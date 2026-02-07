sports betsson
07.02.2026
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/2): Φουλ «δράση» με Super League, Stoiximan GBL και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ποδόσφαιρο 07 Φεβρουαρίου 2026

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/2): Φουλ «δράση» με Super League, Stoiximan GBL και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

«Πλούσιο» είναι και το σημερινό (07/2) μενού με τις αθλητικές μεταδόσεις.

Με τρεις αναμετρήσεις «ανοίγει» η αυλαία της 20ης αγωνιστικής στη Super League, στην οποία δεσπόζουν τα σπουδαία κυριακάτικα ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ. Στη Greek Basketball League, αντίστοιχα, με τέσσερις αναμετρήσεις ξεκινάει η δράση της 18ης αγωνιστικής.

Φουλ δράση υπάρχει φυσικά και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, σε Premier League, La Liga, Bundesliga και Serie A. Ξεχωρίζουν τα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ και Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/2):

14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ Premier League 2025/26
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship 2025-26
15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 – Άμπου Ντάμπι (Τελικός) Τένις
15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Οβιέδο La Liga EA Sports 2025/26
15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 – Μονπελιέ (1ος Ημιτελικός) Τένις
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Μύκονος Stoiximan GBL
16:30 Novasports Extra 4 Μάιντς – Άουγκσμπουργκ Bundesliga 2025/26
16:30 Novasports Extra 3 Ζανκτ Πάουλι – Στουτγκάρδη Bundesliga 2025/26
16:30 Novasports Extra 2 Χάιντενχαϊμ – Αμβούργο Bundesliga 2025/26
16:30 Novasports Extra 1 Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26
16:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ Bundesliga 2025/26
17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Σάντερλαντ Premier League 2025/26
17:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα Premier League 2025/26
17:00 Novasports News Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ Premier League 2025/26
17:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 – Οστράβα (Τελικός) Τένις
17:00 Novasports 5HD Φούλαμ – Έβερτον Premier League 2025/26
17:00 Novasports 4HD Γουλβς – Τσέλσι Premier League 2025/26
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup 2026
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Όξφορντ Sky Bet EFL Championship 2025-26
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός Stoiximan Super League 2025-26
17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα La Liga EA Sports 2025/26
18:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League 2025-26
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 – Μονπελιέ (2ος Ημιτελικός) Τένις
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Μαρούσι Stoiximan GBL
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περισέρι – Ηρακλής Stoiximan GBL
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup 2026
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Νάπολι Serie A 2025-26
19:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ Premier League 2025/26
19:30 Novasports Prime Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν Bundesliga 2025/26
19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Τζιρόνα La Liga EA Sports 2025/26
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Καντσία – Αλ Φατέχ Roshn Saudi League 2025-26
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Ατρόμητος Stoiximan Super League 2025-26
20:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κρεμόνα – Καντού Lega Basket Serie A 2025-26
21:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2 2025/26
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Τορίνο Serie A 2025-26
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Έλτσε La Liga EA Sports 2025/26
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Χιούστον Ρόκετς NBA 2025-26
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal Betclic 2025-26
03:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λος Άντζελες Λέικερς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA 2025-26
04:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 – Μπαουτίστα vs Ολιβέιρα MMA

Ο Κολίνα στηρίζει το «ένα σουτ» στα πέναλτι
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ο Κολίνα στηρίζει το «ένα σουτ» στα πέναλτι

Ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της FIFA θεωρεί ότι πρέπει να σταματά ο αγώνας αν ο τερματοφύλακας αποκρούει πέναλτι επειδή το… ριμπάουντ «είναι άδικο»

Βάιος Μπαλάφας
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ

Ο Άρης γνωστοποίησε την απόκτηση του 28χρονου, διεθνή Ιβοριανού επιθετικού ως δανεικό για 1,5 έτος από τη Φιορεντίνα. αφού πρώτα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ – Ντόρσεϊ!
Μπάσκετ 06.02.26

Ολυμπιακός – Βίρτους 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ!

Με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να έχουν 20 και 18 πόντους αντίστοιχα, ακόμη τρεις παίκτες διψήφιους και με εξαιρετικά ποσοστά, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Βίρτους Μπολόνια την οποία «φιλοδώρησε» με 109 πόντους!

Σύνταξη
Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αντί για συνεδριάσεις φυσικοθεραπείας όπως έλεγαν, παίκτες του σκωτσέζικου συλλόγου χρησιμοποιούσαν δωμάτια ξενοδοχείου προκειμένου να πραγματοποιούν τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 25η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Εθνική πόλο Γυναικών: Αποθεωτική υποδοχή για τα κορίτσια της ελληνικής υδατοσφαίρισης (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

Εθνική πόλο: Αποθεωτική υποδοχή για τα «χάλκινα» κορίτσια (vids+pics)

Την αποθέωση γνώρισε η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών στο «Ελ. Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 06.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
