O Σιάο με τον Γιάννη Αντετοτοκούνμπο και τα αδέλφια του, παρακολούθησαν τον τελικό του Super Bowl (vids+pics)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τα αδέρφια του Θανάσης και Αλέξανδρος και ο Ρίτσαρντ Σιάο έδωσαν το παρών στο Super Bowl μαζί με τον φίλο τους Ρίτσαρντ Σιάο,
Μαζί με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο και πολύ καλό τους φίλο, παρακολούθησαν τρία από τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, δια ζώσης, τον μεγάλο τελικό του Super Bowl, ανάμεσα στους Seattle Seahawks και τους New England Patriotς, με τους πρώτους να επικρατούν με 29-13.
Ο Ασιάτης επιχειρηματίας και οι Γιάννης, Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο ) βρέθηκαν στα επίσημα του Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια απολαμβάνοντας τόσο τον αγώνα που έκρινε τον τίτλο, όσο και το φαντασμαγορικό σόου στο ημίχρονο, με τον Bad Bunny και τη Lady Gaga.
Ως γνωστόν ο Σιάο είναι λάτρης όχι μόνο του μπάσκετ, αλλά και των σπορ γενικότερα και σε κάθε ευκαιρία βρίσκεται κοντά σε σημαντικά αθλητικά γεγονότα. Άλλωστε δεν έχουν περάσει παρά λίγες ημέρες από την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη όπου απήλαυσε από κοντά τις σπουδαίες νίκες του μπασκετικού Άρη επί του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα και επί της Νεπτούνας Κλαϊπέντα για το EuroCup.
Ο Γιάννης που είναι εδώ και αρκετές ημέρες τραυματίας και να απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Μιλγουόκι Μπακς, βρήκε την ευκαιρία να δώσει το παρών στο μεγάλο αθλητικό γεγονός με δύο από τα αδέρφια του (ο Κώστας έχει υποχρεώσεις με τον Άρη), συνοδευόμενος από τον καλό του φίλο και ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο ο οποίος μοίραστηκε όμορφες στιγμές που πέρασαν μαζί παρακάτω.
