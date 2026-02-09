newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.02.2026 | 16:45
Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Ιωνία
Φούρνοι – Ζαχαροπλαστεία: Εκπέμπουν SOS – Ζητούν τη λήψη μέτρων για την επιβίωσή τους
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Φεβρουαρίου 2026, 16:44

Φούρνοι – Ζαχαροπλαστεία: Εκπέμπουν SOS – Ζητούν τη λήψη μέτρων για την επιβίωσή τους

Ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες, κόστος ενέργειας και κανονιστικό πλαίσιο στραγγαλίζουν τα ζαχαρπλαστεία και τους φούρνους, προειδοποιεί η ΕΕΠΑΖ

Τον κώδωνα του κινδύνου για τον αφανισμό με τον οποίο απειλείται ο κλάδος της παραδοσιακής αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής κρούει η Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής (Ε.ΕΠ.Α.Ζ.), με κομβικά προβλήματα τις δυσθεώρητες ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες, στο κόστος ενέργειας και τις νέες υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί στις επιχειρήσεις.

Οπως επισημαίνεται, περισσότερα από 3.000 αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και πρατήρια του κλάδου έχουν βάλει λουκέτο μόνο τους τελευταίους 30 μήνες στην Ελλάδα, ενώ ο ρυθμός των νέων λουκέτων είναι πλέον τέτοιος που οδηγεί μόνο δεν έχει βελτιωθεί αλλά, αντιθέτως, επιβεβαιώνει τους φόβους του κλάδου.

Η ΕΕΠΑΖ κάνει λόγο για ασφυξία των επιχειρήσεων και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πλέον θέσεις και προτάσεις τηςπου λοιδορήθηκαν και απαξιώθηκαν όταν είχαν δημόσια παρουσιαστεί, υιοθετούνται σήμερα από τους τότε επικριτές τους.

Ανατιμήσεις – Ενεργειακό κόστος – Εργασιακά, Φορολογικά

Η πραγματικότητα που βιώνουν οι επαγγελματίες του κλάδου συνοψίζεται σε τρία σημεία:

– Από την εποχή της πανδημίας και μετά, έχουν σημειωθεί πρωτοφανείς ανατιμήσεις από 100% έως και 400% σε βασικές πρώτες ύλες, εκ των οποίων τις περισσότερες τις έχουν απορροφήσει οι επιχειρήσεις και μικρό μέρος μόνο έχει περάσει στις τιμές των προϊόντων, καθώς οι άνθρωποι του κλάδου συμμερίζονται την έντονη οικονομική πίεση που βιώνουν οι συμπολίτες μας,

– Κατά το ίδιο διάστημα, το κόστος της ενέργειας έφτασε έως και να τετραπλασιαστεί (2022) και πλέον είναι σταθερά περίπου διπλάσιο σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα (2020),

– Ταυτόχρονα, την τελευταία πενταετία οι επιχειρήσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με βροχή νέων υποχρεώσεων – «εμφυτευμάτων», που αφορούν είτε την ψηφιοποίηση των οικονομικών διαδικασιών είτε περιβαλλοντικά τέλη και κανονισμούς, μεταξύ άλλων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • My DATA
  • Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών με e-send. Η ένωση κάνει λόγο για πρόστιμα, σφράγισμα καταστημάτων για 48 ώρες και διαπόμπευση ακόμα και σε περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί αποδείξεις, έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της εταιρίας και έχουν αποδοθεί ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος.
  • Διασύνδεση συστημάτων POS με ταμειακά συστήματα (με πρόσθετο κόστος για αλλαγή συστημάτων)
  • Κόστος για αγορά, διασύνδεση και συντήρηση λογισμικών, με τεχνικά προβλήματα και βαριά πρόστιμα 10.000-20.000€
  • Ψηφιακή κάρτα εργασίας
  • Ψηφιακά δελτία αποστολής
  • Δημιουργία λογαριασμού IRIS
  • Δημιουργία νέας πλατφόρμας για νέες αδειοδοτήσεις, με πρόσθετο κόστος για τα παλαιά καταστήματα ώστε να ανέβουν και αυτά στην πλατφόρμα
  • Υποχρέωση ασφάλισης καταστημάτων και εξοπλισμού επ’ απειλή προστίμου της τάξης των 10.000€
  • Υποχρέωση πιστοποίησης των εργαζομένων στην εστίαση, με κόστος παράβολου 50€ ανά εργαζόμενο

– Περισσότερες από 25 διαφορετικές υπηρεσίες πραγματοποιούν αλληλεπικαλυπτόμενους ελέγχους, συντηρώντας ένα δυσκίνητο και αντιλειτουργικό γραφειοκρατικό περιβάλλον για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και μία συνεχή πηγή προστίμων υπέρ των δημοσίων εσόδων.

– Παραμένει  το τεράστιο πρόβλημα έλλειψης ικανοποιητικού αριθμού ποιοτικού προσωπικού, το οποίο δημιουργεί υψηλότατη και συχνότατη ανακύκλωση προσωπικού στα καταστήματα, αυξάνοντας επιπλέον το –ήδη επιβαρυμένο από τις συνεχείς αυξήσεις μισθών– εργατικό κόστος.

Κυκεώνας το κανονιστικό πλαίσιο

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον κυκεώνα των κανονιστικών αποφάσεων που επιβαρύνουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις του κλάδου, πέρα από το κόστος προσαρμογής. Ακόμα και η παρακολούθηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου είναι εξαιρετικά δύσκολη για τις επιχειρήσεις, επισημαίνεται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο για τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές δημοσιεύθηκαν 17 αποφάσεις και εγκύκλιοι. Συνολικά, δε, μόνο εντός του 2024  δημοσιεύθηκαν 1.476 αποφάσεις και 50 νόμοι.

Την ίδια ώρα, μάλιστα, παρά την παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2026 της υποχρέωσης εγγραφής και απογραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων OpenBusiness, οι επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν εγκαίρως και εγγράφηκαν στο Σύστημα εντός του 2025 όχι μόνο δεν έχουν βοηθηθεί για την ομαλή προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, αλλά έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με μπαράζ ελέγχων για μία υποχρέωση η οποία για την υπόλοιπη αγορά –τυπικά τουλάχιστον– δεν υφίσταται ακόμα, τονίζεται.

Οι προτάεις της ΕΕΠΑΖ

Οι αντοχές επιχειρηματιών και εργαζομένων που υπηρετούν τον κλάδο, τελειώνουν, προειδοποιεί η ΕΕΠΑΖ και ζητά να εισακουστούν οι προτάσεις της για να διασωθεί ο κλάδος.

Συγκεκριμένα, προτείνει:

  • Ανακήρυξη της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής ως προστατευόμενου κλάδου, ώστε να αναδειχθεί και προστατευτεί το αρτοζαχαροπλαστείο ως επιχείρηση με πολιτισμική διάσταση και ειδική κοινωνική βαρύτητα για την Ελλάδα
  • Διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του κλάδου, θα είναι απλό, λειτουργικό και θα εξαλείφει την πολυνομία και την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων που δημιουργούν συνθήκες μη νομιμότητας
  • Γενναία ρύθμιση για τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου έναντι του υπέρογκου κόστους ενέργειας, που απειλεί τη βιωσιμότητά τους και πιέζει ανοδικά τις τιμές των αγαθών πρώτης ανάγκης
  • Καλύτερη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την κατάργηση ατελέσφορων μέτρων όπως το ειδικό τέλος για τα πλαστικά μιας χρήσης

«Ελπίζουμε αυτήν τη φορά οι αρμόδιοι να μας ακούσουν, προτού η αγορά μας διαλυθεί εντελώς», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΕΠΑΖ.

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο