Έχω παιδιά: Επιστρέφει την Κυριακή με διπλό επεισόδιο
Όσα θα δούμε στο νέο διπλό επεισόδιο της κωμικής σειράς Έχω παιδιά. Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στο MEGA.
Η κωμική σειρά «Έχω παιδιά» συνεχίζει να περιγράφει την απαιτητική – και συχνά σουρεαλιστική – καθημερινότητα του γονιού στο νέο διπλό επεισόδιο, αυτή την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA.
Τι αγχώνει περισσότερο έναν γονιό; Ένα παιδί επιρρεπές στα ατυχήματα ή μια μέρα άνευ σχολείου που φέρνει αναγκαστικά τα παιδιά στην δουλειά;
Στην κωμική σειρά του MEGA, «Έχω Παιδιά», η άρνηση της πραγματικότητας είναι η καλύτερη άμυνα.
Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Έχω Παιδιά»
Επεισόδιο 3 – «Άρνηση» (Κυριακή 8 Φεβρουαρίου)
Μετά από ακόμη ένα «θεαματικό» ατύχημα του Τάσου, ο Μιχάλης και η Σάρα επιλέγουν τη σιγουριά της άρνησης: αρνούνται πεισματικά να αποδεχτούν ότι ο γιος τους είναι επιρρεπής στα χτυπήματα. Την ίδια στιγμή, η Ιωάννα και ο Έκτορας καταλήγουν στον ψυχολόγο αναζητώντας απαντήσεις, ενώ ο Σταύρος κυριεύεται από πανικό όταν μια εφαρμογή στο κινητό του τον προειδοποιεί για έναν επικείμενο μεγάλο σεισμό.
Επεισόδιο 4 – «Παιδιά στη δουλειά» (Κυριακή 8 Φεβρουαρίου)
Μια απεργία ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό και ο Μιχάλης με τη Σάρα αναγκάζονται να πάρουν τα παιδιά μαζί τους στους χώρους εργασίας τους. Η μικρή Χαρά μεταμορφώνεται αναπάντεχα στο «γούρι» του Τόνι και ανακηρύσσεται σε creative γκουρού της Chenua. Την ίδια στιγμή, ο Τάσος περνάει από την «εκπαίδευση» του Στεφ και της Σόφης και φέρνει το Urbanic ένα βήμα πριν την ολική κατάρρευση.
Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 21:00
#ExwPaidia
