Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open

Το πρώτο Australian Open και συνολικά δεύτερο major τίτλο στην καριέρα της πανηγυρίζει η Έλενα Ριμπάκινα.

Η 26χρονη Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης από το Καζακστάν, νίκησε 2-1 σετ 6-4, 4-6, 6-4 σε 2 ώρες και 19 λεπτά το Νο1 του κόσμου Αρίνα Σαμπαλένκα και διέψευσε όλα τα προγνωστικά του μεγάλου τελικού στο φετινό τουρνουά της Μελβούρνης. Έτσι, πήρε και ρεβάνς και από την Λευκορωσίδα που την είχε νικήσει στον μεταξύ τους τελικό στην Αυστραλία το 2023.

Για να φτάσει στη μεγάλη αυτή νίκη μάλιστα η Καζάκα τενίστρια, χρειάστηκε να κάνει μια μεγάλη ανατροπή στο τρίτο και καθοριστικό σετ, αφού βρέθηκε πίσω 0-3 γκέιμς, το γύρισε σε 5-3 και τελικά κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο.

Χρειάστηκε μεγάλη ανατροπή στο τέλος

Στο πρώτο σετ, η Ριμπάκινα έκανε break στο πρώτο game και στην συνέχεια, αφού κράτησε το σερβίς της, προηγήθηκε με 1-0 (6-4) μετά από 38 λεπτά. Στο δεύτερο σετ, οι δύο τενίστριες υπερασπίστηκαν επιτυχώς το σερβίς τους, μέχρι το δέκατο και καθοριστικό -όπως αποδείχθηκε- game, όπου η Σαμπαλένκα πέτυχε το break που την οδήγησε στην ισοφάριση (1-1) με 6-4 μετά από 50 λεπτά.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ του τελικού, η Σαμπαλένκα έδειξε ότι θα φθάσει στην κατάκτηση του τροπαίου, καθώς έκανε break στο δεύτερο game και προηγήθηκε με 3-0. Ωστόσο, η Ριμπάκινα δεν είχε αντίδραση και με αντεπίθεση διαρκείας, «απάντησε» με διαδοχικά breaks στο πέμπτο και στο έβδομο game, παίρνοντας προβάδισμα με 5-3. Η Λευκορωσίδα προσπάθησε να μείνει στο ματς και μείωσε σε 5-4, όμως η Καζάκα κράτησε ψύχραιμα το σερβίς της και έφθασε στον θρίαμβο με 6-4, μετά από 51 λεπτά.