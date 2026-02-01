Παναθηναϊκός: Η 11άδα κόντρα στην Κηφισιά – Εκπλήξεις από τον Μπενίτεθ (pic)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά για τη 19η αγωνιστική της Super League και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την εντεκάδα για το συγκεκριμένο παιχνίδι όπου κάνουν ντεμπούτο και Αντίνο και Κοντούρης καθώς αμφότεροι βρίσκονται στο αρχικό σχήμα.

Ο Λαφόν θα είναι στο τέρμα για τους «πράσινους» και στην άμυνα οι Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον και Κυριακόπουλος. Οι Σιώπης και Κοντούρης θα είναι στον άξονα, Παντελίδης και Αντίνο στα άκρα και ο Σάντσες πίσω από τον προωθημένο Τεττέη.

Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σιώπης, Παντελίδης, Σάντσες, Αντίνο, Τεττέη

Στον πάγκο: Τσάβες, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Η εντεκάδα της Κηφισιάς: Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόρνι, Μαϊντάνα, Πόμπο, Ούγκο Σόουζα, Ζέρσον Σόουζα, Πέρεθ, Έμπο, Μίγιτς, Χριστόπουλος.