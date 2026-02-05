Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν

Ο Εμανουέλ Μακρόν έστειλε την Τρίτη τον διπλωματικό του σύμβουλο, Εμανουέλ Μπον, στη Μόσχα, για να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του, προκειμένου να προετοιμάσει την επανάληψη του διαλόγου που επιθυμεί ο Γάλλος πρόεδρος με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την Πέμπτη καλά ενημερωμένη πηγή.

Ο σύμβουλος του αρχηγού του γαλλικού κράτους συνάντησε αθόρυβα τον Γιούρι Ουσακόφ, τον σύμβουλο του Ρώσου προέδρου, επιβεβαιώνοντας πληροφορία του γαλλικού εβδομαδιαίου ειδησεογραφικού περιοδικού L’Express.

Το ταξίδι στη Μόσχα, το οποίο ούτε το Ελιζέ ούτε το Κρεμλίνο θέλησαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν, είναι το πρώτο του είδους μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια. Και θα πρέπει να είναι ένα από τα τελευταία στάδια πριν από μια πιθανή τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημερώθηκε για το διάβημα αυτό από τον Γάλλο ομόλογό του, σύμφωνα με την πηγή.

Όταν ερωτήθηκε, το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν περιορίστηκε να παραπέμψει στις προεδρικές δηλώσεις της Τρίτης, υπογραμμίζοντας ότι «συνομιλίες υπάρχουν σε τεχνικό επίπεδο με διαφάνεια και σε συντονισμό με τον πρόεδρο Ζελένσκι και με τους κυριότερους Ευρωπαίους συναδέλφους».

Την Τρίτη, ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η επανάληψη του διαλόγου με τον Πούτιν προετοιμάζεται σε τεχνικό επίπεδο, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ειρωνεύτηκε σήμερα «τις γαλλικές πηγές», που «τους αρέσει να διαρρέουν ορισμένες πληροφορίες», όπως είπε χαρακτηριστικά. «Ξέρουμε επίσης ότι το Μέγαρο Ελιζέ ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε και, με πλήρη αλληλεγγύη, δεν θα επιβεβαιώσουμε ούτε θα διαψεύσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Έτοιμος ο Πούτιν για μια τηλεφωνική «σοβαρή συνομιλία με τον Μακρόν

Σε συνέντευξη στο ρωσικό μέσο ενημέρωσης RT που μεταδόθηκε σήμερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν ειναι έτοιμος για μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του για «σοβαρές συνομιλίες».

«Εάν θέλεις να μιλήσεις, και να μιλήσεις σοβαρά για κάτι, τότε πάρε τηλέφωνο. Ο Πούτιν πάντα θα σηκώνει το τηλέφωνο. Ακούει όλες τις προτάσεις», δήλωσε ο Λαβρόφ, υπογραμμίζοντας ότι για κάθε σοβαρή πρόταση θα υπάρξει μια συγκεκριμένη και πραγματιστική αντίδραση από το Κρεμλίνο.

Ο Λαβρόφ επέκρινε, επίσης, τις επανειλημμένες δηλώσεις του Γάλλου ηγέτη για μια πιθανή επανεκκίνηση του διαλόγου με τη Μόσχα: «Ο Μακρόν, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, δήλωσε ακόμη ‘Θα τηλεφωνήσω στον Πούτιν μια μέρα’. Αυτό δεν είναι σοβαρό, ξέρετε, αυτό είναι ένα είδος παθητικής διπλωματίας», τόνισε.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων ηγετών κρατούν σε απόσταση τον Ρώσο πρόεδρο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ πλησίασε περισσότερο τον Πούτιν, ο πειρασμός είναι μεγάλος για να αποκατασταθεί η επαφή, ώστε να μην αφεθεί μόνος ο Αμερικανός πρόεδρος να συνδιαλέγεται με την Μόσχα.

Τον Δεκέμβριο, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι «θα ήταν ξανά χρήσιμο να μιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», μια ευπρόσδεκτη δήλωση από το Κρεμλίνο.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε επικριθεί γιατί συνέχιζε να μιλά με τον Ρώσο ομόλογό του για μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης, αλλά στη συνέχεια διέκοψε κάθε επαφή, υιοθετώντας έναν ολοένα και πιο αιχμηρό τόνο απέναντι στη Μόσχα.

Ο Μακρόν και ο Πούτιν μίλησαν τελευταία φορά στις αρχές Ιουλίου, κυρίως για τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίβλεψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Τότε εξέφρασαν τις διαφορές τους σχετικά με την Ουκρανία.

Η προηγούμενη τηλεφωνική τους επικοινωνία ήταν στις 11 Σεπτεμβρίου 2022.