Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open
Η εκπληκτική Έλενα Ριμπάκινα διέψευσε τα προγνωστικά, νίκησε 2-1 σετ το Νο1 του κόσμου και απόλυτο φαβορί, Αρίνα Σαμπαλένκα και κατέκτησε το πρώτο Australian Open της καριέρας της.
- Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος στις Σέρρες - Επικαλείται... συναίνεση
- Επανέρχονται οι αγρότες με πανελλαδική σύσκεψη στις 4 Φεβρουαρίου - Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα
- Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση
- Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των γραφείων στην Αττική - Οι 7 πιο ακριβές περιοχές
Το πρώτο Australian Open και συνολικά δεύτερο major τίτλο στην καριέρα της πανηγυρίζει η Έλενα Ριμπάκινα.
Η 26χρονη Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης από το Καζακστάν, νίκησε 2-1 σετ 6-4, 4-6, 6-4 σε 2 ώρες και 19 λεπτά το Νο1 του κόσμου Αρίνα Σαμπαλένκα και διέψευσε όλα τα προγνωστικά του μεγάλου τελικού στο φετινό τουρνουά της Μελβούρνης. Έτσι, πήρε και ρεβάνς και από την Λευκορωσίδα που την είχε νικήσει στον μεταξύ τους τελικό στην Αυστραλία το 2023.
Για να φτάσει στη μεγάλη αυτή νίκη μάλιστα η Καζάκα τενίστρια, χρειάστηκε να κάνει μια μεγάλη ανατροπή στο τρίτο και καθοριστικό σετ, αφού βρέθηκε πίσω 0-3 γκέιμς, το γύρισε σε 5-3 και τελικά κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο.
ELENA RYBAKINA IS AN AUSTRALIAN OPEN CHAMPION 🏆
The No.5 seed defeats Aryna Sabalenka in an enthralling three-set encounter in Melbourne 👏 @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/iWAAHFZFHR
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2026
Χρειάστηκε μεγάλη ανατροπή στο τέλος
Στο πρώτο σετ, η Ριμπάκινα έκανε break στο πρώτο game και στην συνέχεια, αφού κράτησε το σερβίς της, προηγήθηκε με 1-0 (6-4) μετά από 38 λεπτά. Στο δεύτερο σετ, οι δύο τενίστριες υπερασπίστηκαν επιτυχώς το σερβίς τους, μέχρι το δέκατο και καθοριστικό -όπως αποδείχθηκε- game, όπου η Σαμπαλένκα πέτυχε το break που την οδήγησε στην ισοφάριση (1-1) με 6-4 μετά από 50 λεπτά.
Στο τρίτο και τελευταίο σετ του τελικού, η Σαμπαλένκα έδειξε ότι θα φθάσει στην κατάκτηση του τροπαίου, καθώς έκανε break στο δεύτερο game και προηγήθηκε με 3-0. Ωστόσο, η Ριμπάκινα δεν είχε αντίδραση και με αντεπίθεση διαρκείας, «απάντησε» με διαδοχικά breaks στο πέμπτο και στο έβδομο game, παίρνοντας προβάδισμα με 5-3. Η Λευκορωσίδα προσπάθησε να μείνει στο ματς και μείωσε σε 5-4, όμως η Καζάκα κράτησε ψύχραιμα το σερβίς της και έφθασε στον θρίαμβο με 6-4, μετά από 51 λεπτά.
Elena Rybakina taking a lap around the arena with her Australian Open trophy.
Look at the joy on her face 🥹🏆
Beautiful scenes. ❤️
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 31, 2026
- Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open
- Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
- Ο Αντετοκούνμπο… τρόλαρε εταιρεία προφυλακτικών στα social media: «Δουλεύει το προϊόν σας;» (pics)
- Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)
- Ετοιμάζουν trade για τον Αντετοκούνμπο οι Γουόριορς – Όλα τα δεδομένα
- NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)
- Τι είπε το ball boy της Μπενφίκα για την αγκαλιά με τον Μουρίνιο: «Την επόμενη μέρα έγινε χαμός στο σχολείο» (pics)
- Σπανούλης για τα προβλήματα της Μονακό: «Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, αρκετά πια!»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις