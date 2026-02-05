newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
ΗΠΑ: Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ – Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων
Κόσμος 05 Φεβρουαρίου 2026, 10:04

ΗΠΑ: Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ – Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων

Πριν από την πόλη της Νέας Υόρκης, στο σχετικό δίκτυο του ΠΟΥ είχαν ενταχθεί οι πολιτείες Καλιφόρνια και Ιλινόι - Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τον Οργανισμό τον Ιανουάριο

Σύνταξη
Η πόλη της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στο Δίκτυο Συναγερμού και Αντίδρασης στις Επιδημικές Κρίσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) μετά την απόσυρση της Ουάσινγκτον από την υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν επισήμως από τον ΠΟΥ τον Ιανουάριο

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και αυτός του Ιλινόι Τζέι Μπι Πρίτζκερ, και οι δύο Δημοκρατικοί, έχουν ανακοινώσει αντίστοιχες αποφάσεις. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι, είναι γνωστός επικριτής των πολιτικών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

«Οι μολυσματικές ασθένειες δεν γνωρίζουν σύνορα»

«Με την ένταξή μας στο GOARN η Νέα Υόρκη αποκτά πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερους από 360 θεσμούς και οργανισμούς που αντιδρούν σε σοβαρά περιστατικά δημόσιας υγείας με την ανάπτυξη προσωπικού και πόρων στις πληγείσες χώρες», ανέφερε η υπηρεσία Υγείας της Νέας Υόρκης.

«Οι μολυσματικές ασθένειες δεν γνωρίζουν σύνορα και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για τις πληροφορίες και τους πόρους που μας βοηθούν να προστατεύουμε τους Νεοϋορκέζους», δήλωσε η Μισέλ Μορς προσωρινή επίτροπος Υγείας της πόλης αυτής των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν επισήμως από τον ΠΟΥ τον Ιανουάριο έναν χρόνο μετά τη σχετική ανακοίνωση του Τραμπ κατά την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, το 2025

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Πυρηνικά όπλα: Τέλος από σήμερα στη συνθήκη ΗΠΑ-Ρωσίας – Τι σημαίνει αυτό και γιατί ανησυχούν άπαντες
Κόσμος 05.02.26

Τέλος από σήμερα στη συνθήκη ΗΠΑ - Ρωσίας για τα πυρηνικά όπλα - Τι σημαίνει αυτό και γιατί ανησυχούν άπαντες

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, δεν θα υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στους αμερικανικούς και ρωσικούς πυραύλους και τα πυρηνικά όπλα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Βενεζουέλα: Οι αρχές συνέλαβαν στενό σύμμαχο και υπουργό του Μαδούρο, λέει αμερικανός αξιωματούχος
Συνεργασία Ουάσιγκτον - Καράκας 05.02.26

Η Βενεζουέλα συνέλαβε στενό σύμμαχο και υπουργό του Μαδούρο, λέει αξιωματούχος των ΗΠΑ

Αμερικανός αξιωματούχος μιλά για κοινή επιχείρηση Ουάσιγκτον και Καράκας στη Βενεζουέλα που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Άλεξ Σάαμπ, στενού συμμάχου του Μαδούρο

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: Το πλαίσιο συμφωνίας που πρότειναν οι διαμεσολαβητές – Το «αγκάθι» του εμπλουτισμού ουρανίου
Νέες διαπραγματεύσεις 05.02.26

Το πλαίσιο συμφωνίας που πρότειναν οι διαμεσολαβητές σε ΗΠΑ και Ιράν - Το «αγκάθι» του εμπλουτισμού ουρανίου

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν την Παρασκευή - Τι επιδιώκει η Ουάσινγκτον, η στάση της Τεχεράνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;
Πολιτική και πολιτικοί 05.02.26

Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;

Καθώς οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές σαρώνουν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, ο Πέδρο Σάντσεθ πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, αλλά έχει... λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες
Κόσμος 05.02.26

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τον πληθωρισμό, την απασχόληση και την άμυνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας και πολεμικά πλοία με το σύστημα Aegis σε ετοιμότητα
Πολεμικά πλοία 05.02.26

ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας με τους πυραύλους στραμμένους στο Ιράν

Συνδυασμός NOTAM στο FIR της Λευκωσίας και παρουσίας αμερικανικών πολεμικών πλοίων διαμορφώνει ένα σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Σύνταξη
Ισλαμικό Κράτος: Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του σε Συρία, Ιράκ και Αφρική, σύμφωνα με το ΣΑ του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 05.02.26

Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του Ισλαμικού Κράτους

Το Ισλαμικό Κράτος εκμεταλλεύεται τις πολιτικές μεταβάσεις και τα κενά ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενισχύοντας τη δράση που καθίσταται ολοένα πιο σύνθετη.

Σύνταξη
Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]
Κόσμος 05.02.26

Συμμορία στο Σικάγο «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με τουλάχιστον 50 σφαίρες - Νεκρή η μητέρα

Οι πρώτες σφαίρες μάλλον υπήρξαν μοιραίες για την οδηγό με το όχημα να χτυπά σε ένα φορτηγάκι, ύστερα η συμμορία ολοκλήρωσε το έργο της «γαζώνοντας» το όχημα με υποπολυβόλα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυρηνικά όπλα: Παγκόσμια ανησυχία καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τον έλεγχό τους
Αντόνιο Γκουτέρες 05.02.26

Παγκόσμια ανησυχία για τα πυρηνικά καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας

«Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες», προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αποφυλάκισε άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους
Σε 4 φυλακές 05.02.26

Αλλες 17 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Αποφυλακίστηκαν άλλοι τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι από τέσσερις φυλακές στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υλοποιεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

Τελευταίες ώρες σε αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο» – Πώς επηρεάζονται οι (νέες) ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι αρχές συνέλαβαν στενό σύμμαχο και υπουργό του Μαδούρο, λέει αμερικανός αξιωματούχος
Συνεργασία Ουάσιγκτον - Καράκας 05.02.26

Η Βενεζουέλα συνέλαβε στενό σύμμαχο και υπουργό του Μαδούρο, λέει αξιωματούχος των ΗΠΑ

Αμερικανός αξιωματούχος μιλά για κοινή επιχείρηση Ουάσιγκτον και Καράκας στη Βενεζουέλα που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Άλεξ Σάαμπ, στενού συμμάχου του Μαδούρο

Σύνταξη
Βαθαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές στη «γαλάζια» παράταξη – Τι σηματοδοτεί η κοινή παρουσία Καραμανλή – Σαμαρά στην Καλαμάτα
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Βαθαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές στη «γαλάζια» παράταξη – Τι σηματοδοτεί η κοινή παρουσία Καραμανλή – Σαμαρά στην Καλαμάτα

Τα μηνύματα των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η αντιμετώπισή τους από το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αίγινα: Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό εδώ για ενάμιση μήνα – Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι
«Δύσκολη συνθήκη» 05.02.26

Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό στην Αίγινα εδώ για ενάμιση μήνα - Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Μετά τη βλάβη στον αγωγό και αφού εξαντλήθηκαν τα αποθέματα στις δεξαμενές, οι κάτοικοι στην Αίγινα χρησιμοποιούσαν το ακατάλληλο νερό που προέρχεται από τις γεωτρήσεις

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ένταση με Μπακασέτα και οπαδούς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Παναθηναϊκός: Ένταση με Μπακασέτα και οπαδούς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με 1-0 και μετά το ματς υπήρξε μεγάλη ένταση με τον Τάσο Μπακασέτα και οπαδούς του τριφυλλιού.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: Το πλαίσιο συμφωνίας που πρότειναν οι διαμεσολαβητές – Το «αγκάθι» του εμπλουτισμού ουρανίου
Νέες διαπραγματεύσεις 05.02.26

Το πλαίσιο συμφωνίας που πρότειναν οι διαμεσολαβητές σε ΗΠΑ και Ιράν - Το «αγκάθι» του εμπλουτισμού ουρανίου

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν την Παρασκευή - Τι επιδιώκει η Ουάσινγκτον, η στάση της Τεχεράνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πολ Μεσκάλ στο Hamnet – Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;
Live in Style 05.02.26

Πολ Μεσκάλ στο Hamnet - Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;

Ενώ η ταινία Hamnet της Κλόι Ζάο έχει προταθεί για οκτώ Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ καλύτερης ταινίας, για πολλούς είναι ένα μικρό ασημένιο σκουλαρίκι-κρίκος που φοράει ο Πολ Μεσκάλ στην ερμηνεία του ρόλου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ που κλέβει την παράσταση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν
Fizz 05.02.26

Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε ένα «διάλειμμα» από την οικογενειακή κόντρα του με τον Μπρούκλιν, ταξίδεψε στην Ντόχα, αλλά ένα βίντεό του φάνηκε σε όλους σαν να τρολάρει τον γιο του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;
Πολιτική και πολιτικοί 05.02.26

Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;

Καθώς οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές σαρώνουν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, ο Πέδρο Σάντσεθ πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, αλλά έχει... λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μπόνους» δόμησης: Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ – Νέος γύρος προσφυγών
Αβεβαιότητα 05.02.26

Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ - Νέος γύρος προσφυγών για τα «μπόνους» δόμησης

Το ζήτημα των «μπόνους» δόμησης στον νέο ΝΟΚ εξελίσσεται σε μια από τις σοβαρότερες θεσμικές δοκιμασίες της πολεοδομικής πολιτικής των τελευταίων ετών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο