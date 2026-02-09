Μια μπάλα εμπνευσμένη από πολεμίστριες
Tο νέο σύμβολο του Champions League Γυναικών έχει ρίζες στην αρχαία Σκανδιναβία
Η μπάλα του Champions League Γυναικών αλλάζει πρόσωπο και αποκτά ισχυρό συμβολισμό. Από τα play-offs της νοκ άουτ φάσης έως τον τελικό της 23ης Μαΐου στο Όσλο, η διοργάνωση θα παίζεται με ένα νέο σχέδιο, εμπνευσμένο από τις θρυλικές σκανδιναβικές πολεμίστριες – μορφές που ενσάρκωναν τη δύναμη, την ανεξαρτησία και το συλλογικό θάρρος.
Η νέα μπάλα, που παρουσιάστηκε από την Adidas, αποτελεί φόρο τιμής στη διοργανώτρια πόλη του τελικού και την ταυτότητά της ως «Tigerstaden», της «πόλης του τίγρη». Ο σχεδιασμός της βασίζεται σε καθαρή λευκή βάση, πάνω στην οποία αναπτύσσονται μεταλλικά κόκκινα πάνελ ανάμεσα στα αστέρια, παραπέμποντας στη φωτιά, τη μάχη και την ένταση του κορυφαίου ευρωπαϊκού ραντεβού.
Γύρω από κάθε αστέρι ξεχωρίζουν ασημένια μεταλλικά στοιχεία που θυμίζουν ασπίδες και αλληλοσυνδεδεμένες πανοπλίες, ενισχύοντας την ιδέα της συλλογικής δύναμης. Σε βαθύ μπλε αποτυπώνονται το τρόπαιο της διοργάνωσης και το λογότυπο της εταιρείας, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στον μύθο, την ταυτότητα της πόλης και το σύγχρονο branding του γυναικείου ποδοσφαίρου.
Πέρα από τον συμβολισμό, η νέα μπάλα ενσωματώνει και την πιο σύγχρονη τεχνολογία. Η κατασκευή της είναι θερμοκολλημένη και χωρίς ραφές, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, ακρίβεια και έλεγχο σε κάθε συνθήκη αγώνα. Η ειδικά επεξεργασμένη, ανάγλυφη επιφάνεια βελτιώνει την επαφή και το κράτημα, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του υψηλότερου επιπέδου του γυναικείου ποδοσφαίρου.
Σε μια διοργάνωση που εξελίσσεται ραγδαία εντός και εκτός γηπέδου, η νέα μπάλα δεν είναι απλώς ένα αγωνιστικό εργαλείο. Είναι ένα μήνυμα: δύναμη, ταυτότητα και αυτοπεποίθηση, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την εποχή και το κύρος του UEFA Women’s Champions League.
