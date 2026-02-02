newspaper
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Ισραήλ: Οι IDF έπληξαν τον Λίβανο – Λένε ότι σκότωσαν αξιωματούχο και μέλος της Χεζμπολάχ
Κόσμος 02 Φεβρουαρίου 2026, 15:34

Ισραήλ: Οι IDF έπληξαν τον Λίβανο – Λένε ότι σκότωσαν αξιωματούχο και μέλος της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, καταπατώντας τη συμφωνία εκεχειρίας

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Οι IDF του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν αξιωματούχο της αεράμυνας της Χεζμπολάχ, καθώς και ένα ακόμη μέλος της ένοπλης οργάνωσης, σε επίθεσή τους στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, η επίθεση κατά του αξιωματούχου της λιβανέζικης οργάνωσης έγινε χθες, ενώ το άλλο πλήγμα σημειώθηκε σήμερα το πρωί.

Η χθεσινή επίθεση έγινε στην κωμόπολη Χαρούφ και θύμα της ήταν ο Αλί αλ-Χάντι Μουσταφά αλ-Χακάνι.

«Τους τελευταίους μήνες, ο αλ-Χακάνι είχε εμπλακεί σε προσπάθειες αποκατάστασης στρατιωτικών υποδομών που ανήκουν στο σύστημα αεροπορικής άμυνας της Χεζμπολάχ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Εν τω μεταξύ, στη σημερινή επιδρομή στην Ανσαριέχ σκοτώθηκε μαχητής της Χεζμπολάχ ο οποίος, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είχε επίσης εμπλακεί σε προσπάθειες αποκατάστασης των υποδομών της ένοπλης οργάνωσης.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ

«Οι δραστηριότητες των τρομοκρατών συνιστούσαν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με το Al Mayadeen, το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε σπίτι και στην Κφαρ Τέμπνιτ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Βίντεο από την επίθεση στην Κφαρ Τέμπνιτ:

Kρυπτονομίσματα
Bitcoin: Μετά τι βουτιά τι; – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Bitcoin: Μετά τι βουτιά τι; – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Ρωσία: Επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ
Τετάρτη και Πέμπτη 02.02.26

Η Ρωσία επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου - Το Κρεμλίνο λέει ότι επιδιώκει να να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν

Σύνταξη
Αντίστροφη μέτρηση στη Μέση Ανατολή; Ο Τραμπ ετοιμάζει γρήγορα τις αεράμυνες του Ισραήλ
«Διαφορετικοί» Ιρανοί 02.02.26

Αντίστροφη μέτρηση στη Μέση Ανατολή; Ο Τραμπ ετοιμάζει γρήγορα τις αεράμυνες του Ισραήλ

Αμερικανοί ειδικοί εκτιμούν ότι οι Ιρανοί έχουν πάρει το μάθημά τους από προηγούμενες αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιχειρήσεις, γι' αυτό και ανησυχούν για τις αδύναμες -προς το παρόν- αεράμυνες τους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κούβα: Αρνείται τις κατηγορίες ότι αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ – Έτοιμη για «εποικοδομητική συνεργασία»
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 02.02.26

Η Κούβα αρνείται τις κατηγορίες ότι αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ - Έτοιμη για «εποικοδομητική συνεργασία»

Η Κούβα καλεί σε διάλογο και τονίζει ότι το νησί της Καραϊβικής δεν υποστηρίζει την «τρομοκρατία» - Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους

Σύνταξη
Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»
Βίντεο 02.02.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»

Η εισαγγελική επανεξέταση της υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης που αφορά τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβητούν την πληρότητα της δημοσιοποίησης των αρχείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα – Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone
Εκατέρωθεν επιθέσεις 02.02.26

Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία - Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες από το ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ

Σύνταξη
Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα
Harry Potter 02.02.26

Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα

Ο Τζον Λίθγκοου παραδέχτηκε ότι τον στενοχωρούν οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά Harry Potter, τονίζοντας πως το σύμπαν του Πότερ μιλά για αποδοχή και καλοσύνη.

Σύνταξη
ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
Μπάσκετ 02.02.26

Τα τουρκικά ΜΜΕ για το αν ο Αταμάν προτίθεται να παραιτηθεί

Το κλίμα για τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό είναι «βαρύ» μετά την ήττα από τον Άρη Betsson, ωστόσο σύμφωνα με τους Τούρκους ο συμπατριώτης τους δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των πράσινων.

Σύνταξη
Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα
Diva 02.02.26

Celia Kritharioti SS26 - Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα

Η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode κι εμείς βρεθήκαμε εκεί για να πούμε την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ
Τετάρτη και Πέμπτη 02.02.26

Η Ρωσία επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου - Το Κρεμλίνο λέει ότι επιδιώκει να να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
AI 02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Ο Π. Μαρινάκης επιχείρησε να καλύψει την κ. Αλεξοπούλου, η δήλωση της οποίας προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτής της ΝΔ αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες

Σύνταξη
Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»
Μπάσκετ 02.02.26

Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»

O γνωστός αναλυτής του NBA, οι Μπακς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι τέσσερις «μνηστήρες» φέρονται να έχουν προβάδισμα για την απόκτησή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας
Αυτοδιοίκηση 02.02.26

Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας

Με κοινή υπουργική απόφαση το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας αναβαθμίζεται θεσμικά και λειτουργικά σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου.

Σύνταξη
Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση
«Deadpan» master 02.02.26

Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση

Με απαράμιλλο timing και βαθιά κατανόηση του ρόλου, η Κάθριν Ο’Χάρα διέσχισε πέντε δεκαετίες τηλεόρασης και κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της χαρακτήρες που γελούσες μαζί τους — όχι εις βάρος τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαμαράς: Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει – Μήνυμα από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή
Εορτασμός της Υπαπαντής 02.02.26

«Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει» - Μήνυμα Σαμαρά από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή

Ο Αντώνης Σαμαράς καλωσόρισε στην Καλαμάτα τον Κώστα Καραμανλή με αφορμή την γιορτή της Υπαπαντής και την ανακήρυξη του πρώην πρωθυπουργού σε επίτιμο δημότη της πόλης

Σύνταξη
O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως
Επιστήμες 02.02.26

O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως

Αστρικές συντεταγμένες του Ίππαρχου περίμεναν κρυμμένες σε ένα παλίμψηστο από τη μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Το χαμένο κείμενο διαβάστηκε με ακτίνες Χ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

