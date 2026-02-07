Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/2): Φουλ «δράση» με Super League, Stoiximan GBL και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Με τρεις αναμετρήσεις «ανοίγει» η αυλαία της 20ης αγωνιστικής στη Super League, στην οποία δεσπόζουν τα σπουδαία κυριακάτικα ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ. Στη Greek Basketball League, αντίστοιχα, με τέσσερις αναμετρήσεις ξεκινάει η δράση της 18ης αγωνιστικής.

Φουλ δράση υπάρχει φυσικά και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, σε Premier League, La Liga, Bundesliga και Serie A. Ξεχωρίζουν τα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ και Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/2):

14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ Premier League 2025/26

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship 2025-26

15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 – Άμπου Ντάμπι (Τελικός) Τένις

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Οβιέδο La Liga EA Sports 2025/26

15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 – Μονπελιέ (1ος Ημιτελικός) Τένις

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Μύκονος Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 4 Μάιντς – Άουγκσμπουργκ Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports Extra 3 Ζανκτ Πάουλι – Στουτγκάρδη Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports Extra 2 Χάιντενχαϊμ – Αμβούργο Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports Extra 1 Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ Bundesliga 2025/26

17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Σάντερλαντ Premier League 2025/26

17:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα Premier League 2025/26

17:00 Novasports News Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ Premier League 2025/26

17:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 – Οστράβα (Τελικός) Τένις

17:00 Novasports 5HD Φούλαμ – Έβερτον Premier League 2025/26

17:00 Novasports 4HD Γουλβς – Τσέλσι Premier League 2025/26

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup 2026

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Όξφορντ Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός Stoiximan Super League 2025-26

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα La Liga EA Sports 2025/26

18:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League 2025-26

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 – Μονπελιέ (2ος Ημιτελικός) Τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Μαρούσι Stoiximan GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περισέρι – Ηρακλής Stoiximan GBL

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup 2026

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Νάπολι Serie A 2025-26

19:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ Premier League 2025/26

19:30 Novasports Prime Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν Bundesliga 2025/26

19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Τζιρόνα La Liga EA Sports 2025/26

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Καντσία – Αλ Φατέχ Roshn Saudi League 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Ατρόμητος Stoiximan Super League 2025-26

20:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κρεμόνα – Καντού Lega Basket Serie A 2025-26

21:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2 2025/26

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Τορίνο Serie A 2025-26

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Έλτσε La Liga EA Sports 2025/26

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Χιούστον Ρόκετς NBA 2025-26

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal Betclic 2025-26

03:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λος Άντζελες Λέικερς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA 2025-26

04:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 – Μπαουτίστα vs Ολιβέιρα MMA