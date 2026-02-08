ΠΑΟΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Βικελίδης
Οι επιλογές του Λουτσέσκου για την 11άδα του ΠΑΟΚ που θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο Βικελίδης (19:00), στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής Super League.
- «Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Επστάιν» - Οργή Παπανδρέου για δημοσίευμα
- Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν από σήμερα – Τι ώρα θα αναχωρούν οι τελευταίοι συρμοί
- Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε
- Τραγική ειρωνεία: Μνημείο για τα θύματα της πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά τυλίχθηκε στις φλόγες
Την 11άδα με την οποία ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 19:00, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League, ανακοίνωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.
Σε αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Μεϊτέ, ο οποίος μάλιστα έμεινε τελείως εκτός αποστολής λόγω μικροενοχλήσεων που ένιωσε. Έτσι στο βασικό σχήμα στη μεσαία γραμμή ξεκινάει ο Χρήστο Ζαφείρης, μαζί με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, ενώ ο Πέλκας θα έχει πάλι επιτελικό ρόλο κινούμενος λίγο πιο μπροστά.
Αναλυτικότερα στην εστία θα είναι ο Γίρι Παβλένκα, ενώ στην άμυνα από τ΄αριστερά προς τα δεξιά θα αγωνιστούν οι Μπάμπα, Βολιάκο, Λόβρεν και Κένι.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Βολιάκο, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο: Tσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Τάισον, Μπαλντέ, Γερεμέγεφ, Μύθου.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». #PreGame #PamePAOKARA #ARISPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/gou6OZwMYE
— PAOK FC (@PAOK_FC) February 8, 2026
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Βικελίδης
- LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι
- Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
- Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας 0-1: Επιστροφή στις νίκες για τους «αετούς»
- Καρδίτσα – Παναθηναϊκός 53-78: Έκανε «προπόνηση», με «20άρα» του Χολμς (vid)
- Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Πέρασε από τις Σέρρες η Ένωση
- Γκενκ – Άντερλεχτ 2-0: Ο Καρέτσας «ξεκλείδωσε» τη μεγάλη νίκη
- Τέλος ο Χουάν Φεράντο από τον Βόλο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις