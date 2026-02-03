LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός

Ελλάδα

«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας - Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης

Γειτόνισσα της οικογένειας κάνει λόγο για μία οικογένεια πολύ κλειστή, ενώ ο πατέρας της 16χρονης, Λόρας σύμφωνα με τη μαρτυρία, είχε πει σε γείτονες ότι «τον ακολουθούν» και ότι νιώθει απειλή, πριν η οικογένεια αποφασίσει αιφνιδιαστικά να μετακομίσει.