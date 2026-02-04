Το όμορφο, κοινό βίντεο των Αστέρα και Ολυμπιακού για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου
Αστέρας Τρίπολης και Ολυμπιακός έστειλαν από κοινού μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου.
Ενόψει του εξ αναβολής, μεταξύ τους αγώνα στην Τρίπολη (18:30) για την 17η αγωνιστική της Super League, Αστέρας Τρίπολης και ο Ολυμπιακός προχώρησαν σε μία όμορφη πρωτοβουλία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου, με τη δημιουργία ενός κοινού βίντεο και με μηνύματα από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.
Η σχετική κοινή ανάρτηση των δύο συλλόγων αναφέρει τα εξής: «Ο πιο σπουδαίος αγώνας είναι αυτός. Και είμαστε όλοι μαζί!»
Αξίζει να σημειωθεί ότι με νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός θα ανέβει ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος.
