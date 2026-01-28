Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό
Πριν ορκιστεί και αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα, ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο συνελήφθη όπως επέστρεφε από τη Γουατεμάλα στον Παναμά, πριν αποκτήσει ασυλία
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, τον οποίο βαρύνουν υποψίες για διαφθορά, τέθηκε υπό κράτηση χθες Τρίτη σε διεθνές αεροδρόμιο της χώρας του. Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από παναμαϊκά τηλεοπτικά δίκτυα τον εικονίζει να συνοδεύεται εκτός αεροδρομίου από αστυνομικούς, που του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν σε όχημα.
Ο κ. Καρίσο, ο οποίος διατρανώνει την αθωότητά του, συνελήφθη μόλις επέστρεψε από τη Γουατεμάλα, όπου επρόκειτο να ορκιστεί και να αναλάβει καθήκοντα μέλους του κεντροαμερικανικού κοινοβουλίου (PARLACEN). Το αξίωμα αυτό τυπικά θα του εγγυάτο ποινική ασυλία.
Ωστόσο την προηγουμένη, η εισαγγελία ανακοίνωσε την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πολιτικού, σε βάρος του οποίου υπάρχουν υποψίες για παράνομο πλουτισμό, μετά τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του η αξία των οποίων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο αμερικανικά δολάρια.
Ο υποψήφιος πρόεδρος του Παναμά δήλωσε πως επέστρεψε όταν ενημερώθηκε για το ένταλμα
Πρώην αντιπρόεδρος (2019-2024) και ατυχήσας υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της προπερασμένης χρονιάς, ο κ. Καρίσο διαβεβαίωσε παρόντες δημοσιογράφους κατά την άφιξή του ότι αποφάσισε να επιστρέψει στον Παναμά μόλις πληροφορήθηκε πως εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του.
«Επέλεξα να επιστρέψω στον Παναμά με ψηλά το κεφάλι, επειδή είμαι αθώος. Αυτός είναι πολιτικός διωγμός», υποστήριξε. Ο Βίκτορ Ορόβιο, μέλος της ομάδας των συνηγόρων του κ. Καρίσο, είπε στον Τύπο ότι η υπεράσπιση παρουσίασε αποδείξεις για τη νομιμότητα των επίμαχων κεφαλαίων.
Στον Παναμά έχουν ξεσπάσει αρκετά σκάνδαλα διαφθοράς τα τελευταία χρόνια, που πυροδότησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.
Δυο πρώην πρόεδροι βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις στο πλαίσιο της κολοσσιαίων διαστάσεων υπόθεσης της βραζιλιάνικης κατασκευαστικής εταιρείας Οντεμπρέχτ, η οποία έχει παραδεχτεί πως μοίραζε δωροδοκίες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε πολιτικούς στη Λατινική Αμερική για να εξασφαλίζει συμβάσεις εκτέλεσης μεγάλων δημοσίων έργων.
