Η πόλη της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στο Δίκτυο Συναγερμού και Αντίδρασης στις Επιδημικές Κρίσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) μετά την απόσυρση της Ουάσινγκτον από την υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και αυτός του Ιλινόι Τζέι Μπι Πρίτζκερ, και οι δύο Δημοκρατικοί, έχουν ανακοινώσει αντίστοιχες αποφάσεις. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι, είναι γνωστός επικριτής των πολιτικών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The New York City Health Department said it has joined the World Health Organization’s global outbreak response network following President Trump’s withdrawal of the US from the UN health agency https://t.co/o5D8aQNlEt — Reuters (@Reuters) February 5, 2026

«Οι μολυσματικές ασθένειες δεν γνωρίζουν σύνορα»

«Με την ένταξή μας στο GOARN η Νέα Υόρκη αποκτά πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερους από 360 θεσμούς και οργανισμούς που αντιδρούν σε σοβαρά περιστατικά δημόσιας υγείας με την ανάπτυξη προσωπικού και πόρων στις πληγείσες χώρες», ανέφερε η υπηρεσία Υγείας της Νέας Υόρκης.

«Οι μολυσματικές ασθένειες δεν γνωρίζουν σύνορα και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για τις πληροφορίες και τους πόρους που μας βοηθούν να προστατεύουμε τους Νεοϋορκέζους», δήλωσε η Μισέλ Μορς προσωρινή επίτροπος Υγείας της πόλης αυτής των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν επισήμως από τον ΠΟΥ τον Ιανουάριο έναν χρόνο μετά τη σχετική ανακοίνωση του Τραμπ κατά την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, το 2025