Συναγερμός σήμανε στην Ταϊλάνδη, όταν ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο κρατώντας ομήρους μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Σονγκκλά, στην περιοχή Χατ Γιάι, όταν ένας 18χρονος εισέβαλε στο σχολείο κρατώντας όπλο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 3 άτομα.

Αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι ο δράστης συνελήφθη και όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν.

Η ένοπλη βία και η ιδιοκτησία δεν είναι ασυνήθιστα περιστατικά στην Ταϊλάνδη, όπου ένας πρώην αστυνομικός σκότωσε 36 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 22 παιδιών, σε επίθεση με όπλο και μαχαίρι σε παιδικό σταθμό στα ανατολικά της χώρας το 2022.