Παναθηναϊκός: Η 11άδα κόντρα στην Κηφισιά – Εκπλήξεις από τον Μπενίτεθ (pic)
Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, για την 19η αγωνιστική της Super League.
- Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης - Θεσσαλονίκης
- Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, πιο ευάλωτοι στον Τραμπ απ’ ότι οι υπόλοιπες χώρες
- Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 20χρονη για κλοπή - Κρύφτηκε σε ντουλάπα και απείλησε με μαχαίρι
- Πώς θα γίνει το 2026 η χρονιά που θα αρχίσετε να γίνεστε πλούσιοι;
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά για τη 19η αγωνιστική της Super League και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την εντεκάδα για το συγκεκριμένο παιχνίδι όπου κάνουν ντεμπούτο και Αντίνο και Κοντούρης καθώς αμφότεροι βρίσκονται στο αρχικό σχήμα.
Ο Λαφόν θα είναι στο τέρμα για τους «πράσινους» και στην άμυνα οι Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον και Κυριακόπουλος. Οι Σιώπης και Κοντούρης θα είναι στον άξονα, Παντελίδης και Αντίνο στα άκρα και ο Σάντσες πίσω από τον προωθημένο Τεττέη.
Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σιώπης, Παντελίδης, Σάντσες, Αντίνο, Τεττέη
Στον πάγκο: Τσάβες, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η εντεκάδα της Κηφισιάς: Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόρνι, Μαϊντάνα, Πόμπο, Ούγκο Σόουζα, Ζέρσον Σόουζα, Πέρεθ, Έμπο, Μίγιτς, Χριστόπουλος.
- Άρης – Παναθηναϊκός 102-95: Ο «Αυτοκράτορας»… καθάρισε τους «πράσινους»
- Η Γιουνάιτεντ νίκησε τη Φούλαμ σε ματς-θρίλερ, «άντεξε» η Φόρεστ με δέκα παίκτες
- Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ
- Άρης Betsson -Παναθηναϊκός: Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και αποβλήθηκε ο Αταμάν (vid)
- Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί
- Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο 2-1: Λύτρωση στο 90+10′ για τη «Βασίλισσα»!
- Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»
- Χαμός στο Ολντ Τράφορντ με πορεία και συνθήματα κατά των Γκλέιζερ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις