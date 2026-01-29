UEFA Champions League: Η κλήρωση του Ολυμπιακού στα πλέι-οφ ζωντανά στο MEGA News
Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 12.50, το MEGA News ταξιδεύει στη Νιόν της Ελβετίας για την κλήρωση των πλέι-οφ του UEFA Champions League.
Το MEGA News δίνει το «παρών» στην κλήρωση που θα κρίνει τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού στο UEFA Champions League.
Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 12:50, το MEGA News θα μεταδώσει ζωντανά από τη Νιόν της Ελβετίας την κλήρωση για τα πλέι-οφ της ενδιάμεσης φάσης της διοργάνωσης. Η διαδικασία θα αποκαλύψει την ομάδα που θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού, στη μεγάλη μάχη για την πρόκριση στη φάση των «16». Οι πιθανοί αντίπαλοι των «ερυθρολεύκων» είναι η Αταλάντα και η Λεβερκούζεν.
Την κλήρωση θα μεταδώσει ο Παναγιώτης Περπερίδης, ενώ ο Γιώργος Μαζιάς θα μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο απευθείας από τη Νιόν.
Οι αναμετρήσεις αφορούν στις ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 9 έως 24 στη βαθμολογία της League Phase. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες οκτώ ομάδες της κατάταξης έχουν ήδη εξασφαλίσει την απευθείας πρόκρισή τους στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Οι πρώτοι αγώνες των πλέι-οφ θα διεξαχθούν στις 17 και 18 Φεβρουαρίου, ενώ οι ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί για τις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2026.
Το MEGA News, σταθερά δίπλα στα μεγάλα αθλητικά ραντεβού, μεταφέρει τον παλμό και τις κορυφαίες στιγμές από το επίκεντρο της δράσης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΕΪ-ΟΦ ΤΟΥ UEFA CHAMPIONS LEAGUE ΣΤΙΣ 12:50
* Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.
