Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας 102-91: «100άρα» με έξι διψήφιους οι Βάσκοι
Μπάσκετ 30 Ιανουαρίου 2026, 23:38

Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας 102-91: «100άρα» με έξι διψήφιους οι Βάσκοι

Η Μπασκόνια είχε τους έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και έτσι παρά τους 30 που έβαλε ο Φρανσίσκο, νίκησε τη Ζαλγκίρις με 102-91 στην Ισπανία.

Σύνταξη
Η Μπασκόνια επικράτησε της Ζαλγκίρις με 102-91 για την 25η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Λουγουαγού-Καμπαρό με 19 και ακολούθησαν οι Φόρεστ (16), Χάουαρντ (15), Κούρουκς (15) Σίμονς (12π) και Ντιακιτέ (11),

Από την άλλη ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν… μία ομάδα μόνος, έχοντας 30 πόντους (5/5 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 11/11 βολές), 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όμως η εξαιρετική του επίδοση δεν ήταν αρκετή για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Οι Βάσκοι επέστρεψαν στις νικηφόρες εμφανίσεις, μετά τις ήττες απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Φενερμπαχτσέ αντίστοιχα και βελτίωσαν στο 9-16 το ρεκόρ της, κυνηγώντας ένα… θαύμα για να προλάβει τις προνομιούχες θέσεις.

Απ’ την άλλη πλευρά η λιθουανική ομάδα υποχώρησε στο 14-11 και για την ώρα παραμένει οριακά στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στις πρώτες τρεις περιόδους, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο η Μπασκόνια πάτησε… γκάζι στην επίθεση, έχοντας 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και «καθάρισε» τη νίκη απέναντι σε μία Ζαλγκίρις που τα περίμενε όλα απ’ τον Φρανσίσκο (30π., 5 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τους Βάσκους ήταν ο Λουαού-Καμπαρό, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους (αν και είχε 1/7 τρίπ.), ενώ τον ακολούθησαν οι Φόρεστ (16π.) και Χάουαρντ (15π.).

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 46-45, 75-71, 102-91

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 15 (3/5 δίποντα, 3/8 τρίποντα), Ντιακίτε 11 (7 ριμπάουντ), Σίμονς 12 (4/5 δίποντα), Βιγιάρ, Ομορούγι 8, Κούρουτς 15 (5/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Λουγουαγού-Καμπαρό 19 (3/6 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 10/10 βολές, 4 ασίστ), Σπανιόλο, Φόρεστ 16 (7/7 δίποντα), Ρατζέβιτσους 3, Ντιοπ 1, Φρις 2

Ζαλγκίρις Κάουνας (Μασιούλις): Φρανσίσκο 30 (5/5 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 11/11 βολές, 5 ασίστ, 4 λάθη), Ράιτ 12 (5/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπραζντέικις 11 (5 ασίστ), Γκιεντράιτις 2, Τουμπέλις 9 (4 ριμπάουντ), Λο 1 (3 ασίστ), Σλίβα 13 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπιρούτις 2, Μπουτκεβίτσιους 3 (1), Ουλάνοβας 8 (2/2 τρίποντα)

Φυσικό αέριο
Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κατασκευές
Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

Μπάσκετ 31.01.26

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»

Με τον Κώστα Σλούκα να έχει 26 πόντους και να μοιράζει 9 ασίστ, ο Παναθηναϊκός, έστω και λίγο... αγχωτικά, έφυγε νικητής από τη Γαλλία (78-79 τη Βιλερμπάν) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Μπάσκετ 30.01.26

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και κόντρα στη Ντουμπάι BC (95-92 στο Βελιγράδι) για την 25η αγωνιστική. Ήταν η 4η σερί νίκη των Σέρβων, έχοντας κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού.

Σύνταξη
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Μπάσκετ 30.01.26

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!

Η Βίρτους Μπολόνια «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς έφυγε νικήτρια από το Πριγκιπάτο με 84-82, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα λίγο πριν το φινάλε!

Σύνταξη
LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.01.26

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
Euroleague 30.01.26

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Σύνταξη
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
Euroleague 30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σύνταξη
Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της
Ελλάδα 31.01.26

Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της

Σοκαρισμένος, με δάκρυα στα μάτια και φωνή που «σπάει», ο φίλος της άτυχης Μαρίας Αγγελακούδη μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» για την φρίκη που αποκαλύφθηκε μήνες μετά την εξαφάνισή της.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο
Κόσμος 31.01.26

ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο

Με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές υιοθετήθηκε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
50 χρόνια μετά 31.01.26

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Εξαιτίας του ισχυρού ψύχους που επικρατεί στις ΗΠΑ, η NASA δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει την τελευταία δοκιμή για την αποστολή. Η εκτόξευση της Artemis 2 θα εξαρτηθεί από τη δοκιμή.

Σύνταξη
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 31.01.26

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»

Με τον Κώστα Σλούκα να έχει 26 πόντους και να μοιράζει 9 ασίστ, ο Παναθηναϊκός, έστω και λίγο... αγχωτικά, έφυγε νικητής από τη Γαλλία (78-79 τη Βιλερμπάν) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες
Αφρική 30.01.26

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες

Οι νεκροί από την κατολίσθηση είναι «εργάτες στο ορυχείο, παιδιά και γυναίκες» που πωλούσαν εμπορεύματα. Ορισμένοι άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σύνταξη
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι
Μπάσκετ 30.01.26

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και κόντρα στη Ντουμπάι BC (95-92 στο Βελιγράδι) για την 25η αγωνιστική. Ήταν η 4η σερί νίκη των Σέρβων, έχοντας κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού.

Σύνταξη
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Μπάσκετ 30.01.26

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!

Η Βίρτους Μπολόνια «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς έφυγε νικήτρια από το Πριγκιπάτο με 84-82, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα λίγο πριν το φινάλε!

Σύνταξη
Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών
New York Times 30.01.26

Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών

Η συμφωνία θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν αλλοδαπούς στην Αργεντινή, με την ιδέα ότι από εκεί θα τους προσφέρονταν πιθανώς πτήσεις για να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας
Κόσμος 30.01.26

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας

Στο πρωτοδικείο, στην Γαλλία, οι ένορκοι καταδίκασαν την 27χρονη γυναίκα σε κάθειρξη 25 ετών για βασανιστήρια και βάρβαρη πράξη που οδήγησε στον θάνατο του μωρού, χωρίς να το επιδιώκει

Σύνταξη
Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ
Ποδόσφαιρο 30.01.26

Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ

Η ΕΠΟ πληρώνει για να έρθει η Παραγουάη για φιλικό ματς, όμως δεν εισπράττει για να πάει η Εθνική στην Ουγγαρία, παρά καταβάλει η ίδια τα απαιτούμενα χρήματα

Βάιος Μπαλάφας
Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως
Ντοκιμαντέρ 30.01.26

Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως

Το υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του New Yorker, Cashing Out, ξετυλίγει το νήμα μιας άγνωστης και ηθικά αμφιλεγόμενης βιομηχανίας, όπου επενδυτές αγόραζαν τις ασφάλειες ζωής ασθενών με AIDS που είχαν ελάχιστο χρόνο ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ
Άρτος και θεάματα 30.01.26

Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ

Με αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων IndyCar στους δρόμους της Ουάσιγκτον σχεδιάζει να γιορτάσει 250ά γενέθλια των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα και κάλεσε τις αρχές να συνεργαστούν με τους διοργανωτές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν
Μέση Ανατολή 30.01.26

Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν

Το Ιράν μπορεί να είναι πληγωμένο, αλλά η ικανότητά του να προκαλέσει όλεθρο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε σχέδιο σταθερότητας στην Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
Βίντεο 30.01.26

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου

Σύνταξη
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό
Ελλάδα 30.01.26

Ανέτρεψε το ΣτΕ την απόφασή του για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου - Το σκεπτικό

Το ΣτΕ σημειώνει ότι η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες «έπαψε να ισχύει»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

