UEFA Champions League: Η κλήρωση του Ολυμπιακού στα πλέι-οφ ζωντανά στο MEGA News
29 Ιανουαρίου 2026, 15:36

UEFA Champions League: Η κλήρωση του Ολυμπιακού στα πλέι-οφ ζωντανά στο MEGA News

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 12.50, το MEGA News ταξιδεύει στη Νιόν της Ελβετίας για την κλήρωση των πλέι-οφ του UEFA Champions League.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Spotlight

Το MEGA News δίνει το «παρών» στην κλήρωση που θα κρίνει τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού στο UEFA Champions League.

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 12:50, το MEGA News θα μεταδώσει ζωντανά από τη Νιόν της Ελβετίας την κλήρωση για τα πλέι-οφ της ενδιάμεσης φάσης της διοργάνωσης. Η διαδικασία θα αποκαλύψει την ομάδα που θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού, στη μεγάλη μάχη για την πρόκριση στη φάση των «16». Οι πιθανοί αντίπαλοι των «ερυθρολεύκων» είναι η Αταλάντα και η Λεβερκούζεν.

Την κλήρωση θα μεταδώσει ο Παναγιώτης Περπερίδης, ενώ ο Γιώργος Μαζιάς θα μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο απευθείας από τη Νιόν.

Οι αναμετρήσεις αφορούν στις ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 9 έως 24 στη βαθμολογία της League Phase. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες οκτώ ομάδες της κατάταξης έχουν ήδη εξασφαλίσει την απευθείας πρόκρισή τους στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι πρώτοι αγώνες των πλέι-οφ θα διεξαχθούν στις 17 και 18 Φεβρουαρίου, ενώ οι ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί για τις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2026.

Το MEGA News, σταθερά δίπλα στα μεγάλα αθλητικά ραντεβού, μεταφέρει τον παλμό και τις κορυφαίες στιγμές από το επίκεντρο της δράσης.

YouTube thumbnail

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΕΪ-ΟΦ ΤΟΥ UEFA CHAMPIONS LEAGUE ΣΤΙΣ 12:50

* Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com,  της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Vita.gr
Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Business
Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

inWellness
inTown
Media
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη
29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη

Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης - «Το είδαμε και αυτό», σχολιάζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία
29.01.26

Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία

Η Κόρτνεϊ Λαβ, η αμφιλεγόμενη «βασίλισσα του γκραντζ» και ηγετική φυσιογνωμία των Hole, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες» – Συγκίνηση στην υποδοχή
Δυστύχημα στη Ρουμανία 29.01.26

Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες»

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές
Πλημμελή μέτρα ασφαλείας 29.01.26

Νέες αποκαλύψεις για την έκρηξη στη Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές προπανίου

Τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο Βιολάντα και οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων που αγνοήθηκαν οδήγησαν όπως όλα δείχνουν στη μοιραία έκρηξη και τον θάνατο των πέντε εργατριών

Σύνταξη
Βιολάντα: «Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι» – Θρήνος στα Τρίκαλα για τις πέντε αδικοχαμένες μητέρες
Τραγωδία στη «Βιολάντα» 29.01.26

«Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι» - Θρήνος στα Τρίκαλα για τις πέντε αδικοχαμένες μητέρες

​Το χωριό της Αναστασίας, η οποία κηδεύεται σήμερα, είναι βυθισμένο στο πένθος, ωστόσο πίσω από τον αφόρητο πόνο και τα δάκρυα υπάρχει η απαίτηση για δικαιοσύνη

Σύνταξη
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος μετά την απολογία του
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26

Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος της Γλυφάδας μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Βάσει της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του 46χρονου, η προσωρινή του κράτηση ήταν μονόδρομος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
