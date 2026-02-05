Κακοκαιρία – Εικόνες καταστροφής στη Λακωνία – Μεγάλες ζημιές από χείμαρρους στα χωριά του Ταΰγετου

Στη Λακωνία και ιδιαίτερα στα χωριά του Ταΰγετου στη Σπάρτη χτύπησε τις τελευταίες ώρες η κακοκαιρία και με ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, ορμητικοί χείμαρροι περνούν μέσα από τα χωριά.

Πολύ δύσκολες στιγμές περνούν οι κάτοικοι στο χωριό Πελλάνα

Μιλώντας στο Laconiatv.gr ο αντιδήμαρχος της περιοχής αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και τις εργασίας που γίνονται για να αποκατασταθεί τουλάχιστον το βασικό οδικό δίκτυο στην Πελλάνα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σημερινή έντονη βροχόπτωση στην Τραπεζοντή, η οποία δοκιμάστηκε λόγω του μεγάλου όγκου νερού, που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα σε φρεάτια. Πολυάριθμα τα ζητήματα που προέκυψαν και στο οδικό δίκτυο λόγω υπερχειλίσεων.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε στη διασταύρωση προς Ξηροκάμπι, όπου ο συνδυασμός των ορμητικών νερών του τοπικού χειμάρρου και των θυελλωδών ανέμων οδήγησε στην πτώση ενός μεγάλου δένδρου πάνω στην Εθνική Οδό. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιο όχημα από το σημείο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης για την απομάκρυνση του δένδρου. Έως ότου καθαριστεί ο δρόμος, η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών από την Ποταμιά και το Ξηροκάμπι. Πλέον, ο δρόμος έχει δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία και η ροή των οχημάτων έχει αποκατασταθεί πλήρως. Ωστόσο, κλειστός είναι αυτή την ώρα ο δρόμος στην είσοδο της Πελλάνας προς Περιβόλια, με πολλά προβλήματα και πλημμύρες στην περιοχή.

Προβλήματα στο δήμο Ευρώτα

Οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις που σημειώνονται στην περιοχή έχουν οδηγήσει σε σημαντική άνοδο της στάθμης των χειμάρρων. Μάλιστα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο δρόμο από Κροκεές προς Γύθειο, μετά την περιοχή της Τάραψας, καθώς και στην περιοχή Σούλι, στον δρόμο προς Τρίνησσα. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ευρώτα έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση κώνων σήμανσης και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των πολιτών.