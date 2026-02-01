Έγινε ξανά ανταλλαγή ο Σρέντερ: Δεύτερος στην ιστορία του NBA (pic, vid)

Ο Ντένις Σρέντερ έγινε ανταλλαγή για ακόμα μία φορά στην καριέρα, με τους Καβαλίερς να είναι η 11η ομάδα στην οποία αναμένεται να αγωνιστεί στο NBA, μετά το τριπλό trade που έγινε ανάμεσα σε Σακραμέντο Κινγκς, Κλίβελαντ και Σικάγο Μπουλς.

Το απίθανο με τον Σρέντερ είναι πως βρίσκεται στην 2η θέση του NBA με τις περισσότερες ανταλλαγές στην ιστορία, πίσω μόνο από τον Τρέβορ Αρίζα.

Έγινε ανταλλαγή στους Καβαλίερς ο Σρέντερ

Dennis Schroder is the 2nd most traded player in NBA history behind only Trevor Ariza. He is on his 11th team. Only 19 more to go before he can play for all 30 😭😭 pic.twitter.com/fRQrY2cq6a — Hater Report (@HaterReport) February 1, 2026

Το Κλίβελαντ έδωσε στους Κινγκς τον ΝτιΆντρε Χάντερ (14π., 4,2 ριμπ., μ.ο.) και γλιτώνει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια. Ο 28χρονος Αμερικανός έχει δύο ακόμα χρόνια συμβόλαιο με 23,3 και 24,9 εκατομμύρια δολάρια.

Το Σακραμέντο έδωσε στους Καβαλίερς τον Ντένις Σρέντερ (12,8π., 5,3 ασ., μ.ο.) και τον Κίον Έλις (5,6π., 2 κλ. μ.ο.).

Ο Γερμανός γκαρντ έχει δύο χρόνια εγγυημένο συμβόλαιο για 14,1 και 14,9 εκατομμύρια δολάρια και, τρίτο, αλλά μη εγγυημένο χρόνο, στα 15,5 εκατομμύρια.

Ο Ντάριο Σάριτς τέλος, πάει από το Σακραμέντο στο Σικάγο. Ο Κροάτης έχει παίξει μόλις πέντε παιχνίδια φέτος με τους Κινγκς, με τους Μπουλς να παίρνουν και δύο μελλοντικά draft picks Β’ γύρου.