Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Γιάγκουσιτς
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Κροάτη μεσοεπιθετικού, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, από τη Σλάβεν Μπέλουπο – Συμβόλαιο 4,5 χρόνων
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2030, με τον Κροάτη μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο 4,5 ετών με το «τριφύλλι». Μία ακόμη χειμερινή μεταγραφή για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, στην προσπάθεια που γίνεται να… σωθεί η φετινή δύσκολη χρονιά.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2005 στην Κοπρίβνιτσα της Κροατίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία εννέα ετών στην ακαδημία της Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Στα 16 του μεταπήδησε στη Σλάβεν Μπέλουπο, με την οποία έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 18 του χρόνια. Στα 19 του κλήθηκε στην Κ21 της Κροατίας ενώ πριν λίγους μήνες δέχθηκε κλήση στην εθνική Ανδρών της Κροατίας χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Γιάγκουσιτς:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς από τη Σλάβεν Μπέλουπο της Κροατίας! Ο 20χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την όγδοη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.
Στον Παναθηναϊκό θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 88.
Καλωσορίζουμε τον Αντριάνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Παναθηναϊκός.
