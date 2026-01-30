Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας 102-91: «100άρα» με έξι διψήφιους οι Βάσκοι

Η Μπασκόνια επικράτησε της Ζαλγκίρις με 102-91 για την 25η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Λουγουαγού-Καμπαρό με 19 και ακολούθησαν οι Φόρεστ (16), Χάουαρντ (15), Κούρουκς (15) Σίμονς (12π) και Ντιακιτέ (11),

Από την άλλη ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν… μία ομάδα μόνος, έχοντας 30 πόντους (5/5 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 11/11 βολές), 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όμως η εξαιρετική του επίδοση δεν ήταν αρκετή για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Οι Βάσκοι επέστρεψαν στις νικηφόρες εμφανίσεις, μετά τις ήττες απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Φενερμπαχτσέ αντίστοιχα και βελτίωσαν στο 9-16 το ρεκόρ της, κυνηγώντας ένα… θαύμα για να προλάβει τις προνομιούχες θέσεις.

Απ’ την άλλη πλευρά η λιθουανική ομάδα υποχώρησε στο 14-11 και για την ώρα παραμένει οριακά στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στις πρώτες τρεις περιόδους, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μπασκόνια πάτησε… γκάζι στην επίθεση, έχοντας 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και «καθάρισε» τη νίκη απέναντι σε μία Ζαλγκίρις που τα περίμενε όλα απ’ τον Φρανσίσκο (30π., 5 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τους Βάσκους ήταν ο Λουαού-Καμπαρό, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους (αν και είχε 1/7 τρίπ.), ενώ τον ακολούθησαν οι Φόρεστ (16π.) και Χάουαρντ (15π.).

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 46-45, 75-71, 102-91

Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 15 (3/5 δίποντα, 3/8 τρίποντα), Ντιακίτε 11 (7 ριμπάουντ), Σίμονς 12 (4/5 δίποντα), Βιγιάρ, Ομορούγι 8, Κούρουτς 15 (5/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Λουγουαγού-Καμπαρό 19 (3/6 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 10/10 βολές, 4 ασίστ), Σπανιόλο, Φόρεστ 16 (7/7 δίποντα), Ρατζέβιτσους 3, Ντιοπ 1, Φρις 2

Ζαλγκίρις Κάουνας (Μασιούλις): Φρανσίσκο 30 (5/5 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 11/11 βολές, 5 ασίστ, 4 λάθη), Ράιτ 12 (5/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπραζντέικις 11 (5 ασίστ), Γκιεντράιτις 2, Τουμπέλις 9 (4 ριμπάουντ), Λο 1 (3 ασίστ), Σλίβα 13 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπιρούτις 2, Μπουτκεβίτσιους 3 (1), Ουλάνοβας 8 (2/2 τρίποντα)