Το MEGA Play φέρνει στην παρέα μας τα Ζουζούνια
To MEGA Play και το megatv.com εμπλουτίζουν το περιεχόμενο τους με το πιο αγαπημένο brand των παιδιών: τα εμβληματικά «Ζουζούνια».
Το MEGA Kids μεγαλώνει την παρέα του! To MEGA Play (υβριδική MEGA) και το megatv.com εμπλουτίζουν το περιεχόμενο τους με το πιο αγαπημένο brand των παιδιών: τα εμβληματικά «Ζουζούνια».
Τα «Ζουζούνια», που εδώ και χρόνια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων οικογενειών, έρχονται να προσφέρουν ποιοτική ψυχαγωγία και εκπαίδευση μέσα από τέσσερις νέες, συναρπαστικές ενότητες:
Πίκαμπου: Μια σειρά επεισοδίων γεμάτη κέφι και φαντασία, όπου η Πίκαμπου βοηθά τους μικρούς μας φίλους να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους.
Μαθαίνουμε με τα Ζουζούνια: Η Λέιλα η Πασχαλίτσα, η Μπίμπι η Μελισσούλα, ο Ρίνγκο το Σκαθάρι και η Μπέτυ η Πεταλούδα ζωντανεύουν! Μαζί με την Ακαντού, τον Λυκούργο και τη Λόλο, πρωταγωνιστούν στα πιο διασκεδαστικά εκπαιδευτικά βίντεο.
Βλέπω και Μαθαίνω: Ο πιο εύκολος τρόπος για να γνωρίσουν τα παιδιά τα ζωάκια, τους ήχους της φύσης, τα μουσικά όργανα, τα οχήματα και τα επαγγέλματα.
Άκατα-Μάκατα: Η Ακαντού και ο Λυκούργος, οι δύο αταίριαστοι αλλά αξιαγάπητοι γείτονες, μας παρασύρουν στις απίστευτες περιπέτειές τους.
Μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες και πασίγνωστα τραγούδια, το MEGA Kids γίνεται ο απόλυτος προορισμός για παιχνίδι και γνώση.
Συντονίσου τώρα στο MEGA Play (την υβριδική πλατφόρμα του MEGA) ή μπες στο megatv.com και παίξε, τραγούδησε και μάθε παρέα με τα «Ζουζούνια»!
Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο MEGA Play:
Για την είσοδο στο MEGA Play, την υβριδική πλατφόρμα του MEGA, το μόνο που χρειάζεται ο χρήστης είναι να διαθέτει έξυπνη τηλεόραση (smart TV) συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, και να πατήσει το πράσινο κουμπί.
