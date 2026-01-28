«Ο Άγιαξ παίζει με τον Ολυμπιακό όχι μόνο για το θαύμα αλλά και για εκατομμύρια»

Ο αγώνας του Άγιαξ απέναντι στον Ολυμπιακό δεν είναι απλώς ακόμη ένα ματς Champions League. Για τους Ολλανδούς, πρόκειται για μια βραδιά με έντονο οικονομικό βάρος, σε μια σεζόν όπου κάθε εκατομμύριο μετράει διπλά. Ο ιστορικός σύλλογος του Άμστερνταμ παλεύει να σταθεροποιηθεί αγωνιστικά και ταυτόχρονα να ενισχύσει τα έσοδά του, καθώς τα τελευταία χρόνια η ευρωπαϊκή του πορεία δεν θυμίζει τις ένδοξες εποχές του πρόσφατου παρελθόντος.

Μέχρι στιγμής, ο Άγιαξ έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό από τη φετινή του συμμετοχή στο Champions League. Όπως όλες οι ομάδες της διοργάνωσης, έλαβε την αρχική συμμετοχική αμοιβή που ξεπερνά τα 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό προστίθεται το ποσό από τον λεγόμενο «πυλώνα αξίας», έναν σύνθετο μηχανισμό κατανομής χρημάτων της UEFA που λαμβάνει υπόψη τόσο την εμπορική δύναμη των τηλεοπτικών αγορών όσο και τις ευρωπαϊκές επιδόσεις των συλλόγων τα τελευταία χρόνια. Από αυτή την πηγή, ο Άγιαξ υπολογίζεται ότι εισπράττει περίπου 18,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι νίκες στη διοργάνωση έφεραν επίσης άμεσο οικονομικό όφελος. Οι επικρατήσεις απέναντι στην Καραμπάγκ και τη Βιγιαρεάλ πρόσθεσαν περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του συλλόγου, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδα από τη διοργάνωση σε περίπου 41,8 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα. Και αυτά είναι μόνο τα «εγγυημένα».

Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα έσοδα από τα εντός έδρας παιχνίδια. Τέσσερις αγώνες Champions League στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» μεταφράζονται σε εισπράξεις που εκτιμώνται μεταξύ 2,5 και 3 εκατομμυρίων ευρώ ανά ματς. Χωρίς να μιλάμε για καθαρό κέρδος, το συνολικό ποσό από τα εισιτήρια αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας μια ακόμη οικονομική ανάσα.

Εδώ ακριβώς μπαίνει στο κάδρο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μια νίκη στη φάση αυτή της διοργάνωσης σημαίνει επιπλέον 2,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακόμη και η ισοπαλία αποφέρει 700.000 ευρώ. Για έναν σύλλογο που βρίσκεται σε φάση οικονομικής και αγωνιστικής ανασυγκρότησης, τέτοια ποσά δεν θεωρούνται αμελητέα – αντίθετα, μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά.

Και δεν σταματά εκεί. Αν ο Άγιαξ καταφέρει να τερματίσει μέσα στις πρώτες 24 ομάδες της κατάταξης και εξασφαλίσει συμμετοχή στα πλέι οφ, θα προσθέσει ακόμη 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει και το μπόνους τελικής κατάταξης, με επιπλέον χρηματικό όφελος ανάλογα με τη θέση που θα καταλάβει. Με τα σημερινά δεδομένα, μια θέση γύρω στην 32η αποφέρει πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια άνοδος μέχρι την 24η θέση θα μπορούσε να εκτοξεύσει το μπόνους σε επίπεδα άνω των 3,5 εκατομμυρίων.

Σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή βαθμολογία του συλλόγου απειλείται από πτώση τα επόμενα χρόνια και τα παλιά «χρυσά» αποτελέσματα σβήνουν από το σύστημα της UEFA, κάθε ευρωπαϊκή νίκη έχει διπλή αξία: αγωνιστική και οικονομική. Για τον Άγιαξ, λοιπόν, το ματς με τον Ολυμπιακό μοιάζει με ένα μικρό τελικό. Όχι μόνο για τους βαθμούς και το κύρος, αλλά και για τα εκατομμύρια που μπορούν να δώσουν λίγη παραπάνω ανάσα και ελπίδα για το μέλλον