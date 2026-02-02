Οι IDF του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν αξιωματούχο της αεράμυνας της Χεζμπολάχ, καθώς και ένα ακόμη μέλος της ένοπλης οργάνωσης, σε επίθεσή τους στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, η επίθεση κατά του αξιωματούχου της λιβανέζικης οργάνωσης έγινε χθες, ενώ το άλλο πλήγμα σημειώθηκε σήμερα το πρωί.

Η χθεσινή επίθεση έγινε στην κωμόπολη Χαρούφ και θύμα της ήταν ο Αλί αλ-Χάντι Μουσταφά αλ-Χακάνι.

«Τους τελευταίους μήνες, ο αλ-Χακάνι είχε εμπλακεί σε προσπάθειες αποκατάστασης στρατιωτικών υποδομών που ανήκουν στο σύστημα αεροπορικής άμυνας της Χεζμπολάχ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Εν τω μεταξύ, στη σημερινή επιδρομή στην Ανσαριέχ σκοτώθηκε μαχητής της Χεζμπολάχ ο οποίος, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είχε επίσης εμπλακεί σε προσπάθειες αποκατάστασης των υποδομών της ένοπλης οργάνωσης.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ

צה»ל חיסל מחבל מרכזי במערך ההגנה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה צה»ל תקף אתמול במרחב חרוף שבדרום לבנון, וחיסל את המחבל עלי אלהאדי אלחקאני, בכיר במערך ההגנה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה. אלחקאני עסק בתקופה האחרונה בניסיונות שיקום של תשתיות צבאיות השייכות למערך ההגנה… pic.twitter.com/NOQ5PRgQED — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 2, 2026

«Οι δραστηριότητες των τρομοκρατών συνιστούσαν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με το Al Mayadeen, το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε σπίτι και στην Κφαρ Τέμπνιτ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#AlMayadeen‘s correspondent in South Lebanon reported that an Israeli airstrike targeted the house identified in its latest so-called «evacuation order» in #KfarTebnit. Among the 300-meter radius threat mark lies a shop for aluminum and glass, and near it lies a mosque and a… pic.twitter.com/8qqzPRwUz1 — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) February 2, 2026

Βίντεο από την επίθεση στην Κφαρ Τέμπνιτ: