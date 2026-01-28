sports betsson
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
«Ο Άγιαξ παίζει με τον Ολυμπιακό όχι μόνο για το θαύμα αλλά και για εκατομμύρια»
Ποδόσφαιρο 28 Ιανουαρίου 2026, 18:18

«Ο Άγιαξ παίζει με τον Ολυμπιακό όχι μόνο για το θαύμα αλλά και για εκατομμύρια»

Το ευρωπαϊκό βράδυ στο Άμστερνταμ κρύβει ένα μεγάλο οικονομικό διακύβευμα για τον «Αίαντα» σε μια κρίσιμη περίοδο για τον ολλανδικό σύλλογο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο αγώνας του Άγιαξ απέναντι στον Ολυμπιακό δεν είναι απλώς ακόμη ένα ματς Champions League. Για τους Ολλανδούς, πρόκειται για μια βραδιά με έντονο οικονομικό βάρος, σε μια σεζόν όπου κάθε εκατομμύριο μετράει διπλά. Ο ιστορικός σύλλογος του Άμστερνταμ παλεύει να σταθεροποιηθεί αγωνιστικά και ταυτόχρονα να ενισχύσει τα έσοδά του, καθώς τα τελευταία χρόνια η ευρωπαϊκή του πορεία δεν θυμίζει τις ένδοξες εποχές του πρόσφατου παρελθόντος.

Μέχρι στιγμής, ο Άγιαξ έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό από τη φετινή του συμμετοχή στο Champions League. Όπως όλες οι ομάδες της διοργάνωσης, έλαβε την αρχική συμμετοχική αμοιβή που ξεπερνά τα 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό προστίθεται το ποσό από τον λεγόμενο «πυλώνα αξίας», έναν σύνθετο μηχανισμό κατανομής χρημάτων της UEFA που λαμβάνει υπόψη τόσο την εμπορική δύναμη των τηλεοπτικών αγορών όσο και τις ευρωπαϊκές επιδόσεις των συλλόγων τα τελευταία χρόνια. Από αυτή την πηγή, ο Άγιαξ υπολογίζεται ότι εισπράττει περίπου 18,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι νίκες στη διοργάνωση έφεραν επίσης άμεσο οικονομικό όφελος. Οι επικρατήσεις απέναντι στην Καραμπάγκ και τη Βιγιαρεάλ πρόσθεσαν περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του συλλόγου, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδα από τη διοργάνωση σε περίπου 41,8 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα. Και αυτά είναι μόνο τα «εγγυημένα».

Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα έσοδα από τα εντός έδρας παιχνίδια. Τέσσερις αγώνες Champions League στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» μεταφράζονται σε εισπράξεις που εκτιμώνται μεταξύ 2,5 και 3 εκατομμυρίων ευρώ ανά ματς. Χωρίς να μιλάμε για καθαρό κέρδος, το συνολικό ποσό από τα εισιτήρια αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας μια ακόμη οικονομική ανάσα.

Εδώ ακριβώς μπαίνει στο κάδρο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μια νίκη στη φάση αυτή της διοργάνωσης σημαίνει επιπλέον 2,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακόμη και η ισοπαλία αποφέρει 700.000 ευρώ. Για έναν σύλλογο που βρίσκεται σε φάση οικονομικής και αγωνιστικής ανασυγκρότησης, τέτοια ποσά δεν θεωρούνται αμελητέα – αντίθετα, μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά.

Και δεν σταματά εκεί. Αν ο Άγιαξ καταφέρει να τερματίσει μέσα στις πρώτες 24 ομάδες της κατάταξης και εξασφαλίσει συμμετοχή στα πλέι οφ, θα προσθέσει ακόμη 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει και το μπόνους τελικής κατάταξης, με επιπλέον χρηματικό όφελος ανάλογα με τη θέση που θα καταλάβει. Με τα σημερινά δεδομένα, μια θέση γύρω στην 32η αποφέρει πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια άνοδος μέχρι την 24η θέση θα μπορούσε να εκτοξεύσει το μπόνους σε επίπεδα άνω των 3,5 εκατομμυρίων.

Σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή βαθμολογία του συλλόγου απειλείται από πτώση τα επόμενα χρόνια και τα παλιά «χρυσά» αποτελέσματα σβήνουν από το σύστημα της UEFA, κάθε ευρωπαϊκή νίκη έχει διπλή αξία: αγωνιστική και οικονομική. Για τον Άγιαξ, λοιπόν, το ματς με τον Ολυμπιακό μοιάζει με ένα μικρό τελικό. Όχι μόνο για τους βαθμούς και το κύρος, αλλά και για τα εκατομμύρια που μπορούν να δώσουν λίγη παραπάνω ανάσα και ελπίδα για το μέλλον

Markets
Αγορές: Επιστροφή των growth μετοχών στην Ευρώπη

Αγορές: Επιστροφή των growth μετοχών στην Ευρώπη

Business
ΔΕΗ: Αναβαθμίζει το outlook η S&P Global Ratings

ΔΕΗ: Αναβαθμίζει το outlook η S&P Global Ratings

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
28.01.26
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!

Επειδή γίνονται εργασίες στο Ολυμπιακό Στάδιο και δεν προλαβαίνουν μέχρι 25/4, η ΕΠΟ αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο να εξετάσει αλλαγή έδρας. Στο Καραϊσκάκη το φιλικό (27/3) της Εθνικής με την Παραγουάη

Βάιος Μπαλάφας
Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)
Champions League 28.01.26

Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)

Ενώ ο ποδοσφαιρικός κόσμος θρηνεί τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, με μηνύματα συμπαράστασης από οπαδικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, στη Νάπολη μαχαιρώθηκαν δύο οπαδοί της Τσέλσι πριν το ματς της τοπικής ομάδας με τους «μπλε».

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Champions League 28.01.26

Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του εάν περάσει στα play offs του Champions League
Champions League 27.01.26

Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του Ολυμπιακού εάν περάσει στα play offs του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00), σε έναν «τελικό» πρόκρισης στα play offs του Champions League – Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι των Πειραιωτών αν περάσουν στο Top 24…

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)
Champions League 22.01.26

Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)

Η Γιουβέντους νίκησε 2-0 τη Μπενφίκα το βράδυ της Τετάρτης και εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League, όμως ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είχε να... διαχειριστεί και τους «προπονητές της εξέδρας», συμμετέχοντας σε έναν διάλογο που θύμισε ελληνικό τοπικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών
Πόλεμος Αφγανιστάν 28.01.26

Οργή στη Δανία: Η αμερικανική πρεσβεία αφαίρεσε τις σημαίες με τα ονόματα των πεσόντων Δανών στρατιωτών

Βετεράνοι στην Δανία εξέφρασαν έντονη αγανάκτηση προς την αμερικανική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη, αφού αφαιρέθηκαν οι σημαίες που είχαν τοποθετηθεί προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση
Γερμανία 28.01.26

Μερτς: Απαιτείται τώρα μια τελική απόφαση για την τελωνειακή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Δεν θα δεχτούμε όμως επιδείνωση

«Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί ξανά από την αμερικανική πλευρά ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν θα τηρηθούν και δεν θα αμφισβητούνται με καθημερινές ανακοινώσεις», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία
Κόσμος 28.01.26

Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αρχές του Χάρτη ων Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, που υποδέχθηκε στο Παρίσι τους πρωθυπουργούς Δανίας και Γροιλανδίας

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών
Αλλαγή στάσης; 28.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γύρος των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι την 1η Φεβρουαρίου. «Ευπρόσδεκτος ο Ζελένσκι στη Μόσχα», λέει το Κρεμλίνο.

Σύνταξη
«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ
Κόσμος 28.01.26

«Βράζει η Μέση Ανατολή» – Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «άνευ προηγουμένου αντίποινα» μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσε την προειδοποίηση την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να συνάψει συμφωνία ή θα αντιμετωπίσει καταστροφική δύναμη

Σύνταξη
Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια
Ήρθε ο καιρός 28.01.26

Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια

Ήταν το 1987 όταν η Baby, ο Johnny και η υπόλοιπη παρέα του Dirty Dancing έκανε την εμφάνισή τους στις μεγάλες οθόνες και «τρέλανε» τους έφηβους. Τώρα, 39 χρόνια μετά, ήρθε η ώρα για το σίκουελ - έστω και χωρίς τον Πάτρικ Σουέιζι.

Σύνταξη
Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!

Επειδή γίνονται εργασίες στο Ολυμπιακό Στάδιο και δεν προλαβαίνουν μέχρι 25/4, η ΕΠΟ αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο να εξετάσει αλλαγή έδρας. Στο Καραϊσκάκη το φιλικό (27/3) της Εθνικής με την Παραγουάη

Βάιος Μπαλάφας
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη
Ελλάδα 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη

Συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»
«Δόξα τω Θεώ» 28.01.26

Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»

«Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό», ανέφερε η Σοφία Φυρού στο κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram

Σύνταξη
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα
Θλίψη 28.01.26

Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα

Η Αριστέα Καζάκου ήτσν γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής του κόμματος στον νομό Μεσσηνίας

Σύνταξη
Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»
Ισραήλ 28.01.26

Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»

Σοκ προκάλεσε στο Ισραήλ η υπόθεση της Νόγια Ζιόν, η οποία είδε τη φωτογραφία της να προβάλλεται από το Channel 12 ως θύμα των διαδηλώσεων στο Ιράν, ενώ βρισκόταν ζωντανή στο σπίτι της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)

Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης, με επικεφαλής τους Ρέγες και Γκουγκουλιά, έδωσε το «παρών» στη Τούμπα, όπου και εναπόθεσε λουλούδια προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία
Άνεμοι και καταιγίδες 28.01.26

Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στην Ιβηρική η κακοκαιρία Κριστίν, την οποία περιμένουμε και στη χώρα μας. Ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και χιόνια έπληξαν Ισπανία και Πορτογαλία.

Σύνταξη
Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 28.01.26

Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες

Στο in, ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας Δημήτριος Λιότσιος εξηγεί ότι η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ήταν αποτέλεσμα της συσσώρευσης προπανίου στον υπόγειο χώρο.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ
Βόλεϊ 28.01.26

LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ

LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ για τη ρεβάνς των «16» του CEV Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Γερμανία 28.01.26

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη
«Η ένωσή μας, οι κανόνες μας» 28.01.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη

Ευρωπαίοι νομοθέτες κάλεσαν για περιοριστικά μέτρα στην ICE, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη λόγω ανησυχιών για τη δημοκρατική εποπτεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σύνταξη
Φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από την τραγωδία: «Θυμάμαι τα πάντα, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από την τραγωδία: «Θυμάμαι τα πάντα, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι» (vid)

«Θρηνώ τους φίλους μου, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι», είπε μεταξύ άλλων ένας από τους τρεις φιλάθλους του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το φονικό τροχαίο με το βαν στη Ρουμανία. Όσα είπε στο Mega.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 28.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της A1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

