε νομικοί εμπειρογνώμονες

Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ζελένσκι: Ανακοινώνει δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου
Financial Times 11.02.26

Δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές ανακοινώνει ο Ζελένσκι στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου

Μετά από πιέσεις των ΗΠΑ ο Ζελένσκι θα προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία - Τι αναφέρουν οι Financial Times

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Κόσμος 11.02.26

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας

Για «μαζική» επιδρομή κάνει λόγο η Ρωσία σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο και κατέπεσαν συντρίμμια καταρριφθέντων drones σε νηπιαγωγείο

Νότιο Σουδάν: Νέα κλιμάκωση της βίας, έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ
Κόσμος 11.02.26

Νέα κλιμάκωση της βίας στο Νότιο Σουδάν - Έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ

Η «εύθραυστη» κατάσταση στο Νότιο Σουδάν έχει σημάνει συναγερμό - Η εισήγηση του του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις στο ΣΑ του ΟΗΕ, η θέση της Ελλάδας

Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά
Ασκήσεις επί χάρτου 11.02.26

Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά

To ΝΑΤΟ προχωρά στον σχεδιασμό αποστολής στην Αρκτική για να αμβλύνει τον αναθεωρητισμό του Τραμπ και τη γεωπολιτική απειλή της Ρωσίας και της Κίνας, προσώρας με αμφίβολη επιχειρησιακή επάρκεια

Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής
Πολιτική προστασία 11.02.26

Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής

Στο ρέμα της Πικροδάφνης βρέθηκαν αυτοδιοικητικοί πρώτου και δεύτερου βαθμού, με σκοπό να εντοπιστούν ζητήματα που αφορούν την προστασία της περιοχής.

Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Το ζητούμενο 11.02.26

Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει φέτος μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς που εγκρίθηκε το 2025.

Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» – Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης
Καιροί 11.02.26

«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» - Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης

Η Αμερική βρίσκεται σε κατάσταση πένθους και απογοήτευσης – και η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs τη Δευτέρα (9 Φεβρουαρίου) στην έναρξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης συνάντησε τους ανθρώπους εκεί όπου ακριβώς βρίσκονται.

Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Καναδάς: «Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» – Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό
Άγνωστα τα κίνητρα 11.02.26

«Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» - Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό στο σχολείο του Καναδά

Σε σοκ ο Καναδάς μετά το περιστατικό μαζικών δολοφονιών σε μία μικρή κοινότητα 2300 κατοίκων - Η επίθεση στο σχολείο και σε ένα γειτονικό σπίτι φαίνεται να έγιναν από το ίδιο πρόσωπο

Τσικνοπέμπτη: Πώς επηρεάζουν το παραδοσιακό τραπέζι οι ανατιμήσεις στο κρέας
Προτιμήσεις καταναλωτών 11.02.26

Πώς επηρεάζουν το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης οι ανατιμήσεις στο κρέας - Πού κινούνται μοσχάρι και αρνί

Οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια είναι οι πιο τσιμπημένες, οπότε οι καταναλωτές στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

