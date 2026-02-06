«Έφυγε» η «φωνή του σνούκερ», ο θρυλικός Τζον Βίργκο (vids, pics)

Σε ηλικία 79 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο θρυλικός Τζον Βίργκο, πρώην επαγγελματίας παίκτης του σνούκερ και για πάνω από τρεις δεκαετίες ο κορυφαίος sportscaster του σπορ, ο οποίος συνέδεσε τη φωνή και την εικόνα του με τις μεταδόσεις των σημαντικότερων αγώνων, μέσω του BBC.

Την είδηση του θανάτου του, ανακοίνωσε με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στα social media, η παγκόσμια ομοσπονδία σνούκερ. Ο Βίργκο «έφυγε» στο σπίτι του στην Ισπανία μετά από σύντομη αρρώστια, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Everyone at World Snooker Tour is deeply saddened to learn of the passing of legendary snooker player and broadcaster John Virgo, aged 79. Our thoughts are with his family and loved ones. Rest in peace, JV. ❤️ pic.twitter.com/uaxCQGzQpv — WST (@WeAreWST) February 4, 2026

Ο Τζον Βίργκο ήταν μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές στο παγκόσμιο σνούκερ για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Αρχικά ως ένας από τους καλύτερους παίκτες της εποχής του και έπειτα ως η «φωνή» του σπορ, μέσω των -κάτι παραπάνω από απολαυστικών- μεταδόσεών του για λογαριασμό της βρετανικής τηλεόρασης και του BBC.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του ως παίκτης σημειώθηκε το 1979 όταν κατέκτησε το UK Championship, ένα από τα τρία σπουδαιότερα τουρνουά του σπορ, τα οποία αναφέρονται ως «Triple Crown». Την ίδια χρονιά μάλιστα, έφτασε και ως τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στο καλύτερο πλασάρισμα της καριέρας του στο σημαντικότερο τουρνουά. Παρέμεινε εν ενεργεία παίκτης για όλη τη δεκαετία του 1980, με σταθερές παρουσίες στο top-16 του σνούκερ και με συνολικά τέσσερα τρόπαια σε διάφορα τουρνουά.

Οι σπουδαιότερες στιγμές της τηλεοπτικής καριέρας του Βίργκο

Ωστόσο, η πραγματικά μεγάλη καριέρα του έμελλε να γίνει πίσω από το μικρόφωνο, ως ο άνθρωπος που θα μετέφερε με τις γνώσεις, την ευφυΐα, τις χαρακτηριστικές ατάκες και το τρομερό χιούμορ του, το σπορ του σνούκερ σε κάθε άκρη του πλανήτη. Τον Απρίλιο του 2023, έγινε μόλις ο 35 άνθρωπος που εισήχθη στο Hall of Fame του σνούκερ για τη συνολική προσφορά του στο σπορ, ενώ η τελευταία μετάδοση του έγινε μόλις 17 ημέρες πριν τον θάνατό του, στον τελικό του Masters 2026 μεταξύ του Κάιρεν Γουίλσον και του Τζον Χίγκινς.

Finished my match to get the news that JV has passed away. Love to Rosie, Brooke and Gary. Such a great mate who I loved spending time with, absolutely gutted. pic.twitter.com/pTVQyrD4LU — Ronnie O’Sullivan (@ronnieo147) February 4, 2026

Λίγες ώρες μετά τον θάνατό του, σύσσωμος ο κόσμος του σνούκερ σπεύδει να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, ανάμεσά τους και ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, Ρόνι Ο’Σάλιβαν, ο οποίος δήλωσε συντετριμμένος.