Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 28 Ιανουαρίου 2026, 18:08

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της A1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!

Επειδή γίνονται εργασίες στο Ολυμπιακό Στάδιο και δεν προλαβαίνουν μέχρι 25/4, η ΕΠΟ αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο να εξετάσει αλλαγή έδρας. Στο Καραϊσκάκη το φιλικό (27/3) της Εθνικής με την Παραγουάη

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)

Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης, με επικεφαλής τους Ρέγες και Γκουγκουλιά, έδωσε το «παρών» στη Τούμπα, όπου και εναπόθεσε λουλούδια προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Σύνταξη
Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία
Κόσμος 28.01.26

Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αρχές του Χάρτη ων Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, που υποδέχθηκε στο Παρίσι τους πρωθυπουργούς Δανίας και Γροιλανδίας

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών
Αλλαγή στάσης; 28.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γύρος των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι την 1η Φεβρουαρίου. «Ευπρόσδεκτος ο Ζελένσκι στη Μόσχα», λέει το Κρεμλίνο.

Σύνταξη
Αντιμετωπίζοντας τις απειλές των ΗΠΑ, το Ιράν δηλώνει ότι είναι έτοιμο για «άνευ προηγουμένου» αντίποινα
Κόσμος 28.01.26

Αντιμετωπίζοντας τις απειλές των ΗΠΑ, το Ιράν δηλώνει ότι είναι έτοιμο για «άνευ προηγουμένου» αντίποινα

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσε την προειδοποίηση την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να συνάψει συμφωνία ή θα αντιμετωπίσει καταστροφική δύναμη

Σύνταξη
Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια
Ήρθε ο καιρός 28.01.26

Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια

Ήταν το 1987 όταν η Baby, ο Johnny και η υπόλοιπη παρέα του Dirty Dancing έκανε την εμφάνισή τους στις μεγάλες οθόνες και «τρέλανε» τους έφηβους. Τώρα, 39 χρόνια μετά, ήρθε η ώρα για το σίκουελ - έστω και χωρίς τον Πάτρικ Σουέιζι.

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη
Ελλάδα 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη

Συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»
«Δόξα τω Θεώ» 28.01.26

Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»

«Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό», ανέφερε η Σοφία Φυρού στο κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram

Σύνταξη
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα
Θλίψη 28.01.26

Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα

Η Αριστέα Καζάκου ήτσν γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής του κόμματος στον νομό Μεσσηνίας

Σύνταξη
Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»
Ισραήλ 28.01.26

Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»

Σοκ προκάλεσε στο Ισραήλ η υπόθεση της Νόγια Ζιόν, η οποία είδε τη φωτογραφία της να προβάλλεται από το Channel 12 ως θύμα των διαδηλώσεων στο Ιράν, ενώ βρισκόταν ζωντανή στο σπίτι της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία
Άνεμοι και καταιγίδες 28.01.26

Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στην Ιβηρική η κακοκαιρία Κριστίν, την οποία περιμένουμε και στη χώρα μας. Ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και χιόνια έπληξαν Ισπανία και Πορτογαλία.

Σύνταξη
Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 28.01.26

Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες

Στο in, ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας Δημήτριος Λιότσιος εξηγεί ότι η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ήταν αποτέλεσμα της συσσώρευσης προπανίου στον υπόγειο χώρο.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Γερμανία 28.01.26

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη
«Η ένωσή μας, οι κανόνες μας» 28.01.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη

Ευρωπαίοι νομοθέτες κάλεσαν για περιοριστικά μέτρα στην ICE, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη λόγω ανησυχιών για τη δημοκρατική εποπτεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σύνταξη
Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν
«Πιάνουν δουλειά» 28.01.26

Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν

Τρία κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ολλανδία, τρεις μήνες μετά τη νίκη-ανατροπή του κόμματος D66. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στη χώρα.

Σύνταξη
