newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κατώτατος μισθός: Τι σημαίνει η αύξηση για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Φεβρουαρίου 2026, 08:58

Κατώτατος μισθός: Τι σημαίνει η αύξηση για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν

Ο νέος κατώτατος μπορεί να μετατραπεί σε φρένο για την απασχόληση καθώς το κόστος για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει εργοδοτικές εισφορές, προσαυξήσεις για υπερωρίες ή εργασία σε αργίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Spotlight

Σε μια συγκυρία όπου τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της ακρίβειας των τελευταίων ετών, η ανάγκη να ενισχυθούν οι αποδοχές και ο κατώτατος μισθός είναι προφανής. Το ερώτημα, ωστόσο παραμένει πώς αυτή η αύξηση θα περάσει στην πραγματική οικονομία χωρίς να μετατραπεί σε δυσβάστακτο κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καλούνται να τη χρηματοδοτήσουν.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκά στοιχεία, το 70% έως 90% της αύξησης κατευθύνεται άμεσα στην κατανάλωση

Η εμπειρία των προηγούμενων αυξήσεων δείχνει ότι ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως μοχλός τόνωσης της κατανάλωσης, αλλά ταυτόχρονα και ως τεστ αντοχών για την αγορά και τις επιχειρήσεις. Το στοίχημα είναι τα περισσότερα χρήματα να πάνε στην τσέπη των εργαζομένων και ταυτόχρονα ένα πλαίσιο να επιτρέψει στις ΜμΕ να «σηκώσουν» το βάρος

Ένα συντηρητικό σενάριο αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ μεικτά τον μήνα μεταφράζεται, μετά από κρατήσεις και εισφορές, σε περίπου 38–40 ευρώ καθαρά. Σε ετήσια βάση, αυτό σημαίνει 460-480 ευρώ επιπλέον καθαρό εισόδημα για κάθε εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο.

Για τα χαμηλά εισοδήματα, αυτά τα χρήματα δεν θα πάνε σε αποταμίευση. Σύμφωνα με ευρωπαϊκά στοιχεία, το 70% έως 90% της αύξησης κατευθύνεται άμεσα στην κατανάλωση. Τρόφιμα, ενέργεια, ενοίκιο και βασικές υπηρεσίες απορροφούν σχεδόν ολόκληρο το πρόσθετο εισόδημα, ιδιαίτερα σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά ή οικογένειες με παιδιά.

Η επίδραση αυτή έχει και δημοσιονομική διάσταση. Από κάθε 100 ευρώ πρόσθετης κατανάλωσης, περίπου 20 με 24 ευρώ επιστρέφουν στο κράτος μέσω ΦΠΑ. Με απλά λόγια, από τα 480 ευρώ καθαρά που κερδίζει ετησίως ένας εργαζόμενος ο οποίος αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, τα 350–400 ευρώ καταλήγουν στην αγορά και έως 90 ευρώ επιστρέφουν στα δημόσια ταμεία. Δηλαδή ο κύκλος του χρήματος ενισχύει τόσο τη ζήτηση όσο και τα φορολογικά έσοδα.

Η δύσκολη καθημερινότητα

Ένας εργαζόμενος που ζει μόνος και αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, καταναλώνει σχεδόν όλο το πρόσθετο ποσό στην κατανάλωση, ενισχύοντας άμεσα την τοπική αγορά. Σε ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, το όφελος συχνά κατευθύνεται σε ανελαστικές δαπάνες, όπως το ενοίκιο ή οι λογαριασμοί ενέργειας, λειτουργώντας ως ανάχωμα στην ακρίβεια. Σε μια οικογένεια με ένα παιδί, τα επιπλέον χρήματα καλύπτουν βασικές ανάγκες και αυξάνουν την πιθανότητα μικρών, αλλά κρίσιμων, καταναλωτικών αποφάσεων.

Και στις τρεις περιπτώσεις, το κοινό στοιχείο είναι ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν «χάνεται». Επιστρέφει στην αγορά και ενισχύει τη ζήτηση σε κλάδους πρώτης γραμμής.

Στην πράξη, η αύξηση του κατώτατου μισθού λειτουργεί διαφορετικά ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, αλλά με ένα κοινό χαρακτηριστικό, καθώς τα πρόσθετα χρήματα σπάνια πηγαίνουν για αποταμίευση. Ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό που αμείβεται με τον κατώτατο και βλέπει περίπου 480 ευρώ καθαρά περισσότερα τον χρόνο, διοχετεύει σχεδόν ολόκληρο το ποσό στην κατανάλωση. Τρόφιμα, βασικά είδη και καθημερινές υπηρεσίες απορροφούν το σύνολο σχεδόν της αύξησης, ενισχύοντας άμεσα την τοπική αγορά.

Σε ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, όπου μόνο ο ένας εργάζεται με τον κατώτατο μισθό, το ίδιο ποσό λειτουργεί περισσότερο ως αντιστάθμισμα ανελαστικών δαπανών. Ενοίκιο, ενέργεια και λογαριασμοί απορροφούν σημαντικό μέρος της αύξησης, περιορίζοντας την πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό και αφήνοντας μικρό αλλά σταθερό χώρο για κατανάλωση. Η ενίσχυση είναι λιγότερο ορατή στην καθημερινή δαπάνη, αλλά σταθερή σε βάθος χρόνου.

Για μια οικογένεια με ένα παιδί, τα επιπλέον 480 ευρώ τον χρόνο λειτουργούν ως «μαξιλάρι» βασικών εξόδων. Το ποσό δεν αλλάζει θεαματικά το επίπεδο ζωής, αλλά αυξάνει την ανθεκτικότητα του νοικοκυριού απέναντι σε απρόβλεπτες δαπάνες και δημιουργεί υψηλό πολλαπλασιαστή κατανάλωσης, καθώς κατευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά σε αγαθά πρώτης ανάγκης.

Το πραγματικό κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αν για τον εργαζόμενο η αύξηση σημαίνει καθαρό όφελος, για την επιχείρηση η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Το κόστος δεν περιορίζεται στον μισθό. Προστίθενται εργοδοτικές εισφορές, προσαυξήσεις για υπερωρίες ή εργασία σε αργίες.

Σε ένα μικρό κατάστημα λιανικής με δύο εργαζόμενους, μια αύξηση 50 ευρώ μεικτά ανά εργαζόμενο ανεβάζει το μηνιαίο κόστος κατά 120–130 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις εισφορές. Σε ετήσια βάση, η επιβάρυνση ξεπερνά τα 1.500 ευρώ. Για επιχειρήσεις με περιορισμένα περιθώρια κέρδους, αυτό το ποσό δεν είναι αμελητέο.

Στην εστίαση, το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο. Οι προσαυξήσεις για βραδινή εργασία και Σαββατοκύριακα «μεγεθύνουν» την αύξηση, ενώ η δυνατότητα μετακύλισης του κόστους στις τιμές είναι περιορισμένη λόγω ανταγωνισμού. Συχνά, η προσαρμογή γίνεται μέσω μείωσης ωρών εργασίας ή καθυστέρησης νέων προσλήψεων.

Στον τουρισμό,η εποχικότητα δημιουργεί μια χρονική ασυμμετρία. Το αυξημένο μισθολογικό κόστος τρέχει όλο τον χρόνο, ενώ τα έσοδα συγκεντρώνονται σε λίγους μήνες, πιέζοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν οτι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι αναγκαία και κοινωνικά επιβεβλημένη καθώς ενισχύει την αγορά ενισχύει την κατανάλωση και επιστρέφει μέρος του κόστους στο κράτος μέσω φόρων. Όμως, χωρίς παράλληλη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είτε μέσω μείωσης εισφορών, είτε μέσω στοχευμένων κινήτρων, το βάρος κινδυνεύει να μετατραπεί σε φρένο για την απασχόληση και τις επενδύσεις.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Economy
Μισθοί: Πόση αύξηση μπορούν να «σηκώσουν» οι μικρομεσαίες; 

Μισθοί: Πόση αύξηση μπορούν να «σηκώσουν» οι μικρομεσαίες; 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας – Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα
Οικονομικές Ειδήσεις 01.02.26

Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας - Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων - Γιατί μια δεσμευτική ειδική Οδηγία της ΕΕ για τις επιχειρήσεις είναι η μόνη λύση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 
Ρεκόρ εξαγωγών 01.02.26

Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 

Παρά τα προβλήματα πάνω από το 70% της παραγωγής φέτας εξάγεται στις διεθνείς αγορές – Ο ρόλος της ευλογιάς και τα συμβόλαια με τους ξένους 

Δημήτρης Χαροντάκης
Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν
ΔΥΠΑ 01.02.26

Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και άνεργοι από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ωστόσο ο χρόνος ασφάλισης που θα προκύψει δεν θα αναγνωρίζεται ως χρόνος βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν
Τροχαία-Εργατικά 01.02.26

Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Έρευνα αποκαλύπτει ότι τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εντός και εκτός εργασιακών χώρων, είναι η 6η πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι φτωχότερες χώρες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεγάλη Βρετανία: «Ντροπή σου» – Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου
Κόσμος 01.02.26

«Ντροπή σου»: Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου

Οι νέες φωτογραφίες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ από την τελευταία δημοσιευμένη σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν κυριαρχούν στις εφημερίδες της Κυριακής.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή βροχόπτωση – Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι
Προσοχή στις μετακινήσεις 01.02.26

Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή κακοκαιρία - Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι

Σε εξέλιξη από τις 6:30 το πρωί της Κυριακής επιχείρηση καθαρισμού του δρόμου Πήδημα - Αρφαρά - Η καταρρακτώδης βροχή που έφερε η κακοκαιρία υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τους 30 τόνους ανά στρέμμα

Σύνταξη
Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
Champions League 01.02.26

Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ και συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ποια ματς έχουν οι «ασπιρίνες» μέχρι τον Ολυμπιακό και τι γίνεται με τον τραυματισμό του Μαρκ Φλέκεν.

Σύνταξη
Κάτια Δανδουλάκη – Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο
Παλιά ιστορία 01.02.26

Κάτια Δανδουλάκη - Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο

Την Κάτια Δανδουλάκη φιλοξένησε στο «Τετ α Τετ» αυτής της εβδομάδας ο Τάσος Τρύφωνος. Η σπουδαία ηθοποιός ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής της, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Νίκου Γαλανού και στον αρραβώνα τους που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο.

Σύνταξη
Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Ανώτατο όριο στα κόστη των ρόστερ, αυστηρές ποινές και στόχος η βιωσιμότητα – Τι σημαίνει το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο για τους συλλόγους της Bundesliga και το μέλλον του γερμανικού ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή
Ισορροπίες τρόμου 01.02.26

Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη αν και οι εκατέρωθεν δηλώσεις για πρόοδο στις προσπάθειες διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν θεωρείται ότι αποτελούν ένα «θετικό» σημάδι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών 01.02.26

Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών, «άστεγο» από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, σε κάθε έντονη βροχόπτωση «βλέπει» το ισόγειο του να πλημμυρίζει. Μιλούν στο in ο διευθυντής του σχολείου και ο αντιδήμαρχος υποδομών Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας – Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα
Οικονομικές Ειδήσεις 01.02.26

Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας - Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων - Γιατί μια δεσμευτική ειδική Οδηγία της ΕΕ για τις επιχειρήσεις είναι η μόνη λύση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI: Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εμπειρία του τουρισμού
Κύκλος Capsule T 01.02.26

Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού

Startuppers του φετινού κύκλου Capsule T του ΞΕΕ παρουσιάζουν καινοτόμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 
Ρεκόρ εξαγωγών 01.02.26

Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 

Παρά τα προβλήματα πάνω από το 70% της παραγωγής φέτας εξάγεται στις διεθνείς αγορές – Ο ρόλος της ευλογιάς και τα συμβόλαια με τους ξένους 

Δημήτρης Χαροντάκης
Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν
ΔΥΠΑ 01.02.26

Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και άνεργοι από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ωστόσο ο χρόνος ασφάλισης που θα προκύψει δεν θα αναγνωρίζεται ως χρόνος βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Καιρός: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας – Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια
Καιρός 01.02.26

Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας - Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια

Επιδείνωση της κακοκαιρίας από τα ξημερώματα με ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο