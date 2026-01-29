Επτά τρόφιμα για ενέργεια όλο το 24ωρο

Πολλοί άνθρωποι θυσιάζουν το πρωινό τους για λίγα λεπτά παραπάνω ύπνου. Όμως, το να τρώμε πρωινό είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να δώσουμε στον οργανισμό μας την ενέργεια που χρειάζεται μέσα στη μέρα. Σύμφωνα με ειδικούς, το πρωινό αναπληρώνει τη γλυκόζη στον εγκέφαλο, το πιο ενεργοβόρο όργανο του σώματος, ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε καθαρά και να παραμένουμε συγκεντρωμένοι.

Επιπλέον, σταθεροποιεί το σάκχαρο, αναπληρώνει τα θρεπτικά συστατικά που χρησιμοποιούν ο εγκέφαλος και οι μύες μας κατά τη διάρκεια της νύχτας και σηματοδοτεί στον μεταβολισμό μας να βγει από τη φάση ανάπαυσης.

Γιατί είναι σημαντικό να τρώμε πρωινό, ιδίως όταν έχουμε άγχος;

Και αν τα πρωινά μας είναι πάντα βιαστικά, το να τρώμε το πρωί είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το σταθερό σάκχαρο βοηθά στον έλεγχο της κορτιζόλης και άλλων ορμονών του στρες, δημιουργώντας μια πιο ήρεμη και ισορροπημένη αρχή της μέρας, τονίζουν οι επιστήμονες.

Δεν προσφέρουν όλα τα πρωινά τρόφιμα το ίδιο ενεργειακό όφελος στον οργανισμό μας. Η κατανάλωση υψηλής ποιότητας ισορροπημένων θερμίδων οδηγεί σε υψηλότερης ποιότητας και πιο σταθερή ενέργεια.

Τι πρέπει να περιέχουν τα τρόφιμα που επιλέγουμε για πρωινό;

Προτείνεται να επιλέγουμε γεύμα που περιλαμβάνει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λίπος, καθώς κάθε ένα από τα παραπάνω θρεπτικά συστατικά προσφέρει διαφορετικά οφέλη:

Οι υδατάνθρακες είναι η προτιμώμενη πηγή ενέργειας του σώματος, ειδικά για τον εγκέφαλο και τους μύες.

είναι η προτιμώμενη πηγή ενέργειας του σώματος, ειδικά για τον εγκέφαλο και τους μύες. Οι πρωτεΐνες βοηθούν να κρατηθεί η ενέργεια σταθερή, επιβραδύνοντας την πέψη και στηρίζοντας τους μύες και τον μεταβολισμό.

βοηθούν να κρατηθεί η ενέργεια σταθερή, επιβραδύνοντας την πέψη και στηρίζοντας τους μύες και τον μεταβολισμό. Τα λιπαρά προσφέρουν μακροχρόνια και συγκεντρωμένη ενέργεια.

Ακολουθούν 7 πρωινά τρόφιμα που οι ειδικοί προτείνουν για περισσότερη ενέργεια:

1. Αυγά

Τα αυγά είναι πλήρης πρωτεΐνη, περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα και μας κρατούν χορτάτους για περισσότερη ώρα. Είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνες B και χολίνη, που υποστηρίζουν την ενέργεια του εγκεφάλου, τη συγκέντρωση και το αίσθημα κορεσμού.

2. Σπανάκι

Προσθέστε μερικές χούφτες στο πρωινό σας με αυγά για μια χορταστική, ενεργειακή επιλογή. Το σπανάκι είναι πλούσιο σε φυτικό σίδηρο για τη μεταφορά οξυγόνου στα κύτταρα και σε νιτρικά άλατα, που βοηθούν στην αύξηση της ροής του αίματος και της ενέργειας.

3. Ελληνικό γιαούρτι, όταν το πρωινό μας είναι αγχωτικό

Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και προβιοτικά που υποστηρίζουν την πέψη, τη ρύθμιση του σακχάρου και τη διάθεση. Ιδανικό για βιαστικά ή αγχωτικά πρωινά.

4. Ξηροί καρποί και σπόροι

Περιέχουν μαγνήσιο, που υποστηρίζει εκατοντάδες βιοχημικές αντιδράσεις για τη δημιουργία ενέργειας. Μπορείτε να προσθέσετε αμύγδαλα, κολοκυθόσπορους ή τσία στο γιαούρτι ή τη βρώμη σας.

5. Βρώμη, σταθερή αξία για πρωινό

Πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες, συνδυάστε τη με ξηρούς καρπούς, σπόρους και φρούτα για ένα πλήρες γεύμα πρωινού.

6. Τυρί cottage

Πλούσιο σε καζεΐνη, μια αργής πέψης πρωτεΐνη που κρατά το αίσθημα κορεσμού και την ενέργεια σταθερή για ώρες. Περιέχει επίσης ασβέστιο που υποστηρίζει τη λειτουργία των μυών και τον μεταβολισμό.

7. Αβοκάντο

Πλούσιο σε λιπαρά και πρωτεΐνη για σταθερή ενέργεια και πρόληψη της πτώσης της ενέργειας το πρωί. Δοκιμάστε κλασικό τοστ με αβοκάντο ή πρωινά τάκος με αβοκάντο, αυγά, λάχανο τουρσί και -αν σας αρέσει- καυτερή σάλτσα.

* Πηγή: Vita