Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Ανατροπή και νίκη για τον Ολυμπιακό στη Σύρο (1-3)
Άλλα Αθλήματα 08 Φεβρουαρίου 2026, 22:04

Ανατροπή και νίκη για τον Ολυμπιακό στη Σύρο (1-3)

Ο Ολυμπιακός έχασε το πρώτο σετ όμως αντεπιτέθηκε και τελικά νίκησε 3-1 τον Φοίνικα στη Σύρο, με κορυφαίο τον Ατανασίεβιτς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στα θετικά αποτελέσματα επέστρεψε η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ. Την Κυριακή (8/2) το βράδυ, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 3-1 σετ (25-21, 17-25, 20-25, 20-25) τον Φοίνικα Σύρου στην Ερμούπολη, στο κλειστό «Δ. Βικέλας», για το ματς της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με MVP τον Ατανασίεβιτς, με 27 πόντους, με 21/35 επιθέσεις, τέσσερις άσους και δύο μπλοκ (17 ο Πέριν).

Ο Ολυμπιακός, παρότι έχασε το πρώτο σετ, ανέβασε «στροφές» και «πήρε» το ματς στην έδρα του Φοίνικα, με εννιά μπλοκ και επτά άσους, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία του στην Volley League.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ βρέθηκε πίσω με 9-2, 16-11 και 23-15, μείωσε σε 23-19, με άσο του Ατανασίεβιτς και σε 24-21, με άουτ επίθεση των γηπεδούχων, όμως απώλεσε το σετ (1-0) με 25-21.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν πίσω με 6-4, αλλά με 3-0 σερί και τρεις διαδοχικούς πόντους του Πιτακούδη, προσπέρασαν με 7-6. Με μπλοκ του Πιτακούδη, ο Θρύλος ξέφυγε με +3 (8-11), με τον Σέντλατσεκ να κερδίζει άσο, για το +4 (11-15). Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και με επιθέσεις του Πέριν, «απομακρύνθηκε» με έξι πόντους (12-18, 13-19), ενώ με μπλοκ του Ατανασίεβιτς, έφτασε στο +7 (13-20). Με μπλοκ του Λινάρδου, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με +8 (15-23) και με άουτ επίθεση του Φοίνικα Σύρου, έφτασαν σε σετ μπολ με +9 (15-24). Με τον Θρύλο να ισοφαρίζει σε 1-1 σετ, με 25-17 και άουτ επίθεση των Συριανών.

Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ βρέθηκε πίσω με 3-0, 4-1 και 6-4, όμως προσπέρασε με +2 (8-10), με μπλοκ άουτ του Σέντλατσεκ. Η ομάδα της Σύρου «έτρεξε» 3-0 σερί και έκανε την ανατροπή (11-10), αλλά οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την «απάντηση» και με πάιπ του Πέριν, ξέφυγαν με +3 (12-15), με τον Λινάρδο να κερδίζει μπλοκ, για το 16-13. Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Θρύλο να φτάνει στο 2-1 σετ, με 25-20, μετά από επίθεση των γηπεδούχων στο φιλέ.

Στο τέταρτο σετ, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προηγήθηκε με 12-9, με άσο του Ατανασίεβιτς, όμως ισοφαρίστηκε (12-12). Ο Ατανασίεβιτς «χτύπησε» ξανά, για το 15-13 των «ερυθρόλευκων», με τον Φοίνικα Σύρου να «απαντάει» με 3-0 σερί, παίρνοντας προβάδισμα (16-15). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε ξανά και προηγήθηκε με +4 (17-21), σε ένα κρίσιμο σημείο, μετά από άουτ των αντιπάλων. Με τον ίδιο τρόπο ήρθε και το 25-20 του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ, για το 3-1 και το «διπλό».

Τα στατιστικά του αγώνα

Τα σετ (1-3, σε 1.50): 25-21, 17-25, 20-25, 20-25

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-2, 16-11, 21-15, 25-21

2ο σετ: 8-7, 12-16, 14-21, 17-25

3ο σετ: 7-8, 13-16, 18-21, 20-25

4ο σετ: 6-8, 16-15, 17-21, 20-25

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 6 άσους, 44 επιθέσεις, 7 μπλοκ, 25 λάθη αντιπάλου και του Ολυμπιακού ONEX από 7 άσους, 50 επιθέσεις, 9 μπλοκ, 29 λάθη αντιπάλου.

Φοίνικας Σύρου (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Μικελούτσι 10 (7/12 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Ρουσσόπουλος 1 (1 μπλοκ), Αναγνώστου 4 (4/6 επ.), Κωστόπουλος 11 (8/30 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 55% υπ. – 45% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 19 (15/35 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Μέχιτς 12 (10/22 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 19% άριστες) / Μπουράκης λ, 50% υπ. – 34% άριστες), Σαλταφερίδης, Νεβό, Ρούσος, Μήλης, Αλιάι (λ.)

Ολυμπιακός ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 9 (6/8 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ),  Σέντλατσεκ 6 (5/18 επ., 1 άσοι, 50% υπ. – 38% άριστες), Πέριν 17 (16/23 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. – 33% άριστες), Ατανασίεβιτς 27 (21/35 επ., 4 άσοι, 2 μπλοκ), Καβάνα, Λινάρδος 6 (2/9 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ)/ Τζιάβρας (λ, 56% υπ. – 31% άριστες), Χασμπάλα, Ζουπάνι 1 (1/1 επ.), Δαλακούρας 1 (0/8 επ., 1 μπλοκ, 46% υπ. – 31% άριστες)

«Αφιερώνουμε τη νίκη στα παιδιά της Θύρας 7»

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών:

Αντώνης Βουρδέρης: «Είναι μια μέρα που δεν χωράνε πολλές αναλύσεις. Ο αγώνας μας έδωσε πολύτιμους βαθμούς, αλλά έμεινα και πολύ ικανοποιημένος, που παρότι το σκορ ήταν 1-0, το ανατρέψαμε με μαχητικότητα. Αναγκάσαμε και πιέσαμε πολύ τον Φοίνικα, ώστε να δώσει κάποιους εύκολους πόντους. Ολα αυτά, όμως, περνούν σε δεύτερη μοίρα. Είναι μια μέρα που τιμάμε τα παιδιά της Θύρας 7. 45 χρόνια… Δεν έχουμε σταματήσει να τους θυμόμαστε και τους αφιερώνουμε αυτή τη νίκη. Εύχομαι, πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου, να σταματήσουν να φεύγουν νέα παιδιά».

Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς: «Είναι μια δύσκολη μέρα για τον Ολυμπιακό και μια δύσκολη μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό. Θέλαμε να πάρουμε τη νίκη και για αυτόν τον λόγο, για τα παιδιά αυτής της τραγωδίας. Είμαι πολύ χαρούμενος που το καταφέραμε και μάλιστα, μετά από ανατροπή. Αφού χάσαμε το πρώτο σετ, καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια και στην ομάδα της Σύρου. Είναι μια σκληρή ομάδα, που παίζει πάρα πολύ καλά».

Σύνταξη
