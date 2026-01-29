Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Επτά τρόφιμα για ενέργεια όλο το 24ωρο
Επτά τρόφιμα για ενέργεια όλο το 24ωρο

Αυτά τα τρόφιμα χαρίζουν υγεία, διάθεση και ενέργεια, ενώ είναι ταμάμ για το πρωινό μας.

Πολλοί άνθρωποι θυσιάζουν το πρωινό τους για λίγα λεπτά παραπάνω ύπνου. Όμως, το να τρώμε πρωινό είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να δώσουμε στον οργανισμό μας την ενέργεια που χρειάζεται μέσα στη μέρα. Σύμφωνα με ειδικούς, το πρωινό αναπληρώνει τη γλυκόζη στον εγκέφαλο, το πιο ενεργοβόρο όργανο του σώματος, ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε καθαρά και να παραμένουμε συγκεντρωμένοι.

Επιπλέον, σταθεροποιεί το σάκχαρο, αναπληρώνει τα θρεπτικά συστατικά που χρησιμοποιούν ο εγκέφαλος και οι μύες μας κατά τη διάρκεια της νύχτας και σηματοδοτεί στον μεταβολισμό μας να βγει από τη φάση ανάπαυσης.

Γιατί είναι σημαντικό να τρώμε πρωινό, ιδίως όταν έχουμε άγχος;

Και αν τα πρωινά μας είναι πάντα βιαστικά, το να τρώμε το πρωί είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το σταθερό σάκχαρο βοηθά στον έλεγχο της κορτιζόλης και άλλων ορμονών του στρες, δημιουργώντας μια πιο ήρεμη και ισορροπημένη αρχή της μέρας, τονίζουν οι επιστήμονες.

Δεν προσφέρουν όλα τα πρωινά τρόφιμα το ίδιο ενεργειακό όφελος στον οργανισμό μας. Η κατανάλωση υψηλής ποιότητας ισορροπημένων θερμίδων οδηγεί σε υψηλότερης ποιότητας και πιο σταθερή ενέργεια.

Τι πρέπει να περιέχουν τα τρόφιμα που επιλέγουμε για πρωινό;

Προτείνεται να επιλέγουμε γεύμα που περιλαμβάνει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λίπος, καθώς κάθε ένα από τα παραπάνω θρεπτικά συστατικά προσφέρει διαφορετικά οφέλη:

  • Οι υδατάνθρακες είναι η προτιμώμενη πηγή ενέργειας του σώματος, ειδικά για τον εγκέφαλο και τους μύες.
  • Οι πρωτεΐνες βοηθούν να κρατηθεί η ενέργεια σταθερή, επιβραδύνοντας την πέψη και στηρίζοντας τους μύες και τον μεταβολισμό.
  • Τα λιπαρά προσφέρουν μακροχρόνια και συγκεντρωμένη ενέργεια.

Ακολουθούν 7 πρωινά τρόφιμα που οι ειδικοί προτείνουν για περισσότερη ενέργεια:

1. Αυγά

Τα αυγά είναι πλήρης πρωτεΐνη, περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα και μας κρατούν χορτάτους για περισσότερη ώρα. Είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνες B και χολίνη, που υποστηρίζουν την ενέργεια του εγκεφάλου, τη συγκέντρωση και το αίσθημα κορεσμού.

2. Σπανάκι

Προσθέστε μερικές χούφτες στο πρωινό σας με αυγά για μια χορταστική, ενεργειακή επιλογή. Το σπανάκι είναι πλούσιο σε φυτικό σίδηρο για τη μεταφορά οξυγόνου στα κύτταρα και σε νιτρικά άλατα, που βοηθούν στην αύξηση της ροής του αίματος και της ενέργειας.

3. Ελληνικό γιαούρτι, όταν το πρωινό μας είναι αγχωτικό

Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και προβιοτικά που υποστηρίζουν την πέψη, τη ρύθμιση του σακχάρου και τη διάθεση. Ιδανικό για βιαστικά ή αγχωτικά πρωινά.

4. Ξηροί καρποί και σπόροι

Περιέχουν μαγνήσιο, που υποστηρίζει εκατοντάδες βιοχημικές αντιδράσεις για τη δημιουργία ενέργειας. Μπορείτε να προσθέσετε αμύγδαλα, κολοκυθόσπορους ή τσία στο γιαούρτι ή τη βρώμη σας.

5. Βρώμη, σταθερή αξία για πρωινό

Πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες, συνδυάστε τη με ξηρούς καρπούς, σπόρους και φρούτα για ένα πλήρες γεύμα πρωινού.

6. Τυρί cottage

Πλούσιο σε καζεΐνη, μια αργής πέψης πρωτεΐνη που κρατά το αίσθημα κορεσμού και την ενέργεια σταθερή για ώρες. Περιέχει επίσης ασβέστιο που υποστηρίζει τη λειτουργία των μυών και τον μεταβολισμό.

7. Αβοκάντο

Πλούσιο σε λιπαρά και πρωτεΐνη για σταθερή ενέργεια και πρόληψη της πτώσης της ενέργειας το πρωί. Δοκιμάστε κλασικό τοστ με αβοκάντο ή πρωινά τάκος με αβοκάντο, αυγά, λάχανο τουρσί και -αν σας αρέσει- καυτερή σάλτσα.

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
Καλλιθέα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος των επτά ημερών που έχασε τη ζωή του
Τραγωδία 29.01.26

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος που έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα - Τι δήλωσαν οι γονείς

Γιατί οι γονείς το μετέφεραν αρχικώς σε ιατρείο μικρών ζώων στην Καλλιθέα - Επί 40 λεπτά οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» προσπαθούσαν μάταια να το επαναφέρουν

Σύνταξη
Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων
Κόσμος 29.01.26

Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων

Δικαστήριο στην επαρχία Zhejiang στην Κίνα καταδίκασε τα μέλη της μαφιόζικης οικογένειας Ming για εγκλήματα όπως ανθρωποκτονία, παράνομη κράτηση, απάτη και λειτουργία χαρτοπαικτικών λεσχών

Σύνταξη
Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
Έκτακτο δελτίο 29.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Σύνταξη
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
Ανάρτηση 29.01.26

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;
The Explain Project 29.01.26

Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;

Άναρχη δόμηση, λανθασμένες επιλογές, μία πόλη πέρα από τα όρια της και στο βάθος έλλειψη πόρων και πολιτικά εμπόδια, συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο γρίφο για την Αττική.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές
Τα προγράμματα 29.01.26

Αυξήθηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές

Σχεδόν επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών - Η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στην αγορά παλιάς και νέας κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει στο 30%

Δήμητρα Σκούφου
«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο
Οι πρώτες έρευνες 29.01.26

Το προπάνιο ανατίναξε τη «Βιολάντα»

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης
Διεθνής έρευνα 29.01.26

ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης

Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι αναντίστοιχες των απωλειών από τον πληθωρισμό διαπιστώνει η νέα έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ΙLO για τις τάσεις στην απασχόληση και την κοινωνία το 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
Κόσμος 29.01.26

Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ
uncategorized 29.01.26

Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σιγουριά πως η Ουκρανία δεν θα είναι σε θέση να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξή της στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Σύνταξη
